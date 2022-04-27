России предначертано встать во главе славянской цивилизации

За прошедшие двадцать один год нового тысячелетия в России была выстроена вертикаль власти, а вместе с ней и коррупции. Коррупция вплеталась во властную вертикаль, как вирус в ДНК, размножалась и совершенствовалась. Она стала настолько живучей, что без ломки самой вертикали убить её практически невозможно. Мздоимство приобрело системный характер, затронуло почти все слои общества и сферы деятельности. В этот водоворот оказалась вовлечена довольно большая часть населения, особенно в крупных городах.

Нам не страшен Паркинсон…

Справедливости ради нужно сказать, что проблема неконтролируемого роста бюрократии — это не только российская проблема. Бюрократия интернациональна, по сути, не знает ни национальных границ, ни языковых барьеров. Общие законы бюрократии сформулировал британский военный историк Сирил Норткот Паркинсон и в 1955 году опубликовал в журнале The Economist.

Первый закон Паркинсона гласит, что бюрократия имеет тенденцию к росту. Сама себя она никогда не сократит.

Второй закон гласит: расходы растут с доходами. Следствием этого закона является тот факт, что рост налогов лишь питает бюрократическую волокиту и улучшает её материальное обеспечение.

И, наконец, третий закон: рост бюрократии приводит к усложнённости, а усложнённость — это конец пути.

Давайте рассмотрим их справедливость применительно к России.

Согласно данным Росстата, в 1999 году общее число чиновников в России достигало 1 млн 133 тыс. человек. Примем эту цифру на веру, так как возможности проверить у нас нет. Уже в марте 2000 года Владимир Путин говорил о необходимости уменьшения их количества на 10% и в апреле 2002 года, назвав госаппарат "громоздким, неповоротливым и неэффективным", поручил премьеру Касьянову разработать концепцию административной реформы, которая в том же году обрела форму федеральной программы "Реформирование государственной службы РФ" (2003-2005 годы).

Что же из этого получилось? В результате оптимизации в 2004 году число министерств сократилось с 23 до 16, однако общее количество федеральных ведомств увеличилось с 58 до 85. Общее число госслужащих также выросло — до 1 млн 462 тыс. или более чем на 25%. За последующие четыре года президентства Медведева количество государственных служащих выросло более чем на 1 млн человек. Региональные и муниципальные власти раздулись в 2,25 и 2,07 раза соответственно. Не удивительно, что регионы не могут сводить концы с концами. На федеральном же уровне число госслужащих увеличилось в 1,6 раза. В итоге сокращений и оптимизаций, согласно данным Минфина, в России на сегодняшний день насчитывается 2,4 млн госслужащих.

Такую "армию едоков" нужно не только прокормить, но и чем-то занять. И правительство традиционно занимается законотворчеством, а верхняя и нижняя палаты парламента штампуют их законотворческие инициативы.

В 2020 году правительство Медведева поручило разработать 230 законопроектов. И всё за примерно 250 рабочих дней в году. Скорость производства законотворческих полуфабрикатов воистину гиперзвуковая. Известно, чем выше скорость, тем ниже качество и наоборот. Не зря говорят: семь раз отмерь, один — отрежь. Если вы думаете, что новые законы разрабатывают на основе изучения и осмысления мирового опыта, то я вас разочарую. Всё гораздо проще. Целью законов является введение различного рода требований, ограничений и отчётности, каждое из которых обосновывает необходимость увеличения штатного расписания. Напомню, что то же самое правительство планировало к этому времени увеличить ВВП в два раза.

Паркинсон вывел математическую формулу, по которой можно оценить ежегодный прирост штатного расписания, согласно которой, в среднем, прирост этот равен 5,75% в год, что примерно соответствует вышеприведённым данным на начало 2000 года — 1,133 и на 2021 год — 2,4 миллиона государственных служащих соответственно.

Неконтролируемый рост бюрократического аппарата является признаком болезни всей системы управления.

Её первую стадию Паркинсон обрисовал так: среди сотрудников появляется человек, сочетающий полную непригодность к своему делу с завистью к чужим успехам. Такие люди приходят, как правило, по рекомендации или по блату, что считается нормой.

Признаком второй стадии является ситуация, когда носитель заразы в какой-то степени прорывается к власти или занимает руководящий пост. Опознать его легко по упорству, с которым он выживает тех, кто способнее его, и не даёт продвинуться тем, кто может оказаться способнее в будущем. Часто к таким результатам приводит подбор руководителей по принципу личной преданности.

Третья стадия характеризуется общей апатией, когда во всём учреждении, снизу доверху, не встретишь и капли разума. Все сотрудники крайне заняты и с трудом справляются с объёмом внутренней работы, которая никоим образом не связана с результатами работы всей организации.

Так постепенно угасает общественный оптимизм, ожидания от будущего становятся всё более размытыми и неопределёнными.

Королевство кривых зеркал

Мы живём в каком-то "королевстве кривых зеркал", в реальности, сотканной из "обмана во благо", лицемерия, пустых обещаний, преувеличений одного и приуменьшений или замалчивания другого. Реальность, которую нам преподносят с экранов телевизоров, полна оптимизма и уверенности в правильности избранного пути. Вспомнить только сеансы иллюзорной реальности на Первом канале, где президенту выдают желаемое за действительное руководитель ФМБА Вероника Скворцова, рассказывая о чудо-вакцинах, и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, поражая воображение зрителей тест-системами на COVID-19 небывалой производительности и точности.

Если, не выходя из дома, смотреть только телевидение, то сформируется непоколебимая убеждённость, что у нас всё не просто хорошо, а отлично. И с каждым выпуском новостей становится только лучше. Времени на "раскачку" или остановку нет, нужно спешить делать добро.

Мы как бы одновременно живём в реальности ежедневной жизни, и в другой, созданной из национальных проектов, государственных программ и общенациональных приоритетов развития. Причём каждая из них не верит в существование другой.

Чтобы продемонстрировать сказанное, я решил найти ответ на вопрос: какой экономический строй существует в России? Если уместно сравнение нашей жизни с "королевством кривых зеркал", то логично предположить, что существует два взаимоисключающих определения: официально декларируемое и реально существующее.

Согласно Конституции, Россия — "демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления". Согласно ст. 7 Конституции Российская Федерация — "социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека".

В повседневной, не идеальной реальности не всё так радужно. Учитывая степень имущественного расслоения общества, несменяемость правящего класса в течение двадцати лет, близость бизнеса к власти и нетерпимость к альтернативному мнению, я предполагаю, что мы оказались гораздо ближе к тому, что называется "клептократия". Википедия даёт этому следующее определение.

Клептокра́тия — правительство, контролируемое мошенниками, использующими преимущества власти для увеличения личного богатства и политического влияния, с помощью расхищения государственных средств, иногда даже без попыток имитации собственно честной службы народу. Для клептократии характерна вертикально интегрированная коррупция.

История знает, как минимум, двоих экс-министров правительства Медведева — Улюкаева и Абызова, умело использовавших преимущества власти для личного обогащения.

Так как объективная реальность дана нам в ощущениях, которые в свою очередь, субъективны, то и вывод каждый из вас сделает самостоятельно.

Не удивительно, что сознание многих испытывает состояние когнитивного дискомфорта, вызванного столкновением конфликтующих представлений о реальности, идей, верований, ценностей. Мы потерялись в искажённой реальности кривых зеркал. Мы потеряли представление о будущем, разучились верить в лучшее завтра, в то же время подспудно понимая, что жить так, как сегодня, больше нельзя. Что-то нужно менять, но что и как?

Состояние личной растерянности и чувство обречённости приносят свои печальные плоды. Согласно докладу ВОЗ от 10 сентября 2019 года, по числу самоубийств на душу населения Россия превышает среднемировые показатели в 2,5 раза (26,5 случая на 100 тысяч человек — против 10,5). Таким образом, от суицида в стране ежегодно погибает 37 000 человек. Для сравнения, за 10 лет войны в Афганистане наши потери, согласно официальной статистике, составили около 16 000 человек.

Власть беспокоится о душевном равновесии людей и поэтому пытается скрывать неприятную правду о несоответствии создаваемых образов реальным. Например, правду об "эффективном управленце" по фамилии Чубайс, которого двадцать лет пересаживали из одного руководящего кресла в другое несмотря на то, что он опустошал всё, чем руководил.

Как мог советник Президента и носитель государственных тайн, думаю я, просто так взять и свалить из страны? Или его кто-то отпустил от греха подальше? Или может выслали? А если нет, то кто в этом виноват?

Бездарность, как и талант, проявляется во всём

От нас скрывают кумовство в сферах государственного управления и не только, где на наших глазах создаются династии. Раньше были династии сталеваров, например, теперь — директоров, министров, руководителей корпораций и банков. Может, пора возродить систему титулов царской эпохи, как способ "застолбить" пожизненное право на управление страной?

От нас скрывают огромные богатства государственных служащих, депутатов и прочих аффилированных с властью людей, что особенно диссонирует с доминирующей бедностью большинства населения страны. Но самой большой государственной тайной является заурядность и бездарность.

Заурядность чиновников, имитирующих бурную деятельность, бездарность управленцев, подобранных по принципу личной преданности. Бездарность, как и талант, проявляется во всём. Реальность, отражённая в кривом зеркале, становится другой. В ней бездарность превращается в талант. Примером этому могут служить недавние публичные высказывания нынешнего министра просвещения Кравцова и бывшего министра культуры Мединского, которые на фоне событий на Украине вдруг озаботились уровнем патриотизма школьников.

Владимир Мединский предложил "прямо сегодня" ввести в школах утреннюю молитву во славу России. Сергей Кравцов, в свою очередь, предложил в школах ежеутреннее поднимать флаг под гимн России. Как же находят столь широко мыслящих, думающих людей, подумал я? Оказалось, что инкубатором неординарных и ярких личностей является партия "Единая Россия" и, конечно, её бессменный лидер Дмитрий Медведев. К руководству страной Мединский и Кравцов пришли из руководящих органов этой партии: первый служил членом Бюро Высшего совета, второй — членом Генерального совета. Что характерно, оба являются докторами наук. Правда, завистники утверждают, что в диссертациях обоих соискателей были обнаружены масштабные заимствования, или попросту присвоение чужих мыслей и идей.

Взаимно присвоив и объединив их идеи, предлагается следующий духовно-патриотический ритуал: каждое утро поднимать флаг России под исполнение гимна страны и сразу же после этого переходить на утреннюю молитву во славу России. Осталось кому-то из единороссов дополнить это процедурой спускания флага под вечернюю молитву во славу России.

Я бы предложил внедрить данный ритуал среди обладателей так называемой "элитной" недвижимости и контролировать его исполнение, а заодно и уровень патриотизма и духовности его обладателей.

Не секрет, что большинство из них являются православными патриотами. Выполнение ритуала Мединского-Кравцова будет и способом поддержания и демонстрации патриотизма и православия. Например, одним из пяти столпов ислама является обязанность молиться пять раз в день, и каждый правоверный мусульманин выполняет это правило. Эффективным способом контроля является сознательная позиция граждан. Совесть — лучший контролёр.

Мы наш, мы новый мир построим

Всем известно, что для того, чтобы построить здание — нужно заложить фундамент. Здание, построенное на фундаменте из жажды личной наживы, лицемерия и лжи — рухнет. И все мы, сверху донизу, окажемся под его завалами. Пора делать капитальный ремонт. Для этого нужно, как минимум, понять проблемы существующего здания и прийти к чёткому пониманию того, что мы хотим получить в итоге. Тогда мы увидим, можно ли обойтись ремонтом или нужна капитальная перестройка. Я лично склоняюсь к последнему. Поэтому архитектуру будущего здания нужно предвосхитить до этапа практического проектирования. В этом нам помогает сам ход исторических событий. Необходимость перестройки внутри нашего дома совпала с началом глобальных исторических перемен в мире, связанных с закатом эры капитализма и его системы отношений.

Первые видимые симптомы деградации капиталистических отношений стали проявляться с США ещё в середине 1980-х годов. Они выражались в сначала постепенном, а потом и всё ускоряющемся разрыве в доходах между наиболее обеспеченными и средним классом. Сейчас этот разрыв стал катастрофичен для страны, где 10% наиболее обеспеченных семей владеют более 70% богатства страны в то время, как 50% тех, кто внизу, владеют только 2%.

И это на фоне уменьшения среднего класса, превалирования доли сектора финансовых услуг и уменьшения промышленного производства.

Мы находимся на переломном этапе истории цивилизации, наблюдаем агонию капитализма и мучительное зарождение новых экономических отношений. Все значимые конфликты последних десятилетий были инициированы США с одной целью — борьбой за природные ресурсы и возможность их дешёвой транспортировки до конечного потребителя. Это относится к Ираку, Сирии, Ливии. И как всегда, истинные цели были скрыты за декорациями демократии и справедливости.

Это справедливо и по отношению к Украине, рассматриваемой лагерем капитализма исключительно как территория, плацдарм для дальнейшей борьбы за ресурсы России.

Финансовая система капитализма представляет собой подобие водоворота, в воронку которого попадает большинство денежной массы, находящейся в обращении, часть из которой используется на политический подкуп, шантаж и контроль за политическими процессами в мире.

Деньги и их оборот — кровеносная система капитализма, а его сердце — это два вложенных друг в друга турбулента разнонаправленного вращения. Такая конструкция обладает способностью к самоорганизации. Внешний контур осуществляет захват ресурсов, а внутренний их систематизирует, структурирует и инвестирует. Сердцу биологических организмов нужно постоянное воспроизводство крови, для бесперебойной работы финансовой системы нужны новые источники денег в виде рынков сырья для последующего оборота капитала.

Этим объяснятся, почему США иногда разрушают города и страны. Чтобы в будущем инвестировать деньги на их восстановление, извлечь прибыль и поддержать кровообращение всего организма.

Растущая пропасть между "сытыми" и "голодными" создаёт новые напряжения внутри общества, что приводит в том числе к духовной деградации. В недрах медленно умирающего старого зарождается новое, чтобы в нужный момент явиться миру.

Известно, что новое — хорошо забытое старое, переосмысленное и видоизменённое в процессе эволюции. В основе мучительно зарождающегося нового лежит идея гармонизации внешнего и внутреннего. Это некогда отвергнутые идеи коммунизма, где есть место многообразию форм собственности, которые сосуществуют и конкурируют по единым правилам. Это время я бы назвал "вторым пришествием коммунистических идей".

Второе пришествие

"Деньги, которыми обладаешь, — орудие свободы; деньги, за которыми гонишься, — орудие рабства". Жан Жак Руссо

В историческом плане второе пришествие коммунистических идеалов предрешено.

Коммунизм как общественно-экономическая формация придёт на смену капитализму с вероятностью равной неизбежности. Капитализм находится на нисходящей спирали времени и его энергетика медленно затухает. Рождение нового — большой стресс для организма, страны и мира в целом. К этому нужно быть морально готовым, создавая и принимая мысленный образ новой России, который очень скоро станет нашей новой реальностью. Осознание новой реальности одновременно пугает и вселяет надежды, поскольку мы начинаем понимать, что всё возможно.

Наши мысли, наше отношение к происходящему прямо влияют на информационное поле страны, в которой мы живём. Ведь события нашей жизни не случайны, и они зависят в том числе от свободного выбора каждого.

Мы хотим жить в стране, где нам будет комфортно и счастливо, "где так вольно дышит человек", где каждый может сказать: "Я счастлив, что мне довелось жить именно в этой стране".

Коммунистические отношения придут вместе с экономической концепцией "безусловного базового дохода", которая давно рассматривается как неизбежное состояние эволюции европейской социал-капиталистической модели развития. Неизбежность обусловлена невиданными темпами компьютеризации и роботизации и последующим высвобождением трудовых ресурсов.

Институты развития при ООН прогнозируют, что в ближайшие 10-20 лет 30% и более трудоспособного населения не смогут найти работу, особенно в низкоквалифицированных сферах производства. Идея концепции состоит в том, что государство будет выплачивать всем (или почти всем) членам общества средства в количестве, достаточном для удовлетворения основных (базовых) потребностей человека.

Впервые она встречается в "Утопии" английского философа и гуманиста Томаса Мора, жившего в XVI веке, затем в XVIII веке в работах американского философа и публициста Томаса Пейна, в трудах Лауреатов Нобелевской премии по экономике Фридриха фон Хайека (1974) и Милтона Фридмана (1976).

Как видим, концепция переосмысливалась и "оттачивалась" на протяжении четырёх веков. В своём современном представлении она сочетается с качественно иной налоговой политикой и финансовым регулированием, сокращением бюрократического аппарата и другими мерами.

Реализация безусловного базового дохода автоматически повлечёт за собой бесплатное образование и медицинское обслуживание для всех, которые уже присутствуют в странах ЕС. В России, где вместо европейской модели создано весьма однобокое и уродливое приближение к американской модели капитализма, об этом можно только мечтать.

Тем не менее, Россия может быть и должна стать тем местом, где будет реализована вышеизложенная концепция уже в обозримом будущем. Дальнейшее развитие капиталистических отношений в России бессмысленно ввиду отсутствия исторических перспектив.

Происходящее сейчас с позиции Космического разума можно рассматривать, как огонь, который приносит очищение и избавляет от груза прошлого.

Космическая цель нового миропорядка — вернуть планету и страны в состояние гармонии, к которому стремится природа. Огонь братоубийственной войны принесёт прозрение, переоценку ценностей и внутреннее очищение энергетики наших народов. Но всё это будет потом.

А сегодня и Россия, и Украина невольно оказались на переднем рубеже глобальных исторических процессов, которые прямо или косвенно также затронут большинство стран мира. Благодаря пробудившемуся сознанию сегодня каждый из нас находится на переднем крае этой борьбы. Россия отвоёвывает право и историческую миссию быть во главе цивилизации славянских народов, стать источником духовности, морали и нравственности. Являемся ли мы таковыми сейчас? Нет. Но непременно станем. И это тоже предначертано для нас.

Многим из нас ещё предстоит пробудиться от духовной спячки, предстоит многое переосмыслить, возможно, увидеть происходящее вокруг под другим углом зрения, уверовать в лучшее завтра и в неизбежность торжества добра над злом.

Сорок лет Моисей водил народ Израиля по пустыне в поисках "земли обетованной". Сорок лет мы плутаем в сумерках духовного сознания, ослеплённые жаждой наживы, неуёмного потребления, желания получить всё и сразу любой ценой.

История даёт уникальный шанс отбросить прежние предрассудки, перевернуть страницу сорокалетней истории и построить справедливое общество, где каждый из нас будет жить счастливо. Где мы сможем находиться в состоянии внутренней гармонии с окружающим миром, где каждому дана возможность самореализации, где всегда востребовано желание служить и приносить пользу, где, говоря словами Иисуса: "Больший из вас будет вам слуга".

Сегодня — это момент перехода предначертанного "завтра" во "вчера".

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