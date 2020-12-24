В феврале-марте этого года в связи с пандемией COVID-19 многие аналитики и эксперты российского рынка недвижимости предрекали падение цен на жильё на 5-15%.
Но этого не произошло. Что будет с рыночными ценами на жилье в 2021 году? Об этом ведущий программы "Точка зрения" на канале "Правды.Ру" Игорь Буккер поговорил с вице-президентом Российской гильдии риэлторов, председателем Совета ТТП РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности Константином Апрелевым.
Читайте начало интервью:
Рынок недвижимости "весело" пережил 2020 год
— Сейчас опять пытаются девелоперы раскачать тему того, что цены будут расти. Надо понимать, что роста доходов населения нет. Цены существенно выросли. Мы увидели в декабре определенный откат платежеспособного спроса.
То есть когда люди поняли, что льготная ипотека будет продлена еще до середины года, немножко поуспокоились и перестали брать лишь бы что-то, а начали действовать более разборчиво.
Тот будущий спрос, который люди начали реализовывать осенью, боясь, что вот эта ипотечная программа закончится в этом году, его реализация замедлилась — появилась спокойная возможность за 8 месяцев купить недвижимость и разобраться в рынке.
На самом деле очень интересная картина. Если смотреть внимательно на первичный рынок, то чем дальше от Москвы, тем больше недвижимости приобретается на стадии более высокой степени готовности.
Доверие к ним на сегодня пока складывается достаточно высокое.
В регионах России немножко по-другому.
Например, в Петербурге эти цифры ниже, а в области — еще ниже. Чем дальше, тем меньше доверяют застройщикам ситуацию на низкой стадии готовности объекта.
То есть выгода не является первичной для приобретения недвижимости в регионах.
В Москве все-таки коммерческая выгода является одним из ключевых инструментов. Тем более что люди, приобретая недвижимость, думают, что они в принципе все риски хеджировали у известных застройщиков.
Что касается следующего года, мне кажется, что будет однозначно стабилизироваться спрос, ситуация роста цен.
После льготной программы ипотеки эта ситуация может еще больше обостриться. И в основном это связано с тем, что у нас нет перспектив для роста доходов населения. И значительная часть объектов была куплена уже в этом году. То есть будущий отложенный спрос был реализован осенью 2020 года.
Я думаю, что будет стабилизация, рост сохранится на уровне реальной инфляции, не той протокольной, которую нам обозначают, а реальной.
Но и то это маловероятно, потому что на фоне падения доходов населения, которое, на мой взгляд, в 2021 году сохранится, мы не увидим существенного роста спроса.
— А что касается загородного жилья? Пандемия как-то повлияла, может быть, на то, что люди приобретали коттеджи, дачные домики? Тут как ситуация?
— Безусловно. Если говорить о рынке загородного жилья, люди сейчас, беря ипотечные кредиты, думали, прежде всего, о расширении. Есть два пика во всех городах. Спрос на однокомнатные квартиры и трехкомнатные. Это связано с тем, что люди стараются себя застраховать и создать для каждого члена семьи, кто планирует работать на удаленке, свою комнату. Эта тенденция для городского жилья совершенно четко просматривается.
Вы абсолютно правы в том, что загородная недвижимость в этом году имела колоссальный успех. Цены на дачные участки и дома в дальнем Подмосковье выросли в два раза. Это существенно изменило рынок.
Что же касается ближайшего Подмосковья, там цены так сильно и динамично не выросли. Потому что они и так были высокими.
Но надо сказать следующее. Очень большой объем запасов даже не очень хороших объектов был распродан, начиная с земельных участков и заканчивая объектами в коттеджных поселках. Причем большая часть этих объектов требует дополнительных вложений, тем не менее это участников рынка не испугало.
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