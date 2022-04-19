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Автор Антон Куликов

Косачёв: Запад намерен использовать против России проблему голода

Политика » Власть » Парламент

Страны Запада готовят очередную ловушку для России, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв. По его мнению, для этого будет использована угроза голода как рычаг давления на беднейшие страны.

Косачёв: Запад намерен использовать против России проблему голода

"Генсек ООН Антониу Гутерреш, а затем и Всемирный банк, Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация и Всемирная продовольственная программа ООН в унисон заявили о грядущем этой осенью риске голода для многих развивающихся стран с населением в 1,7 млрд человек. В качестве объяснения прогноза приводятся "события на Украине". Справедливости ради — без указания виновных", — написал Косачёв в своём Telegram-канале.

По мнению сенатора, Западом, который и "пальцем не пошевелит, чтобы предотвратить этот апокалиптический сценарий, готовится очередная ловушка для России".

Константин Косачёв отметил, что "когда и если голод действительно грянет", то огульно обвинят в этом Россию. После чего в беднейшие страны мира будет направлена западная гуманитарная помощь. Но не просто так — она будет обусловлена требованием отказаться от любой поддержки России.

"Беспроигрышно, с точки зрения Запада, поскольку страдания сотен миллионов людей в расчёт приниматься не будут", — уверен Косачёв.

При этом Константин Косачёв полагает, что катастрофа вполне реальна, но она не отложена на осень, а закладывается уже сейчас. Дело в росте цен на удобрения. Производство аммиачных удобрений зависит от природного газа. Цены на него резко выросли, соответственно, выросла и цена удобрений.

Значительную часть калийных удобрений производят в Белоруссии и России. Из-за западных санкций экспорт калийных удобрений значительно ограничен. Фосфатные удобрения на фоне подорожания других видов удобрений тоже растут в цене.

Причём рост цен на удобрения носит не объективный характер, а является рукотворным, считает Константин Косачёв. Но из-за этого фермеры в бедных государствах не смогут внести необходимого количества удобрений, чтобы вырастить урожай.

При этом сенатор не исключает и сбоев поставок зерна из России. Причём опять-таки не потому, что наша страна не собирается это зерно поставлять. Виды на урожай хорошие, но экспорту могут помешать транспортные санкции Запада.

Напомним, на днях европейские государства одно за другим начали закрывать порты для кораблей под российским флагом. Правда есть исключения — в частности, разрешён заход в порты кораблей, которые перевозят продовольствие.

Что касается обвинений в адрес России, то этим активно пользуются нынешние власти США. На самом высоком уровне постоянно говорится, что в инфляции, росте цен на бензин и продукты питания якобы виноват президент России Владимир Путин. Правда подобная риторика среди рядовых американцев особого доверия не вызывает.

В странах Евросоюза же призывают к экономии — но не просто так, а чтобы "досадить" российскому президенту. Остаётся только догадываться, насколько действенна подобная пропаганда. Но, судя по имеющимся сообщениям, нельзя сказать, что она производит большое впечатление на обычных граждан.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
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