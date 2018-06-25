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Автор Антон Куликов

Три условия: казаки объяснили, что такое правильный протест

Политика » Партии

В Казачьей партии России предложили три условия, выполнение которых должно стать обязательным для выполнения участниками и организаторами протестных акций. То есть именно в таком порядке — сначала выполнение условий, потом протестуйте — если захотите.

Поводом для напряженного мозгового штурма, устроенного на федеральном политсовете партии в минувшую пятницу, стали события на Пушкинской площади в Москве, предшествовавшие инаугурации президента России Владимира Путина. Пятого мая либеральная общественность пришла в состояние крайней экзальтации. Сторонников Навального избили казаки. Причем нагайками! Фото, видео, "доколе" и аналогии с царским режимом последовали с неотвратимой неизбежностью.

Сами казаки — ну или люди, которые себя так именовали — тоже отличились. Спустя несколько дней появились сообщения о якобы "наказании" тех, кто пустил в ход нагайки на Пушкинской площади.

По большому счету, это была довольно искусственная история — такие в избытке сопровождают акции протеста, особенно в их организации принимает участие Алексей Навальный и его окружение. Но, как выяснилось, кому как…

"Известные события, произошедшие на Пушкинской площади Москвы в канун инаугурации президента России, самым непосредственным образом коснулись казаков, которые вполне традиционным для казачьего сообщества способом навели общественный порядок и призвали к ответу несколько провокаторов. Нашлись радетели гражданских прав и свобод, которые сочли действия казаков незаконными, было инициировано административное производство и суд вынес решение о наложении на казаков административного штрафа. В этой связи промолчать нам, если мы считаем себя действительно Казачьей партией, как-то неуместно…", — сообщил собравшимся в пятницу соратникам председатель Казачьей партии Николай Константинов.

Собственно, станич… то есть казаки и порешили — протест имеет право на существование, но должен быть созидательным и направленным на решение реальных проблем. А стало быть, потенциальным их участникам и организаторам надо выполнить три предварительных условия.

Во-первых, протестная акция должна быть организована вне мест традиционного и массового скопления людей, что позволит оценить реальную поддержку протеста гражданами;

во-вторых, непосредственному проведению протестной акции должен предшествовать этап прямой коммуникации протестующих с теми должностными лицами, действие или бездействие которых подвергаются критической оценке;

в-третьих, инициаторы протестной акции, заявляя ее проведение, должны аргументировать причину неудовлетворенности этапом прямой коммуникации.

Надо полагать, что выполнение этих трех условий и будет залогом созидательного протеста. Что таким образом будет созидаться, пока не совсем понятно. Равно как и нет ясности в вопросе, а что же будет, если участники протестных акций не прислушаются к инициативе казаков.

Конечно, едва ли следует ожидать какого-либо практического воплощения инициативы Казачьей партии. Ну то есть если первый пункт еще можно объяснить — "Правда.Ру", кстати, об этом писала еще несколько лет назад. Но вот со вторым и третьим крайне сомнительно. Потому что непонятно, как это вообще организовать на практике.

Например, у чиновников есть месяц для ответа на обращения. Можно ли представить, что организаторы протестной акции обратятся к чиновнику, подождут месяц, получат ответ, объяснят, чем он их не устроил — и потом пойдут на митинг? Фантастика.

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Темы казаки оппозиция инаугурация Николай Константинов
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