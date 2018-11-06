Депутат против рэперов: батл со здравомыслием

Отечественное информационное поле периодически вспахивается радикальными заявлениями политиков о запрете чего-либо, чтобы обратить внимание на себя любимого, а не принести реальную пользу России.

Таких активных в депутатском корпусе не так уж и много на душу населения страны, но тем не менее они существуют, обеспечены неслабым финансовым содержанием и привилегиями.

Тем временем их избиратели задаются очевидными вопросами: "Что они вообще делают в законодательной власти и какая от них польза гражданам и государству?"

Решительный бой рэпу призвал дать депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

Он обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с призывом исключить возможность проведения концертов рэперов на территории Российской Федерации. Вот тебе, бабушка, и "Йоу, комон!"

Депутат озабочен "псевдомузыкальностью" творчества рэперов и призвал генерального прокурора запретить их выступления до "нормализации ситуации в молодежной среде".

Как выглядит "нормальная молодёжная среда", как будет проходить та самая нормализация, кто ее будет осуществлять и каковы критерии музыкальности, депутат, к сожалению, не уточнил. Было бы очень интересно ознакомиться. Ну хотя бы тезисно.

"Современные молодежные популярные песни различных авторов содержали в себе элементы экстремизма, даже прикрытого налетом творческого переосмысления и художественного переосмысления", — доступно объяснил депутат.

Тезис о налете творческого и художественного переосмысления погрузил меня в состояние филологической беспомощности. Кто на кого и в каком виде налетел, я надеюсь, смогут определить эксперты-криминалисты по запросу Генеральной прокуратуры.

Тексты у всех рэперов разные, как и в русских частушках, которые по своей конструкции вполне можно отнести к предтече рэпа.

Вот и министр культуры России Владимир Мединский недавно причислил Владимира Маяковского к родоначальникам рэпа. Тогда я не понимаю, как депутат из фракции "Единая Россия" может быть против Владимира Владимировича?

Что-то все-таки меня заставляет усомниться, что рэп — главная проблема, которая волнует жителей Ленинградской области и не дает им спокойно спать ночами.

Допускаю, что депутат лучше знает чаяния своих избирателей, тогда Ленинградская область, по идее, должна быть в первых рядах на соискание звания "Субъект Федерации высокой культуры быта".

"Многие музыкальные композиции, пользующиеся популярностью у молодежи, открыто пропагандируют суицид, наркоманию, сатанизм, экстремизм и даже содержат призывы к измене Родине. Особую обеспокоенность среди населения вызывает такое музыкальное направление, как рэп — тексты современных рэперов изобилуют нецензурной лексикой, экстремистскими оборотами и вызывают вражду среди граждан", — посетовал ленинградский областной депутат.

То-то я смотрю, что все прямо передрались после прослушивания рэпа и на улицах валяются в конвульсиях. И все рэперы как один у депутата — изменники Родины, сатанисты, наркоманы и матерщинники.

Частушки тоже бывают с крепким матерком и совсем далекими от лицемерной политкорректности. И что, запретить?

Может на первый взгляд показаться странным, что про гомосексуалистов депутат даже и не вспомнил. Предположу, что не случайно, потому что эта творческая ниша, вроде как, закреплена за депутатом Государственной думы Виталием Милоновым.

Вероятно, это чревато заходить на чужую креативную поляну, ведь каждый политик самозабвенно щупает информационное вымя исключительно в своем медийном коровнике.

Что касается "неправильных" текстов, то есть же статья, по которой даже за лайки могут определить в цугундер. Речь же идет о запрете жанра в целом, а не об одном или двух якобы экстремистах и изменниках Родины в трактовке депутата.

Это все очень отдает маразматической компанией по искоренению джаза в годы советской власти.

Да, я тоже могу поворчать, как это делает депутат Владимир Петров. Меня выбешивают голые мужики на рояле в Большом театре и оперная Людмила в стрингах и лифчике на сцене академического театра.

При этом я искренне приветствую творческие поиски женщин в креативе с нижним бельем. Тут только вопрос уместности, аудитории и места, где оно демонстрируется.

В различных жанрах искусства есть свои крайности и даже запредельные творческие инновации. Это же не значит, что, к примеру, следует запретить автомобили, если какие-то уроды садятся бухими за руль, калечат и убивают людей на улицах русских городов, выходя при этом сухими из воды.

Вот она — та самая тема, в которой и развернуться бы депутату с прокурором, показав стране свою удаль богатырскую.

На мой взгляд, политики с навязчивым популистским синдромом "спасителя Отечества" — и есть самые настоящие экстремисты, которые по камушку разрушают русскую государственность своими психоделическими инициативами.

Пиарящиеся зануды с токсичным шлейфом мракобесия, как раковая опухоль пожирают живые клетки здравомыслия и душат надежду на лучшие времена.

Нарочитая забота о стране на хайпе самопиара ощутимо дискредитирует не только государство, но и самой "Единой России" не добавляет народной любви. Понимаю, что такая сексуальная ориентация как любовь к партии, имевшая место быть в советское время, давно канула в лету, но тем не менее.

Я уже не говорю о том, что пока товарищи по партии выказывают каноническую поддержку президенту России в его планах технологического прорыва и повышения уровня жизни граждан, выступая за консолидацию общества перед грандиозными задачами, депутат Владимир Петров решил вбить клин между властью и трудовым народом, симпатизирующим рэперам.

А это, батенька, уже не гомосеков по интернету гонять или гладить по головке левацких конформистов. Это — явная ревизионистская позиция троцкистской направленности, которая попахивает политической близорукостью и антипартийной деятельностью при небывалой остроте текущего момента.

Я ничуть не удивлюсь, если депутат Владимир Петров еще и не верит в импортозамещение, цивилизационную индивидуальность России, ежегодное удвоение ВВП, и тайно посещает храмы Константинопольской патриархии.

На фото: Оксимирон; источник: commons.wikimedia.org

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