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Дмитрий Плотников
До свидания ЕГЭ? Депутаты предложили отменить обязательную сдачу Единого госэкзамена

В Госдуме РФ предложили отменить обязательную сдачу ЕГЭ

3:45
Политика

Президент России Владимир Путин поручил разработать проект по созданию и воспитанию гармоничной личности на основе традиционных ценностей.

В Госдуме РФ предложили отменить обязательную сдачу ЕГЭ
Фото: stolicaonego.ru

Поручение дано администрации президента России и правительству страны. Оно должно быть исполнено до 1 июля 2024 года.

Поправки к образованию

А ещё одна интересная президентская поправка заработает с 1 сентября этого года. Она подразумевает пересдачу одного экзамена ЕГЭ. Как пояснили чиновники, выпускник может пользоваться пересдачей экзамен лишь один раз. И первая оценка будет аннулирована, если выпускник даже получит более низкие баллы, чем в первом экзамене.

Ну и самое главное, продолжая эту тему, это то, что группа депутатов сегодня, 11 марта, планирует внести проект вообще об отмене Единого государственного экзамена при выпуске из школы. По мнению парламентариев, у выпускника должен быть выбор: сдавать или ЕГЭ, или госэкзамены основного и общего образования.

Аналитики давно утверждают, что ЕГЭ значительно снизил уровень подготовки школьника. Да, возможно, ЕГЭ "обедняет, упрощает" и приводит к шаблонному мышлению наших детей. Однако специалисты так и не пришли к мнению, как его переработать и сделать что-то правильное и цельное.

Давайте подумаем

По моему мнению, нужно все проанализировать, выявить плюсы и минусы, что дает нам ЕГЭ, а чего в нём не хватает. Скорее всего, здесь чиновникам от образования не хватает творческой мысли. За последние годы в большинстве своем они научились только "тупо" копировать западное. Как пример, тот же ЕГЭ, которые придумали не мы. В свое время какие-то чиновники собезьянничали его у Запада, поскольку видели в этом самом Западе единственный идеал жизни.

Сегодня копировать западное нам не пристало, а значит, нужно самим подумать и создать нечто такое, что будет действительно отображать реальные знания учащегося на этих выпускных экзаменах или тестах. Думаю, что основной целью здесь должно стать формирование гармоничного развития личности подростка. Не потребителя продуктов и товаров, а гармоничной личности, с широким кругозором, который даст взглянуть на мир не однобоко, а где-то по-своему, по интересному. Ну и, разумеется, в патриотической парадигме государственности.

Вспомните, ведь ещё совсем недавно после вступительных экзаменов в высшее учебное заведение там говорили, что "вы экзамены сдали, теперь забудьте всё, чему вас там учили". Но сегодня, скорее, хорошее образование то, которое формирует профессиональные компетенции. То есть, уже необходим какой-то опыт, а не учёба вслепую.

Чем заменить?

Вот здесь как раз и нужно искать золотую середину. Всё-таки общая образовательная школа кроме функции образования и воспитания должна иметь функцию профессиональной ориентированности. Вот это, кстати, к слову о гармоничной личности.

Правда, профессиональные навыки к ЕГЭ не имеют прямого отношения, зато здесь есть над чем подумать как раз в плане замены этого самого ЕГЭ. Опять же вспомню советское время, когда практиковались так называемые учебно-производственные комбинаты. Кому-то это нравилось, кому-то не очень. Вот как раз этот вопрос для учёных, специалистов по методологии. Может быть действительно они нам предложат какую-то свою уникальную схему по определению уровня знаний старшеклассников.

В одном могу быть уверен, что на сегодня престиж высшего образования никуда не делся. Всё также у молодёжи получить высшее образование это почётно и престижно.

А как вы считаете — нужен ли ЕГЭ в том виде, в каком он существует?

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы школа госдума
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