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Автор Игорь Буккер

Что будет с рыночными ценами на жилье в 2021 году?

Недвижимость » Мнение

В феврале-марте этого года в связи с пандемией COVID-19 многие аналитики и эксперты российского рынка недвижимости предрекали падение цен на жильё на 5-15%.

Но этого не произошло. Что будет с рыночными ценами на жилье в 2021 году? Об этом ведущий программы "Точка зрения" на канале "Правды.Ру" Игорь Буккер поговорил с вице-президентом Российской гильдии риэлторов, председателем Совета ТТП РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности Константином Апрелевым.

Читайте начало интервью:

Рынок недвижимости "весело" пережил 2020 год

— Сейчас опять пытаются девелоперы раскачать тему того, что цены будут расти. Надо понимать, что роста доходов населения нет. Цены существенно выросли. Мы увидели в декабре определенный откат платежеспособного спроса.

То есть когда люди поняли, что льготная ипотека будет продлена еще до середины года, немножко поуспокоились и перестали брать лишь бы что-то, а начали действовать более разборчиво.

Тот будущий спрос, который люди начали реализовывать осенью, боясь, что вот эта ипотечная программа закончится в этом году, его реализация замедлилась — появилась спокойная возможность за 8 месяцев купить недвижимость и разобраться в рынке.

На самом деле очень интересная картина. Если смотреть внимательно на первичный рынок, то чем дальше от Москвы, тем больше недвижимости приобретается на стадии более высокой степени готовности.

  • В Москве где-то порядка 30% недвижимости строящейся приобретается на стадии, когда возведено только три этажа. Это в основном связано с тем, что ограничено количество застройщиков, и они более-менее понятны.

Доверие к ним на сегодня пока складывается достаточно высокое.

В регионах России немножко по-другому.

Например, в Петербурге эти цифры ниже, а в области — еще ниже. Чем дальше, тем меньше доверяют застройщикам ситуацию на низкой стадии готовности объекта.

То есть выгода не является первичной для приобретения недвижимости в регионах.

В Москве все-таки коммерческая выгода является одним из ключевых инструментов. Тем более что люди, приобретая недвижимость, думают, что они в принципе все риски хеджировали у известных застройщиков.

Что касается следующего года, мне кажется, что будет однозначно стабилизироваться спрос, ситуация роста цен.

Роста цен не будет?

  • У рынка будет очень сложный период. Причем наступит он гораздо раньше, чем закончится льготная программа ипотеки.

После льготной программы ипотеки эта ситуация может еще больше обостриться. И в основном это связано с тем, что у нас нет перспектив для роста доходов населения. И значительная часть объектов была куплена уже в этом году. То есть будущий отложенный спрос был реализован осенью 2020 года.

Я думаю, что будет стабилизация, рост сохранится на уровне реальной инфляции, не той протокольной, которую нам обозначают, а реальной.

Но и то это маловероятно, потому что на фоне падения доходов населения, которое, на мой взгляд, в 2021 году сохранится, мы не увидим существенного роста спроса.

— А что касается загородного жилья? Пандемия как-то повлияла, может быть, на то, что люди приобретали коттеджи, дачные домики? Тут как ситуация?

— Безусловно. Если говорить о рынке загородного жилья, люди сейчас, беря ипотечные кредиты, думали, прежде всего, о расширении. Есть два пика во всех городах. Спрос на однокомнатные квартиры и трехкомнатные. Это связано с тем, что люди стараются себя застраховать и создать для каждого члена семьи, кто планирует работать на удаленке, свою комнату. Эта тенденция для городского жилья совершенно четко просматривается.

  • И сейчас люди стараются, пусть это будет небольшая комната, но точно отдельная, потому что очень тяжело от 3 до 6 месяцев находиться в одной квартире и не иметь возможности уединиться для работы.

Вы абсолютно правы в том, что загородная недвижимость в этом году имела колоссальный успех. Цены на дачные участки и дома в дальнем Подмосковье выросли в два раза. Это существенно изменило рынок.

Что же касается ближайшего Подмосковья, там цены так сильно и динамично не выросли. Потому что они и так были высокими.

Но надо сказать следующее. Очень большой объем запасов даже не очень хороших объектов был распродан, начиная с земельных участков и заканчивая объектами в коттеджных поселках. Причем большая часть этих объектов требует дополнительных вложений, тем не менее это участников рынка не испугало.

 

 

 

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы недвижимость цены на жильё константин апрелев
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