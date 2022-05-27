Медведев: "молодому петушку" Зеленскому стоит послушать "ястреба" Киссинджера

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал нападки президента Украины Владимира Зеленского на экс-госсекретаря Генри Киссинджера за предложение пойти на уступки и начать переговоры с Москвой, чтобы урегулировать конфликт.

По словам Медведева, Зеленскому наконец-то стоит "на трезвую голову", без "психотропных веществ" оценить ситуацию и послушать Киссинджера, а не выдвигать всё более и более несуразные условия.

"Как раз тот случай, когда молодому "петушку" стоило бы послушать умудрённого опытом "ястреба"", — заявил Медведев. — Условия, который Зеленский выдвигает для перемирия, категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе. Он требует сделать Донбасс и Крым снова украинскими, будто ему неведома воля их жителей".

Как подчеркнул замглавы Совбеза, "ультиматумы хороши на бумаге", особенно если их заявляет тот, кто находится на сильной позиции, а не слабой.

Ранее Pravda.Ru цитировала критику президента Незалежной в адрес Киссинджера за совет по урегулированию конфликта на Украины. Как подчеркнул лидер страны, экс-госсекретарю США стоило бы "перевернуть календарь", так как он живёт в 1938 году.