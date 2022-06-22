В Калининграде назвали три варианта решения вопроса с транзитом через Литву

Руководитель калининградского регионального агентства по международным и межрегиональныим связям Алла Иванова сообщила, что на данный момент существует три возможных варианта решения вопроса транзита через Литву. Речь о дипломатических вариантах.

По её словам, решений может быть несколько и это скорее технический вопрос. Для этого необходимо внести изменения в санкционный документ ЕС 833/2014, отметила Иванова.

Первый вариант: дополнение глоссария статьи 1 понятием "калининградский транзит людей и грузов" и общее изъятие из санкций".

Второй вариант: убрать из статей санкционного документа, введённых четвёртым, пятым и шестым пакетами, уточнения "включая транзит" и "с условием, что перевозка этих товаров запрещена данным документом".

Третий вариант: по словам Аллы Ивановой, самый очевидный — "без внесения изменений в в регламент 833/2014 направить разъяснения в таможенные органы Литовской Республики о неприменении действия статей, введённых четвёртым, пятым и шестым пакетами санкций, к калининградскому транзиту товаров", сообщает "Прайм".

Ещё раз отметим, что речь идёт о дипломатическом варианте решения вопроса. Пойдут ли на него в Евросоюзе и в Литве, вопрос открытый.