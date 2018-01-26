Без США: Россия создаст вечную МКС на орбите Земли

Россия будет создавать вечную МКС на орбите Земли независимо от планов США покинуть станцию, рассказал "Правде.Ру" научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

25 января издание The Verge со ссылкой на проект бюджетных поправок конгресса США сообщило, что администрация Дональда Трампа намерена прекратить выделение средств на поддержание и строительство Международной космической станции (МКС) после 2025 года.

По словам Ивана Моисеева, теперь "мы готовимся после 2024 года иметь свою, чисто российскую станцию".

"По плану в декабре этого года и в следующем году мы запускаем три новых модуля на МКС: многоцелевой лабораторный, узловой и энергетический ", — объяснил эксперт. Если американцы выйдут из проекта, тогда их модули отстыкуются, и "будет небольшая такая чисто российская космическая станция".

США, пояснил Иван Моисеев, ранее сделали предложение заменить наши устаревшие модули — сервисный модуль, прежде всего — на новые. Это сложная операция, "но до 2025 года технически мы можем сами успеть это сделать, и тогда нынешняя МКС станет вечной, потому что можно будет время от времени менять узловой модуль". Раньше он "был критическим", то есть, когда устаревал, то приходилось топить станцию, как это сделали с "Миром" и "Салютом", заметил эксперт.

По его словам, если решение по финансированию этих работ до 2020 года не будет принято, то есть другой вариант — консервативный. По нему придется продлить срок жизни МКС до 2028 года, "а там посмотреть".

Что касается американцев, то сейчас они в качестве концептуальной идеи рассматривают создание окололунной орбитальной станции для подготовки дальних космических полетов. Но это не рационально, по мнению эксперта, потому что на околоземной орбите это гораздо дешевле и проще сделать. На МКС оказывают влияние те же космические факторы, что и на окололунной орбите, кроме радиации, "но радиацию лучше испытывать на собаках, а не на людях", резюмировал Иван Моисеев.

Как сообщала "Правда.Ру", генеральный конструктор по пилотируемым системам и комплексам Роскосмоса Евгений Микрин заявил, что российская орбитальная станция может быть создана после 2019 года на базе пяти модулей. Станция будет рассчитана на экипаж из трех человек. Масса станции должна составить порядка 60 тонн, то есть почти в 7 раз меньше МКС.

Основу станции должны будут составить многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука", научно-энергетический модуль (НЭМ) и узловой модуль "Причал". Их планируется отправить на орбиту и ввести в состав российского сегмента МКС до конца 2019 года. Уже после прекращения эксплуатации МКС на их основе можно будет создать российскую орбитальную станцию.

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