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Автор Павел Морозов

Народные приметы и суеверия, связанные с ремонтом квартиры

Недвижимость

Во время ремонта квартиры важно соблюсти не только правила подбора строительных и отделочный материалов, последовательность действий и соблюдение законов перепланировки, но и житейские приметы.

К ремонту жилья так или иначе имеют отношение все члены семьи. У всех есть свои предпочтения и интересы. У каждого свое ощущение комфорта и свои поверья, от которых будет зависеть гармония в доме.

После ремонта меняется привычный уклад жизни. Но соблюдение примет, доставшихся от предков, особенно от тех, кто раньше жил в этом доме или этой квартире, может повлиять на общий результат.

В самом начале ремонта следует помнить, что нельзя его начинать на убывающую луну. Весь опыт предыдущих поколений показывает, что в таком случае есть опасность этот ремонт вообще никогда не закончить. А когда луна исчезнет, то может пропасть всякое желание что-либо делать.

Надо быть внимательным к духам и сущностям. Они есть везде, но если не учитывать их интересы, правильного ремонта не получится. Например, если начинают отклеиваться обои и падать штукатурка, то это первый признак того, что домовому что-то не понравилось. Скорее всего, это может быть беспорядок в ремонтируемой квартире, разбросанные инструменты и неубранная грязь.

Не стоит растягивать ремонт на долгое время. В доме накапливается негативная энергетика и это приведет к разным поломкам.

Особое внимание следует уделить полам. Это основа жилища, фундамент будущих отношений, которые могут сложиться, или напротив, не сложиться у его будущих жильцов. При заливке пола обязательно помещают где-нибудь в углу монетку. Это принесет в дом благополучие и достаток.

Отдельная история — вход в квартиру или в дом. Нельзя, чтобы пороги были высокими, чтобы не спотыкаться при входе в жилье. Это касается как хозяев, так и гостей.

При проведении ремонта, особенно вторичного жилья, прежде всего необходимо избавиться от всего, что осталось от прежних хозяев. Старый паркет, обои, двери, полки, то есть все, что несет энергетику бывших владельцев. Все это несет информацию, как позитивную, так и негативную. И это останется в доме навсегда, если не поменять на все новое.

К основным приметам при ремонте квартиры или дома относится и выбор материалов. Они должны быть обязательно натуральными. Это несет энергетику природы.

В високосный год лучше воздержаться от капитальных работ. Иначе все пойдет не так как вы планировали.

Не следует использовать старые материалы, привезенные с дачи или найденные на улице. Они несут отработанную энергию. В результате может случиться пожар или квартиру зальет.

По завершению всех работ на стол ставят хлеб и соль. Это нужно отнюдь не для гостей, и даже не для домочадцев. Это подношение домовому, чтобы не сердился и не разбрасывал вещи, когда никого не будет дома.

Одна из самых старых и проверенных примет гласит о том, что перед тем как заселиться в новое или обновлённое жилье, надо запустить кота. Злые духи страсть как боятся этих животных, которые видят их даже в полной темноте.

Если основные поверья соблюдены — смело можно начинать ремонт, не боясь за последствия. А по его завершению — уверенно вселиться в обновленное жилище.

А какие приметы про ремонт знаете вы!?

Фото превью: kvartblog. ru

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Народные приметы и суеверия, связанные с ремонтом квартиры
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