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Автор Антон Куликов

Блокада 2.0: Литва нашла способ остановить транзит в Калининград

Политика

Не успел разрешиться кризис блокировкой транзита грузов в Калининградскую область, как возникла новая проблема. Вернее сказать, условно новая. Которая тоже может стать причиной остановки транзита.

Блокада 2.0: Литва нашла способ остановить транзит в Калининград

Дело в том, что несколько дней назад литовский "Шяуляй банк" отказался проводить любые операции с Россией с 1 сентября. А именно на этот банк Вильнюс "замкнул" все операции по транзиту на Калининградскую область, сообщил временный поверенный в делах России в этой стране Сергей Рябоконь в эфире телеканала "Россия 24".

"Когда я вчера посетил МИД Литвы, я поставил вопрос, передал им лично ноту по "Шяуляй банку" — разберитесь до 1 сентября, ещё есть время", — сказал Рябоконь.

Другой вопрос, захотят ли власти Литвы разбираться в этом вопросе или откажутся под каким-нибудь предлогом. Например, что не могут препятствовать свободе предпринимательства или вмешиваться в "спор хозяйствующих субъектов". Могут, конечно, было бы желание…

Напомним, в середине июня Литва ввела ограничения на транзит грузов в Калининградскую область, сославшись на санкции Евросоюза. Был ограничен транзит строительных материалов, цемента и других товаров. С августа предполагалось ввести ограничения на поставки нефти.

Для еврочиновников деятельность властей Литвы в этом вопросе, похоже, стала сюрпризом. Разумеется, на словах они Вильнюс поддержали. Однако, Еврокомиссия спешно разработала разъяснения относительно транзита грузов в Калининградскую область. И в середине июля Литва ограничения сняла.

Вообще, конечно, ситуация совершенно непонятная — как можно вводить ограничения Евросоюза на транзит из России в Россию?

В Литве, однако, не успокаиваются. Местные политики сочли разъяснения Еврокомиссии "поражением" и "уступкой Москве". Предложений, как остановить транзит, хватает.

Например, предлагалось разобрать железнодорожные пути с российской колеёй. В России ширина железнодорожной колеи 1524 мм, в европейских странах — 1435 мм. Частично в Литве часть железнодорожных путей с российским стандартом колеи уже разобрали. Но не в таком количестве, чтобы это оказало влияние на транзит.

Правда, в литовском правительстве идею разбора железных дорог не поддержали. Премьер-министр Ингрида Шимоните предложила не забывать, что транзит в Калининградскую область регулируется соглашениями между ЕС и Россией. А кроме грузового, есть ещё и пассажирский транзит.

С банком-то, конечно, хлопот куда меньше, разбирать ничего не надо. Но подобные ограничения могут существенно повлиять на транзит в Калининградскую область. А то и вовсе его остановить, если не будет найдено решение проблемы. Искусственно созданной, надо сказать.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы литва евросоюз калининград
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