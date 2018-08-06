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Автор Антон Куликов

Плати молча: найдена причина, почему России не нужен "Северный поток - 2"

Политика » Партии

"Северный поток — 2" — это сугубо политический проект, необходимости в его строительстве нет. Нет, это не очередной американский сенатор, или мнение из Варшавы либо Киева. Это мнение члена политсовета "Партии перемен" Андрея Нечаева.

Плати молча: найдена причина, почему России не нужен

"Что до "Северного потока-2", то это сугубо политический для России проект. В принципе, прекрасно можно было бы транспортировать газ через Украину, и технологической необходимости в строительстве нового газопровода нет. Поэтому, если этот проект будет заморожен, значит, просто придется больше экспортировать через украинский газопровод. Экспорт газа на этом не остановится. Другое дело, что "Газпрому" придется больше платить украинским партнерам. В принципе, это скорее немецкие, голландские и другие западноевропейские страны, которые это проект инвестируют, должны ответить на вопрос, насколько они готовы к санкциям США", — цитирует бывшего министра экономики в правительстве Егора Гайдара "Голос Америки".

Напомним, до недавнего времени Андрей Нечаев возглавлял партию "Гражданская инициатива". Однако в июне этого года уступил свое место Ксении Собчак и Дмитрию Гудкову, а "Гражданская инициатива" была переименована в "Партию перемен".

Точку зрения Нечаева едва можно считать исключительной. Незадолго до президентских выборов в марте политтехнолог избирательного штаба Собчак Виталий Шкляров советовал Германии в качестве одной из штрафных мер отказ от реализации проекта газопровода "Северный поток-2".

"Это один из престижных проектов России, который позволяет Кремлю, с одной стороны, получать больше прибыли от продажи газа, а с другой — шантажировать Восточную Европу с помощью сырьевых ресурсов", — заявил он в интервью Bild.

Таким образом он предлагал "наказать" Россию за дело Скрипалей — Германия, напомним, безоговорочно поддержала заявления и действия британских властей.

Вообще говоря, российские либералы на протяжении нескольких последних лет весьма последовательны в вопросе антироссийских санкций. В том смысле, что всячески выражают им поддержку.

Вот Михаил Касьянов в декабре 2014 года горячо поддерживал санкции против российских "сырьевых" компаний, поскольку они являются одним из "инструментов в руках Путина". Лидер "Парнаса" заклинал своих зарубежных слушателей не снимать санкции. Причем делал это на конференции в Москве, в которой приняли участие как раз те самые деятели, к которым Касьянов и обращался. Например, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт, один из наиболее антироссийских настроенных европейских политиков.

За прошедшие годы особой эволюции во взглядах не произошло. Российские либеральные политики по-прежнему поддерживают антироссийские инициативы Запада. Удивительно другое — как они после всего этого строят некие планы на выборы. Если, конечно, подразумевать серьезность таковых планов.

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Темы либералы Андрей Нечаев Партия перемен антироссийские санкции
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