Кадры решают: что важно знать о "новых" и "старых" губернаторах

В понедельник стало известно об отставке еще одного главы региона. О досрочном сложении полномочий заявил губернатор Новгородской области Сергей Митин.

На пресс-конференции в Новгороде он сообщил, что принял решение отказаться от участия в выборах главы области в сентябре нынешнего года. Регионом Митин руководил с 2007 года и за это время, по его словам, Новгородская область стала для него родным краем. Он также сообщил, что уходит по собственному желанию и уже попросил главу государства о новом месте работы.

Временно исполняющим обязанности губернатора Владимир Путин назначил 37-летнего Андрея Никитина. До сего дня Никитин возглавлял Агентство стратегических инициатив, которым руководил с 2011 года. Стоит отметить, что на должность главы агентства проводился весьма жесткий конкурсный отбор, победителем которого стал Андрей Никитин.

Вообще же стоит отметить, что ныне претендентам на посты глав регионов приходится проходить весьма жесткий отбор. В администрации главы государства задействуют новую систему оценки и подбора кадров на высокие должности.

"До сих пор кандидаты обязательно проходили через обычное собеседование, проверку кадровой службы, проверку на коррупционные риски. Кроме того, их ожидало двухчасовое компьютерное тестирование, которое и так уже проходят многие сотрудники АП. Но теперь кандидат на должности глав регионов проходит еще и четырехчасовое интервью по очень широкому кругу вопросов, в ходе которого его оценивает целая группа экспертов. Разумеется, по итогам эксперты дают свои заключения", — рассказал изданию "Взгляд" источник в администрации президента.

Ранее гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал "Правде.Ру", что при подборе кадров теперь учитываются несколько критериев.

"Первый, это чистота с точки зрения коррупционных проявлений. Это сейчас в приоритете. Второе, человек должен быть подготовлен, должен быть эффективен, должен зарекомендовать себя как успешный управленец на разных постах. И третье, конечно, важны его публичные качества. Губернатор это должность все-таки выборная. Хотя рекомендует президент, но голосовать-то избирателям. Поэтому очень важно, чтобы это не был "человек в футляре", неспособный играть по принципам выборной политики. Но если у человека не было публичного опыта, довольно сложно предсказать, сможет ли он выиграть выборы", — подчеркивал эксперт.

Нетрудно заметить, что предпочтение отдается молодым, но уже опытным руководителям — что, собственно, подтверждено и сегодняшним назначением.

При этом проверка настолько серьезная, что некоторые кандидаты сами отказываются ее прохождения.

Выбранные кандидатуры предлагаются на рассмотрение главе государства — окончательное решение принимает Владимир Путин.

Система оценки касается не только кандидатов на посты глав регионов, но и действующих губернаторов. Здесь можно выделить четыре главных критерия.

Во-первых, это социально-экономические показатели. Один из важных пунктов, на которые обращают внимание, уровень инвестиционной активности. Что понятно — ведь это новые предприятия, рабочие места, налоги.

Во-вторых, оцениваются выборы. Не только результат губернатора, хотя и это тоже, разумеется. Но также обращают внимание на то, как проходят местные выборы, насколько активно участвуют в них избиратели.

В-третьих, конфликт интересов и коррупция. Не секрет, к примеру, что родственники губернаторов оказываются вовлечены в различные бизнес-схемы. Понятно, что это никогда нельзя было занести в актив главы региона. Просто теперь это оценивается отдельно.

В-четвертых, консолидация региональной элиты. Одной из причин отставок глав регионов часто становится как раз конфликты на местном уровне. При которых, разумеется, было бы наивно думать о развитии.

Критерии оценки деятельности губернаторов существовали и раньше. Например, в 2006 году рабочая группа Госсовета по вопросам совершенствования механизмов исполнения органами государственной власти своих полномочий предложила 127 критериев оценки качества управления регионами. В последующие годы число показателей возросло чуть ли не до двух сотен.

Нынешняя система куда более компактна. Конечно, окончательные выводы можно будет сделать спустя какое-то время. Хотя, по мнению экспертов, уже сейчас можно говорить, что новая система отбора кандидатов на посты глав регионов и оценки деятельности губернаторов вполне логичны.