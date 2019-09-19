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Автор Владан Джурич

Кто может попасть под обязательный контроль при заключении сделок с недвижимостью

Недвижимость print

Как только вступил в законную силу 115-ФЗ, сделки с недвижимостью стали проводится сложнее. Участникам сделок начали блокировать банковские счета. Другая часть людей получала массовые отказы по вкладам.

Вступивший в силу закон также повлиял на рынок недвижимости в целом. Согласно принятому 115-ФЗ сделки с передачей права собственности на неимущественные объекты подлежат отдельному контролю. Правило распространяется на сделки с суммой от 3 млн. рублей. По мнению правительства, контроль позволяет уменьшить количество нелегальных сделок или получение дополнительного дохода от сделки.

Дополнительно к этому согласно статье 7.1 все лица, оказывающие юридические услуги по сделкам в качестве ИП должны предоставить всю информацию в Росфинмониторинг, если реализация сделки кажется подозрительной.

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Обычно сделки считаются подозрительными, если ее участники целенаправленно пытаются получить дополнительный доход с договора купли-продажи. Тогда рынок недвижимости вел себя более оживленно, поскольку мошеннических схем было достаточно много. В итоге правительство смогло составить перечень критериев для определения сомнительных сделок.

Первый критерий - это подозрительное поведение клиента. Имеется в виду, что участник сделки не раскрывает личности, задают уточняющие вопросы о передаче информации в Росфинмониторинг и постоянно спешит.

Серьезным знаком о подозрительности сделки также может быть наличный расчет за продажу имущества.

Подозрительность возникает также, исходя из расчетов сделок. То есть, если расчеты по договору купли-продажи в больших суммах, несоответствующих месту работы участников, то такая сделка считается сомнительной. Среди других критериев подозрительностью по расчетам считается постоянное изменение решений о проведении платежей. Также сделка считается сомнительной, если расчеты ведут в ценных бумагах.

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Также подозрительными считаются сделки с особыми условиями. В их содержание входит:

  • большая разница между установленной и рыночной ценой имущества;
  • наличие аффилированных лиц;
  • возраст человека.

Если в сделке присутствует много родственников или наследственных связей, то такая информация о сделке можно быть передана в Росфинмониторинг. Также обращают внимание на возраст человек, особенно если участник сделки очень молод.

Несмотря на изменения в законодательстве, профессиональные юристы редко задают вопросы для определения подозрительности сделки. При этом клиенты не обязаны отвечать на наводящие вопросы.

Тем не менее, если специалисту покажется сделка сомнительной, то он передаст всю информацию в государственные органы, поэтому следует внимательно и осторожно вести переговоры с юристом.

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Фото: vakantiehuiswinkel.nl

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Темы закон контроль недвижимость росфинмониторинг сделки с недвижимостью
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Кто может попасть под обязательный контроль при заключении сделок с недвижимостью
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