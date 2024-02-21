Политтехнолог рассказал о двух главных интригах на выборах в РФ

Политтехнолог Маркелов назвал самые проблемные регионы РФ на выборах

3:57 Your browser does not support the audio element. Политика Выборы

С 15 по 17 марта в России состоятся президентские выборы. Какие две главные интриги ждут россиян, как итоги голосования повлияют на политическую карьеру губернаторов и какие регионы являются для властей самыми проблемными в плане голосования, Pravda.Ru рассказал политтехнолог Сергей Маркелов.

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— Сергей Николаевич, все знают, что 17 марта на президентских выборах победит Владимир Путин. В чём тогда интрига выборов?

— Всем хочется, чтобы интрига была на уровне межпартийной борьбы. В разных политических системах есть разные принципы политических интриг. В нашей ситуации есть интриги:

у каждого кандидата,

у кампании в целом.

Любые выборы, особенно президентские, — это всегда стресс-тест для политической системы. Например, до последнего момента было не известно, когда Путин выдвинется; выдвинется от "Единой России" или как народный кандидат. Путин всегда был сторонником народной поддержки, а "Единая Россия" и "Справедливая Россия — за правду" просто поддержали Путина. Было вопрос, как сделать предвыборную кампанию: объехать все города и веси от Камчатки до Калининграда и с севера на юг или пойти по солидному сценарию, где будет точечная фиксация президента в отдельных регионах, а регионы туда подтянут перспективные планы.

Пошли по сценарию солидной кампании, то есть президент будет летать точечно. Это честно. Но кто-то из-за рубежа даже в такой формуле избирательной кампании Путина увидит негатив: мол, это всё заточено, дистанционное голосование управляемое, все госслужащие строем пойдут с плакатами и в футболках "За Путина!". Конечно же, это не так. Всё равно система работает. Было бы смешно, если бы, ставя себе задачи: 80% явка, 80% за президента, — всё бы спокойно по щелчку получилось. Нет. Это серьёзная работа.

Все губернаторы, федеральные отраслевые чиновники конкурируют между собой: сколько какой регион покажет, какой губернатор попадёт в статистику, какой не попадёт. В западноевропейской модели фокус на предвыборной кампании, а в российской модели фокус в том, что будет после неё, то есть какие последствия, как система сработает.

Не вся система пройдёт этот стресс-тест. После выборов 30-40% федеральных чиновников будет заменено, будет отставка правительства и новый набор.

— Значит, нужна явка избирателей?

— Нужна явка. Это докажет, что выборы прошли полноценно, по Конституции, легитимно (любимое слово нашего президента — "легитимность"). За это президент бьётся, и во всех своих последних избирательных кампаниях он даёт один посыл — легитимность.

— Какой регион будет самым проблемным?

— У нас проблемных регионов минимум 15, это города-миллионники. Оппозиционеры и критики избирательной кампании говорят: "Всё уже сделано, протоколы написаны". Я повторяю, это стресс для системы. Последние три недели кампании 90% губернаторов будет ночевать в своих кабинетах, управлять процессами, заниматься контролем за выборами, профилактикой законодательных нарушений. И агитаторы будут топать, и "Единая Россия" будет не вылезать из поквартирных обходов. Все будут работать: и СМИ, и второй, третий, четвёртый кандидаты.

Отсюда будут сделаны выводы после выборов: как сработали, какой результат показали, за счёт чего. Это первая интрига: как сработает система и каких чиновников после выборов выкинут из системы.

Вторая интересная интрига: как сработают кандидаты от парламентских партий.