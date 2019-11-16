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Автор Татьяна Питерякова

Квартира и загородный дом певицы МакSим: помещения в светлых тонах без тени роскоши

Недвижимость

Многие знают Марину Абросимову как исполнительницу с псевдонимом МакSим. После расставания с супругом Антоном Петровым она стала хозяйкой московской квартиры, в которой живет с двумя дочками. Марина часто отдыхает с детьми и в своем загородном доме.

Квартира и загородный дом певицы МакSим: помещения в светлых тонах без тени роскоши. 404698.jpeg

Небольшая московская квартира

Певица живет в одном из экологически чистых районов столицы, в квартире на 25-ом этаже. Марина с детства любит высокие здания, поэтому неудивительно, что ее квартира располагается так высоко.

Квартира и загородный дом певицы МакSим: помещения в светлых тонах без тени роскоши. 404699.jpeg

Она небольшая, ее площадь 70 кв. м. Здесь царит стандартная планировка с обеденной зоной, гостиной, спальней, кухней и двумя детскими комнатами. Помещения наполнены нежной и романтичной обстановкой.

Здесь везде (кроме туалета) царят мягкие светлые тона. Марине очень понравился один светильник, который никак не вписывался в обстановку светлых помещений. Тогда она решила повесить его в туалет, который был оформлен в подходящих для этого тонах.

Квартира и загородный дом певицы МакSим: помещения в светлых тонах без тени роскоши. 404701.jpeg

А вот ванная здесь светлая. Эта комната функциональна, со множеством мест для хранения, раковиной и ванной.

Квартира и загородный дом певицы МакSим: помещения в светлых тонах без тени роскоши. 404702.jpeg

В центре спальни расположена просторная кровать с проектором для просмотра фильмов, гитарой и синтезатором. Кухню украшает бежевый гарнитур в стиле прованс, который был изготовлен на заказ. Эта комната — не главное место хозяйки, здесь певица проводит не так уж много времени.

Квартира и загородный дом певицы МакSим: помещения в светлых тонах без тени роскоши. 404700.jpeg

Кухню и гостиную разделяет выдвижная дверь-перегородка. В этом помещении со светло-оливковыми стенами есть комфортный мягкий уголок. В детских комнатах царят более необычные нотки: у старшей дочери морская тематика, у младшей — золотистое оформление.

Деревянный загородный дом

Квартира и загородный дом певицы МакSим: помещения в светлых тонах без тени роскоши. 404696.jpeg

В Истринском районе находится загородный дом певицы. Здесь Марина с детьми отдыхает в выходные. Двухэтажный деревянный особняк по планировке напоминает квартиру певицы.

Здесь есть спальня, небольшая кухня с обеденной зоной, несколько функциональных комнат. Гордостью особняка считаются широкие окна. В основном внутреннее оформление в доме светлое, однако в некоторых помещениях встречаются интимная обстановка, мех, темные акценты.

В особняке есть свои секреты. Так, под лестницей "спрятан" творческий уголок, в котором рождаются новые тексты и музыка. А в одной из комнат второго этажа есть окно в крыше, из которого так удобно наблюдать за звездами.

В квартире Марина с детьми живут постоянно, ведь отсюда удобно добираться на работу и в учебные заведения. А вот свободное время семейство с удовольствием проводит на природе, в собственном деревянном доме, таинственном и богатом сюрпризами.

Фото: zharicov. blogspot. com

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Квартира и загородный дом певицы МакSим: помещения в светлых тонах без тени роскоши
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