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Автор Любовь Степушова

Амбиции президента: Дмитрий Медведев стал главным "ястребом" России

Политика » Партии » Патриоты

Резкий пост Дмитрия Медведева в соцсети, где он использует неполиткорректную лексику для выражения ненависти к Западу, вызвал неоднозначную реакцию.

Амбиции президента: Дмитрий Медведев стал главным "ястребом" России

Око за око, зуб за зуб

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, глава партии "Единая Россия", экс-президент РФ Дмитрий Медведев, который ранее слыл в народе "либералом", ответил на вопрос, почему он стал таким резким в высказываниях в отношении Запада.

"Я их (западников) ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли", — написал Медведев в своём Телеграм-канале.

Просмотрев предыдущие посты Дмитрия Медведева, мы нашли мнение, которое так и называется: "О ненависти". Политик рассуждает о том, что западные санкции направлены против народа России, а не против элит.

В основе санкций, по его мнению, лежит ненависть к России — к русским, ко всем её жителям. Ненависть к российской культуре и религии.

"Эта ненависть омерзительна и иррациональна. Но это не значит, что мы должны смириться с ней. Просто нужно сделать все необходимые выводы на будущее. Помнить о таком отношении к нам. И не прощать тех, кто ненавидит нас. Никогда", — написал Медведев.

То есть, по принципу око за око, зуб за зуб — сильный рубит слабого.

Медведев сильно изменился

Пост Медведева вызвал много противоречивых комментариев на платформе.

Захар Прилепин: Когда-то люди в России думали, что Лимонов и Проханов — слишком резкие и радикальные, что это чересчур. И что Дмитрий Анатольевич — "тайный вождь либеральной партии". "В России надо жить долго". Теперь Александр Андреевич Проханов иной раз на фоне Медведева смотрится как добрый дедушка из старой доброй сказки.

"Чисто для фиксации": "Блогер Медведев сегодня, кажется, перетроллил сам себя. Странно. Когда у Медведева в период его президентства был блог в ЖЖ, у него таких выходов в астрал не наблюдалось".

Белорусский политолог Алексей Дзермант: "Особо никогда не считал себя приверженцем ДА в виду определенной истории в его отношениях с Беларусью, но, кто старое помянет, тому глаз вон, и тут я его полностью понимаю. Чем больше узнаёшь Запад, тем больше обуревают именно такие чувства. Надеюсь, и в самой России Запад больше никогда не прорастёт".

"Прогнозы. Крашенинникова" — политолог Вероника Крашенинникова, глава "Института внешнеполитических исследований и инициатив", советник Генерального директора МИА "Россия сегодня":

"Хотелось бы думать, что аккаунт взломали. Если нет — значит, дела совсем плохи".

Политолог Александр Дугин, автор канала AGDchan: "Медведев совершенно прав, но почему эта справедливая ненависть никак не сказалась на его президентстве? Или сказалась только в один момент: когда он вернул пост Путину…"

Незыгарь brief даёт мнение неких неназванных "экспертов":

"Комментарии Медведева выдержаны в стиле коммунальной кухни и не способствуют текущей работе российских дипломатов и пророссийских лоббистов, стремящихся расшатать слабое евроединство и организовать на переходный импортозамещающий период поставку критичных для российской экономики технологий и товаров. Вместо ожидаемого от Медведева профессионального анализа, насколько серьёзны санкции и как им противостоять, в выступлении Медведева представлены одни истерические эмоции".

Президентские амбиции Медведева

Там же высказывается предположение, что резко возросшая публичная активность экс-либерала Медведева, объясняется двумя факторами.

1. Такими утверждениями он хочет "избавиться от негативного имиджа по объективным результатам своего президентства, когда под его руководством сложились импортозависимость и технологическое отставание от Запада", чтобы претендовать на статус преемника.

2. Приобрести новую электоральную базу, потому что "его главная опора — сислибы и олигархи ельцинского разлива, после начала СВО либо покинули страну, либо критически ослаблены в политическом и экономическом отношении". Но, по мнению авторов канала, это у него плохо получается "из-за отсутствия компетентности и убежденности, а также слабого профессионализма команды".

Авторы также намекают, что это не позиция президента РФ.

Президент России должен ей соответствовать

Согласимся, потому что Владимир Путин — воцерковлённый православный христианин, и придерживается позиции, что миром правит любовь, и надо стремиться любить врагов. А принцип око за око — это закон иудеев, который Христом не опровергался, всего лишь.

По действиям Путина видно, что он мастер компромисса и миротворец, он соответствует великой миссии России — собирать народы. Если же он руководствуется законами иудеев, то только когда видит, что воспитуемый не меняется.

Всего этого пока не скажешь про Медведева с его философией.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
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