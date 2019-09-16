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Автор Владан Джурич

Жалобы жильцов на работу управляющей компании

Недвижимость print

Управляющие компании регулируются официально государством. Тем не менее находятся отдельные личности, игнорирующие договоренности с жильцами. Эксперты представили пошаговый план действий для написания жалобы управляющей компании.

Первым делом в жалобе должна быть указана проблема. Ее необходимо расписывать подробно: с датами и аргументами. Также в обязательном порядке нужно указать право собственности на недвижимость. Для арендатора дополнительно указывается номер договора. Помимо этого, нужно указать реквизиты, подтверждающие договор дома с управляющей компанией.

Эксперты рекомендуют излагать проблему только в том случае, если нарушены сразу нескольку правил. Поэтому в жалобе лучше указывать дополнительные нарушения. Таким образом, в жалобе нужно максимально подробно описать проблему, правильно аргументируя ее при помощи доказанных фактов.

Направлять жалобу эксперты рекомендуют сразу руководству управляющей компании. При этом не стоит сразу писать в высшие инстанции, поскольку из-за этого может быть нанесен вред УК. В результате возможны конфликты между государственными органами и управляющей компаний — это только отсрочит рассмотрение жалоб жильцов.

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Жалобное письмо необходимо составлять в 2-х экземплярах. В документе лучше сразу указать требование рассмотреть жалобу в течение 10 рабочих дней. При это лучше ссылать на закон "О защите потребителя", иначе управляющая компания начнет сдвигать сроки, говоря про месяц на рассмотрение.

Также в конце жалобного письма обязательно нужно указать контакты для обратной связи. Это может быть номер мобильного или городского телефона, а также адрес электронной почты.

По мнению экспертов, возможно три варианта развития события от управляющей компании:

  • жилец получает ответ и его проблему решают;
  • ответ получен, но управляющая компания требует свои условия решения проблемы;
  • жилец получает ответ с сообщением обещания устранения жалобы.

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Если получены последние 2 варианта, то следует сразу же обращаться к высшим инстанциям. В таком случае конфликты управляющей компании с государственными органами пойдут только на пользу.

Обращаться к определенной инстанции нужно в зависимости от характера жалобы и вида проблемы. Если недовольство жильцов связано с некачественной технической эксплуатацией дома, а также устройствами внутри жилого комплекса, то нужно писать жалобу в Государственную жилищную инспекцию. В результате руководство управляющей компании получит штраф за неисполнение обязанностей.

Если проблемы связаны с договоренностями, а также сомнительными транзакциями денежных средств, то обращаться нужно в Роспотребнадзор. Стоит также помнить, что писать обращения в Роспотребнадзор можно только на основе полученного ответа из управляющей компании.

Если ни одна из инстанций не помогла решить проблему, то жильцу придется обращаться в прокуратуру. Заявителям нужно заполнить исковое заявление, оплатить государственную пошлину, если размер иска превышает 1 млн. рублей. Также нужно прикрепить жалобное письмо с ответами от высших инстанций и УК.

Подача искового заявления возможна по истечению 3-х лет с факта нарушения прав. При этом даже в случае проигрыша можно обжаловать решение в течение 2-х месяцев.

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Фото: yjc.ir

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