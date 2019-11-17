Маленький и уютный дом: обычный парень построил его своими руками

Крис всегда любил создавать изделия своими руками. Однажды ему в голову пришла идея — построить мини-дом, и он воплотил ее в жизнь. В его жилище всего 18 кв. м, но оно настолько уютное и комфортное, что теперь у парня нет отбоя от клиентов — все хотят себе такое же.

Необычная задумка

Крис воодушевился дизайнами азиатских стран — местные жители предпочитают минимализм. С виду жилище больше походит на игрушечный домик. Складывается впечатление, что это макет какого-нибудь грандиозного дома.

Об интерьерах

Сам по себе домик маленький, поэтому в нем отсутствует прихожая. Полезное пространство начинается сразу при входе в жилище.

Здесь располагаются уютный диван с подушками, тумба, комнатное растение. За диваном находится окно. В помещении также есть шкаф. Чуть поодаль располагается ничем не отгороженная кухонная зона. Здесь находятся столик и другие небольшие предметы кухонной мебели.

Сбоку располагается лестница, ведущая на второй этаж. Здесь находится одна кровать из деревянной площадки и матраса. На ней легко помещаются подушки.

Рядом с кроватью расположены другие подушки, пять ящиков и две ниши для полезных вещей и мелочей. Здесь же расположены розетки и светильники. Рядом с кроватью находится миниатюрное окошко, которое полноценно выполняет свою функцию.

Приятные мелочи

В уголке домика есть дверь, ведущая к туалету и ванной. Рядом с ней находятся раковина и шкаф, спрятанный за другой дверью.

В туалете расположен небольшой унитаз со спрятанным бачком. Рядом — мини-ванна, вплотную к которой располагаются полочки для полотенец. Над крошечной ванной есть окошечко с видом на природу. То есть хозяин может расположиться в ванной и наблюдать за местными птичками.

Лестница, ведущая на второй этаж, вовсе необычна. В ступенях прячутся шкафчики для вещей. Сюда хозяин складывает спортинвентарь, одежду и всякие гаджеты.

Но самое интересное — в лестнице находится электрокамин. Рядом с ним расположен табурет, однако возле камина можно расположиться и на полу — на нем постелен теплый и мягкий коврик. Наверняка хозяин получает удовольствие, сидя здесь, попивая чай и зная, что прямо вот за этой дверью бушует ветер и идут дожди.

В кухонном столе хранятся все столовые приборы — для этого в нем есть выдвижной шкафчик. Над столом располагается телевизор. В кухонной части дома находится стиральная машина.

Если экономить пространство, то можно все уместить в одной комнате. Главное — творчески подойти к делу и с любовью обустроить свой миниатюрный уголок.

Фото: fb.ru