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Автор Любовь Овчарова

Удачная покупка: выгодно приобретаем участок земли

Недвижимость
Удачная покупка: выгодно приобретаем участок земли. 401666.jpeg

Стоимость выше цены рынка на землю — вид обмана, на который часто попадаются покупатели. Как же не стать жертвой обмана и правильно сделать оценку участка земли?

Расположение и особенности постройки

  • Чаще всего на стоимость участка земли влияет его местонахождение.

Эксперты в области недвижимости называют этот момент самым решающим и оценивают его значимость в 70% от совокупности всех остальных факторов.

  • Оставшиеся 30% можно отнести к такому параметру, как качество постройки.

Перечисленные выше факторы — это общее понятие об оценке стоимости участка, так как на цену вполне может повлиять индивидуальные особенности объекта. К примеру, хорошо оборудованный загородный дом, пригодный для круглогодичного проживания, но расположенный в 35 км от пределов города, может составить достойную конкуренцию летнему домику, который находится рядом с чертой города. В таком ситуации стоимость будет примерно одинаковой. Случается и такое, что в ходе торгов стоимость участка становится ниже, в связи с плохим состоянием строения, непригодного даже для сезонного проживания. В большинстве случаев покупатель будет вынужден снести такое строение, что повлечет за собой дополнительные траты. И зачастую такие ситуации возникают на участках с выгодным расположением.

Дачный участок
Дачный участок

Размер и форма земельных угодий

  • Еще одним фактором, который повлияет на стоимость, является форма и площадь участка земли.

И вполне естественно, что чем больше площадь земельного участка, тем выше его цена. Что касается формы, ситуация немного другая. Вполне логичным кажется тот факт, что земельные угодья правильной квадратной или прямоугольной формы должны стоить дороже. Но специалисты в области недвижимости рекомендуют не спешить устанавливать стоимость выше, чем у соседа, участок которого имеет форму треугольника. Очень высока вероятность того, что покупатель отдаст предпочтение участку с меньшей стоимостью.

Вид использования, на основании разрешающей документации

От того, какой вид разрешительных документов на использование участка имеется, будет зависеть круг лиц, которые будут претендовать на его приобретение. Гражданин купит только тот участок земли, вид использования которого ему подходит. Если нет документов, подтверждающих право собственности на землю, сделка вероятнее всего не состоится. Но бывают случаи, когда человек имеет большую заинтересованность в покупке, и дает свое согласие на сделку с частично оформленным правом собственности. Конечно, это может сработать при условии выгодной цены.

Фото: prosobstvennost. ru

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