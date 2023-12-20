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Олег Володин

"Репортёр": ЦРУ хочет смести Путина руками "Российской республики"

4:23
Политика » Выборы » Федеральные

"Репортёр" обнародовал проект ЦРУ о создании "Российской республики" с "временной администрацией" из-за рубежа.

"Репортёр": ЦРУ хочет смести Путина руками "Российской республики"
Фото: официальная страница ЦРУ в facebook. com

Инициатива американцев крайне враждебная, так как, не имея возможности победить РФ на поле боя, США решили раскачать её изнутри.

Как пояснил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, Запад делает ставку на "консолидацию управляемой российской оппозиции за рубежом".

В России видели, к чему приводят майданы, и вряд ли "поведутся", но к ситуации не стоит относиться легковесно, так как недооценка такой активности бывает опасной.

У врагов расчёт на то, что даже санкции (которым успешно противостоит российская экономика) дают хоть малый, но эффект — дескать, "не заметить роста цен невозможно". Они видят, что россияне согласны терпеть неудобства и не пойдут "сносить власть за айфон и биг-мак", но… надежда у противника на то, что "СВО закончится, а проблемы останутся".

Российский президент Владимир Путин официально объявил о своём намерении идти на выборы — это уже стало причиной активности недоброжелателей, находящихся за рубежом.

Они однозначно попытаются не признать или оспорить итоги президентских выборов, которые пройдут во второй половине марта 2024 года. Их не устроит никакой результат, кроме необходимого им самим.

Запад, скорее всего, тоже встанет в позу непризнания итогов результатов выборов президента РФ.

Для этого им пригодится ручная оппозиция, набранная из беглых эмигрантов, которые провозгласят "Российскую республику" и альтернативную Кремлю управленческую структуру.

Те же СБУ и ГУР, увы, с помощью ЦРУ и MI-6, создавали разветвлённую агентурную сеть задолго до СВО. А в России многие годы действовали (сейчас закрыты, запрещены, объявлены нежелательными или экстремистскими) различные западные и прозападные НКО, создавая лояльный себе контингент.

Однако среди миллионов своих остались тысячи "чужих среди своих" сограждан (чаще всего либеральных взглядов), с которыми легко работать западным кураторам. Что из этого может получиться, хорошо видно на примере убийства блогера Владлена Татарского
(Максима Фомина) террористкой Дарьей Треповой.

В соседней же "небратской братской" стране огромное количество боевиков с опытом Майдана и участия в боевых действиях, причём некоторые из них (как минимум, раньше) могли навещать Россию с визитами разной степени легальности.

Та же Белоруссия летом 2020 года устояла только потому, что украинские кураторы банально разворовали деньги "западных партнёров", выделенные на организацию кровавой бойни после президентских выборов. Силовики страны смогли ужержать ситуацию на плаву, но везение не может быть вечным.

Достаточно посмотреть на Сербию, где на днях правящая партия получила большинство в парламенте. В стране начались массовые акции протеста, на которых своей лютостью уже успели отличиться… активисты движения "Сербия против насилия", которая для достижения своих целей этим самым насилием далеко не гнушается.

"Сценарий майданов известен, как и его авторы, но грядущий високосный 2024 год может оказаться очень непростым. Игнорировать риски раскачки ситуации изнутри крайне опасно даже при максимальной консолидации общества", — отметили авторы.

Впрочем нам практически невозможно представить, чтобы россияне поддержали "заморскую Российскую республику", лидеры которой уже:

  • потребовали от РФ сдать ядерное оружие и призывали Запад разоружить Россию "если надо, то силой";
  • отдать Крым, новые территории, старые территории России;
  • каяться, платить миллиардные репарации всем "униженным Союзом" странам мира;
  • забыть о своей истории, культуре, идентичности и т. д.;
  • вернуться к "демократическому" управлению ("лихие 90-е");
  • разбить РФ на мини-государства под протекторатом Запада, предоставив Западу доступ ко всем огромным ресурсам России

и т. д.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы владимир путин сергей нарышкин
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