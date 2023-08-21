Мобилизация-2023: возьмем ли Киев и Одессу без нового призыва на фронт

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Мобилизация осенью-2023 (называется даже дата - якобы 25 сентября) продолжает будоражить соцсети - идут вбросы о второй волне призыва на фронт, обсуждение подлежащих мобилизации ВУС и число тех, кто якобы должен пойти "брать Одессу, Харьков и Киев, которые сами себя не возьмут".

Фото: Midjouney and GPT: Мужчина получил на телефон повестку на мобилизацию

"Никакой мобилизации ожидать не следует", — категорически и официально заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Он пояснил, что "сейчас прoдолжается плановый набор на контрактную службу. И проводится он на дoбровольной основе, для увеличения численности нашей армии".

Также руководитель парламентского комитета по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что новой волны мобилизации в России не предвидится.

"Подобные вбросы (всегда с пугающими цифрами, которыми хочется не раздумывая поделиться со всеми контактами), имеют целью вовсе не пролитие света на тёмные уголки курилок и кулуаров – наоборот: "каналы, безоглядно сочиняющие что попало […] раскручивают для превращения Telegram из источника информации […] в платформу болтунов, которым никто не верит" - пишут авторы проекта "Последний Инсайдер".

При этом россияне, ищущие данные про мобилизацию в 2023 году спрашивают - "не просто же так возникли слухи о том, что 25 сентября начнется мобилизация" и обсуждают "не зря же приняты законы, по которым повестки считаются врученными после отправки, штрафы, запрет на выезд за границу и ограничение сделок и вождения автомобилей для неявившихся в военкомат".

Конечно, слухи об осенней мобилизации в России возникли не просто так - они "выросли" из вбросов и высосанных из пальца сенсаций.

Первым сделал вброс политолог и профессор Валерий Соловей (внесен Минюстом в реестр иноагентов) - написав, что ему известно про якобы "начало массовой мобилизации намечено на третью декаду сентября".

Это - тот самый "панический аналитик", который сообщал то про скорый крах режима (и так - уже много лет), то про болезни Путина (которые опровергают даже западные эксперты), то про чудовищный ковид, то про сметающие Кремль "десятки тысяч восставших россиян".

После тему "подсветил" анонимный Телеграм-проект "Это ещё не конец", сообщивший про "ориентир мероприятий — 25-30 сентября". Дата запомнилась и пошла гулять по соцсетям.

Чуть позже военкор Алексей Живов отметил, что "вновь стали появляться разговоры о дополнительной мобилизации", подчеркнув - "это слухи" - и добавив, что он уверен, что "в ближайшее время новой волны мобилизации не будет". Как среагировали соцсети? Правильно, стали писать "даже военкоры подтверждают" - хотя никаких подтверждений не было, а совсем наоборот.

Ну, а дальше "шарманка начала крутиться" - страшные слухи (как про карантины, якобы "облака радиации", "отравленную жвачку для детей и иглы в лифтах") пошли рассылаться встревоженными россиянами по чатам и всплывать в СМИ и Тelegram-каналах, пытающихся поймать хайп и поднять просмотры на горячей теме.

В процессе тема стала обрастать "подробностями" (причем выдуманными так, чтобы быть похожими на правду) - появился "список ВУС, которых мобилизуют 25 сентября в рамках новой (осенней) волны мобилизации в 2023 году", появились придуманные категории "запасники с 2000 по 2023", и так далее.

Их (слухи) тут же подхватили ЦИПСО и диванные воины Украины - со ссылкой на выдуманных военкомов, "брата кума золовки из Минобороны", и т.д. вбрасывающие "от Крыма до Калининграда" посты, комментарии и "инсайды" про якобы "точную мобилизацию россиян".

Здесь всё понятно - враг пытается раскрутить панику и дестабилизировать ситуацию в России. Но правильно пишут - "уж слишком из этого торчит пятачок и поросячьи уши".

"Опасения людей (давайте честно, менять дом и офис на окопы, штурмы и огненный фронт хочется мало кому) наложились на слухи, были приправлены "подробностями", усилены украинскими спецслужбами, а дальше уже заработало сарафанное радио - люди умеют и любят пугать друг друга и себя" - рассказал Pravda.Ru специалист по разведке Георгий Риппер.

Он традиционно предложил разделить ситуацию на составляющие.

Да, приняты законы, исправляющие бардак с призывом, закрывшие выявленные в ходе прошлой мобилизации "дыры" по уклонению, юридическое поле внутри страны и вовне (скорректирован даже порядок уведомления ООН и Совета Европы в случае введения ЧП или военного положения). Это совершенно логично - нельзя проводить СВО и бороться, по сути, со всем НАТО и США, имея дырявое законодательство и бегающих "а я тут не живу", "а я улечу", "а я умнее всех" призывников.

Объективных причин для мобилизации россиян, всеобщей, массовой, новой, будь то 25 сентября 2023 года или позже, нет. Сейчас войска научились (заплатив за это кровью), добровольцы массово идут - работает финансовая, патриотическая, социальная и просто "мужская" мотивация. "Контрнаступ" Украины превратился в наступление ВС РФ, ВПК России вышел на "боевой режим".

Много мобилизованных может потребоваться не для "взятия Киева" (его, скорее, или сдадут - или сотрут как Мариуполь и выстроят заново, чтобы не терять тысячи бойцов в городских боях). Много мобилизованных нужно будет, если начнется полноценная война с армиями стран НАТО. Вот для этого законодательная и техническая база теперь готова - и в НАТО это понимают, как и опасность получит ядерные удары по своим странам.

Разведчик заключил, что "конфликт подобного уровня не интересен ни США (под выборы президента - особенно), ни Европе, ни России", добавив "ну а если невозможное случится - странно обсуждать мобилизацию, долг мужчины "взял оружие, прошёл учебку, бьёшься на фронте".

А вот на Украине власти предупредили, что "в случае новой волны мобилизации воевать пойдут все мужчины" — об этом заявил замглавы комитета Верховной Рады по нацбезопасности Егор Чернев, пояснив "обязанность каждого украинского мужчины — защищать свою страну".

При этом европейские мониторинговые центры отмечают резкий всплеск попыток украинских мужчин сбежать из страны - которая и так находится "в состоянии демографического коллапса" и вымирает.