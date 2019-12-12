Самые известные мифы о продаже недвижимости

Казалось бы, что сложного в том, чтобы продать квартиру? Но этот процесс, на самом деле, довольно длительный и неоднозначный. Одними газетными объявлениями, Интернет-платформами здесь не обойдешься. В этой статье представлена подборка самых распространенных заблуждений о продаже недвижимости!

Самостоятельное назначение стоимости.

Уверенность в осведомлении ситуацией на рынке дает право оглашать совершенно не актуальные суммы. Причиной всему является открытый доступ к информации в газетах, Интернете. Но многие совсем в этом не разбираются, не сортируют информацию. Ведь часто в подобных СМИ указываются цены, которые назначают те же продавцы. Совет — необходимо обращаться к специалистам-оценщикам, тем людям, кто четко понимает, что в данный момент происходит на рынке и какая должна быть стартовая цена. Важно вовремя определить подходящую стоимость и выставить на продажу!

Для получения большей выгоды обязательно нужен свежий, дорогой ремонт.

В свое время, это был самый правильный шаг. Но все меняется, как тенденции на рынке недвижимости. Все больше покупателей интересует возможность сделать обстановку в помещении под собственный вкус. Именно поэтому недвижимость нуждается лишь в косметическом ремонте, в случае плохого состояния каких-либо элементов. Наш совет: просто сделайте хорошую генеральную уборку, очистите помещение от ненужных и старых вещей, создайте уют. Поверьте, этого достаточно для того, чтобы удачно продать квартиру или дом. Также не стоит забывать о состоянии подъезда, поэтому советуем вовремя обращаться в соответствующие службы.

В ваших интересах категорически отказаться от сделки с ипотечными покупателями.

Очень большое заблуждение, вызванное экономической ситуацией в стране. Единственное неудобство — это чуть большие временные затраты. Запомните, что продавец никак финансово не участвует в отношениях между покупателем и банком. Гораздо опаснее случай, когда покупатель желает рассчитаться с вами наличными. Обычно за этим стоит продажа собственной квартиры, несколько дополнительных сделок. Любые обстоятельства могут повлиять на ход дела, а значит, нет гарантии, что в назначенный срок, покупатель принесет вам необходимую сумму. С ипотечным случаем гарантий больше, деньги обычно уже есть на счету, документы уже подготовлены, сокращается время для регистрирования сделки.

Важно иметь хорошего риелтора.

В большинстве случаев продавцы нанимают риелторов исходя из собственных знакомств и полученных от родственников отзывов. Но риелтор — это часть компании. И человеческие качества зачастую отличаются от истории самой компании. Поэтому правильнее сказать, что важно обратиться в хорошую, надежную риелторскую компанию. Необходимо узнать о том, сколько лет на рынке она работает, входит ли состав специализированных сообществ риелторов, какие услуги они предоставляют. Почитайте отзывы, поинтересуйтесь сертификацией, наградными листами. Если организация профессиональная, то и в своем штате она собирает профессионалов.

Фото: ipotekapsk.ru