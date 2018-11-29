Кремлю дан сигнал: Хаски и либералы слились в экстазе

Рэпера Хаски защищали русофил Захар Прилепин и левые радикалы, а концерт в его поддержку организовали люди совершенно других убеждений — либерал Михаил Ходорковский и "Медиазона" — русофобский проект Петра Верзилова. Нас ожидает широкий левый протест с "белоленточным" финансированием.

История рэпера Хаски

Напомним, что Хаски (Дмитрий Кузнецов) был задержан 22 ноября в Краснодаре за мелкое хулиганство (сидел на крыше машины и отказался от медицинского освидетельствования) и приговорен к 12 суткам административного ареста. Рэпэр лично знаком с писателем Захаром Прилепиным.

В 2014 году они вместе выпустили композицию "Пора валить". Прилепин в своих постах в ФБ резко выступил в защиту "пронзительно талантливого" "патриота" России от несправедливых действий властей. "На фоне Хаски 99% российских реперков — не то, чтоб умерли, а даже не рождались", — написал Прилепин.

2 ноября был отменен концерт Хаски в Тольятти. По словам рэпера, сотрудники правоохранительных органов нашли в текстах пропаганду разврата, каннибализма, садизма, оскорбление чувств верующих. Концерт в Перми не отменили, но ввели возрастной ценз. 20 ноября и 21 ноября были сорваны концерты в Ростове-на-Дону и Краснодаре, на сцене просто вырубили свет. Музыкант провел концерт, выйдя из здания на крыше припаркованного автомобиля. Выступление прервали сотрудники полиции.

Судя по словам директора "Агоры" Павла Чикова, существует "черный список" исполнителей и указание блокировать их выступления в регионах России спускаются из центрального аппарата ФСБ России".

Либералы: "Иди к нам, Дима, мы тебя защитим"

В выходные рэперы Oxxxymiron (Мирон Федоров), Баста (Василий Вакуленко) и Noize MC (Иван Алексеев) провели концерт "Я буду петь свою музыку" в поддержку Хаски. Концерт был организован проектом "Открытая Россия" Ходорковского, "Медиазоной" и "Агорой".

Мирон Федоров заявил, что хотя не поддерживает политические убеждения Хаски, но свобода творчества не должна подавляться государством." Закон должен действовать один для всех. Это для меня основной месседж этого концерта", — сказал он.

"Мрак, разврат, наркотики, оружие — часть современного мира, — объяснил музыкант. — Не мы, рэперы, артисты, это изобретаем и распространяем. Этим занимаются совсем другие люди. Когда говорится, что виноват рэп — нет, это просто отражение, а не причина", цитирует ВВС.

Три дня назад Кузнецов был освобожден. Как написала главный редактор финансируемого Кремлем телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, "исключительно потому, что два-три человека в АП (администрации президента), однажды вечером услышали о Хаски, а также услышали, что с ним произошло".

После ее откровений (с чего бы это?) либералы разразились в социальных сетях мнениями о том, что в России нет независимого суда, судом напрямую управляют из АП. Спросим себя, а в чем они не правы?

Интересно, что Дмитрий Кузнецов сделал реверанс в сторону организаторов концерта в его поддержку, пообещав , что отправит вырученные деньги … — им же. "И главное, теперь мы сможем из собранных денег, если это потребуется, поддержать музыкантов, столкнувшихся с проблемой несправедливой отмены концертов", — заявил он в видеопосте в Instagram.

У России есть только один враг — она сама

Какие выводы можно сделать из этой истории?

Первый. В связи с обнищанием населения в результате проведения правительством либеральных реформ левый протест заменит на улицах "белоленточный", и он будет поддержан из-за рубежа, потому что там готовы на что угодно, лишь бы убрать от власти Владимира Путина.

И потом, левая, как они считают "шушера", протаранив Путина, тут же вернется в маргиналы из-за недостатка финансирования, а во власти сядет Ходорковкий.

Второй. АП — это государство в государстве, которое управляет и судебной властью, и силовиками. И слышит население только тогда, когда оно ей "кричит в ухо" путем массовых протестов. Административная борьба с музыкантами, популярными у молодежи, приведет к тому, к чему привела борьба с Владимиром Высоцким. Конечно, фигуры не сравнимы, но все течет, все развивается.

Третье. Феодальные методы управления государством нужно жестко останавливать. По вопросу таких сливов, как от Симоньян, нужно возбуждать парламентские расследования и привлекать упомянутые "два лица" к уголовной ответственности по законам, которых еще нет. Как наглядный хороший пример — Америка, там ведется расследование в отношении Дональда Трампа и ничего страшного — страна процветает.

Комментарий Захара Прилепина

Как сказал "Правде.Ру" писатель Захар Прилепин, "Хаски относится к Отечеству с глубоким уважением и почитанием, а Отечество старается в лице своих некоторых ретивых правоохранителей вытереть об него ноги".

Кроме того,"колоссальное число весьма сомнительных патриотов в социальных сетях призывают человека давить и топтать, потому что он непонятный, юродивый, странный", добавил Прилепин.

А в это время, по словам писателя, либеральная общественность ведет себя "максимально гостеприимно, щедро, разумно, толерантно, политкорректно".

Я этот его жест (благодарность либералам) понимаю, продолжил Захар Прилепин. По его мнению, в России, когда речь идет о защите прав большинства, то "патриоты ведут себя безупречно и отлично понимают, что большинство должно иметь свои права". А когда насчет конкретного индивидума — "тут либералы прекрасны", у них есть для этого правозащитные инструменты.

"Я сразу написал, что если мы не будем защищать конкретно наших людей, то не только Хаски, но и 29 миллионов молодых людей уйдут совершенно в другую сторону. Потому что мы не в девятнадцатом и не семнадцатом веке живем, люди вправе требовать от государства уважения к себе", — резюмировал Захар Прилепин.

Фото: www. instagram.com/semyonushkin

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