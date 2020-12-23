Рынок недвижимости "весело" пережил 2020 год

Несмотря на пандемию коронавируса и всеобщее затухание деловой активности, рынок жилья в России жил насыщенной жизнью. Весной начала действовать программа льготной ипотеки на покупку жилья в новостройке под 6,5% годовых (пока она продлена до 1 июля 2021 года). Рекордное падение доходности банковских депозитов и ослабление курса рубля привели к тому, что многие поспешили вложить свои накопления в покупку недвижимости, чтобы спасти их от девальвации. К осени спрос взвинтил цены: по подсчетам экспертов, с февраля по октябрь рост составил около 12%. Об этом ведущий программы "Точка зрения" на канале "Правды.Ру" Игорь Буккер поговорил с вице-президентом Российской гильдии риэлторов, председателем Совета ТТП РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности Константином Апрелевым.

— Согласно той информации, что появляется в Рунете, одни уверены, что в некоторых регионах жильё будет дешевле, другие говорят, что, наоборот, цены там завышены. Что вы скажете как человек, непосредственно занимающийся этим вопросом?

— Надо понимать, что прогноз цен на будущий год формируется в году нынешнем и является продолжением того, что происходит сейчас на рынке.

Сейчас доходы населения падают. По разным прогнозам, они упали в этом году от 13% до 30%.

Рост цен возник по нескольким причинам в 2020 году:

Первая — это, безусловно, падение покупательской способности национальной валюты.

Вторая — в 2-2,5 раза были понижены ставки по депозитам. Естественно, это привело к тому, что значительная часть денежных средств ушла из банков. Это наиболее активная часть населения, которая знает, как можно более доходно разместить эти денежные средства.

Естественно, для обычных людей самый простой инструмент для сбережения накоплений — это приобретение недвижимости, сдача ее в аренду.

Еще один фактор, который тоже нужно отметить, — это, конечно, снижение ставок по ипотеке.

Причем это не только льготная ставка на первичном рынке в 6,5%, но и в целом снижение ставок по ипотеке примерно на 1,5-2% произошло в 2020 году.

Естественно, это все увеличивает платежеспособный спрос тех категорий, которые сохранили свои доходы в период пандемии.

Надо понимать, что есть часть населения, которая потеряла доходы, но все-таки есть люди, которые не только не потеряли, но и приумножили.

Именно эта часть в 2020 году и принимала решение о приобретении с помощью ипотеки жилья. Причем это необязательно только приобретение впервые жилья, это могут быть улучшения той жилой площади, которая имеется. То есть покупка новой квартиры, продажа старой.

Здесь достаточно много различных комбинаций.

2020 год — это такой необычный вызов населению, при общем среднем снижении доходов в стране произошел рост цен.

На первичном рынке рост произошел — в Москве порядка 20-25%, в регионах России по-разному — от 7-8% до 30%. Сократился объем предложений новостроек. К тому же повлияло снижение ставок по ипотеке, плюс достаточно большой объем программ, которые застройщики представили.

Естественно, первичный рынок сегодня может обладать более высокой потребительской привлекательностью.

За какой-то промежуток времени девелоперам удалось раскачать ситуацию настолько, что до конца года можно воспользоваться этой льготной ипотечной программой.

При этом девелоперы вообще для большинства своих потребителей установили нулевую ставку по ипотеке до конца года.

Вот эта раскачка рынка привела к тому, что покупательский спрос, безусловно, рос, и в осенний период девелоперы повышали ставки на 5-7-8% в месяц и сохраняли при этом объемы продаж.

Вторичный рынок в Москве вырос не столь существенно. Рост примерно составил 12-15% в разных категориях.

В регионах России, безусловно, меньше. То есть, например, в Екатеринбурге — 6-7%, сибирские регионы примерно тоже — 5-7%. Там не такой динамичный рост цен, как в Москве и Петербурге.