Ремонт бесплатно: что должна делать УК в квартирах жильцов

На рынке недвижимости нередко возникают споры между собственниками жилья и управляющими компаниями. В результате все расходы должен понести владелец квадратных метров. Эксперты рассказали о наиболее частых спорах между УК и собственниками жилой площади.

Наиболее распространенный объект споров — это потолки. До сих пор многие жильцы не знают за чей счет делать ремонт, если осыпается штукатурка. По идее управляющая компания занимается только общественным ремонтом дома, например, потолки в подъезде.

На деле оказывается, что все зависит от первичного покрытия потолков. Так, например, гражданин подал исковое заявление в суд с требованием обязать УК произвести ремонт потолков в квартире заявителя.

Как оказалось, в доме были деревянные перекрытия, а штукатурка защищали их от неблагоприятных условий в результате чего иск удовлетворили, поскольку перекрытие посчитали общедомовым имуществом.

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Следующий распространенный объект споров — это балкон или лоджия. Согласно судебной практике Верховный суд страны имеет одну позицию: балконные сооружения, считающиеся несущими объектами — это общедомовое имущество.

Стоит отметить, что не весь балкон считается общедомовым имуществом, а только балконные плиты. Внутренняя отделка и даже окна — это расходы собственника.

Если плиты уже начали разрушаться, то управляющая компания немедленно должна произвести ремонтные работы. В судебной практике встречаются случаи, когда УК запрещает пользоваться балконным помещением, а ремонт откладывается на долгие годы.

Так, например, собственник жилья в Волгограде получил компенсацию за моральный ущерб, потому что ждал реакции от управляющей компании, которая должна была уже давно починить балконные плиты. Таким образом, УК должны по специальному расписанию проверять и ремонтировать балконные сооружения.

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Еще один интересный объект споров — это батареи. По закону это считается общедомовым имуществом, поэтому ремонт производится за счет управляющей компании. Если отопительные устройства находятся в аварийном состоянии, то необходимо срочно обращаться к УК. В случае затопления соседей, возмещать ущерб будет тоже управляющая компания.

И последний распространенный объект споров между УК и собственниками жилья — внутренняя отделка. Законодательство РФ предусматривает ремонт за счет УК, если отделка повреждена по вине компании.

Так, например, в Свердловской области гражданин обратился в суд исковым заявлением о требовании отремонтировать внутреннюю отделку дома.

Дело в том, что панельные швы здания оставались долгое время без ремонтных работ в результате чего на стенах квартиры, появилась плесень. Заявитель отремонтировал квартиру за свои деньги, а по решению суда было принято удовлетворить иск, после чего обязали УК вернуть гражданину деньги за ремонт.

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Фото: domofond. ru