В Белоруссии задержаны 35 врачей-взяточников, среди них - личный врач Лукашенко

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко на фоне задержания 35 врачей-взяточников заявил, что коррупция в сфере медицины неприемлема.

"Я очень хорошо знаю ход этой операции: контролировал. Это не сегодня, не вчера началось. Я министра здравоохранения об этом предупредил. Но на сегодня 35 человек. Уверен, что это не все те, кто должен там с ними рядом сидеть", — цитирует главу государства пресс-служба президента.

Лукашенко напомнил, что еще в 2018 году врачи-ортопеды получали от иностранных государств взятки за то, что предлагали белорусским больным протезы импортного производства.

"У некоторых по 300 тысяч, по 650 тысяч евро при обысках обнаружили только дома", — подчеркнул президент.

С прискорбием белорусский глава государства сообщил, что в числе врачей-взяточников оказался его лечащий врач, к которому он не раз обращался за медицинской помощью.

"Я огорчен этим фактом, но закон есть закон, он един для всех", — резюмировал Лукашенко.

По его словам, именно коррупция способствует началу войны в любом государстве.

"С чего начинаются войны? В основе любой войны — несправедливость и коррупция", — отметил он.