Парламентарий РФ: "Признание ЛДНР — пистолет у виска Украины и США"

Внесённый в Госдуму законопроект обращения к Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных республик Донбасса станет "пистолетом у виска Украины", считает выскопоставленный источник Pravda.Ru в аппарате парламента.

КПРФ, инициатор обращения, считает обоснованным и морально оправданным признание ДНР и ЛНР.

За последние годы "на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", говорится в документе.

Коммунисты считают, что признание республик Донбасса необходимо ускорять. По их мнению, проект обращения Госдумы к президенту РФ Владимиру Путину нижняя палата могла бы рассмотреть в феврале.

Но пока парламент не собирается этим заниматься. А КПРФ получила обвинения в неподобающем политическом пиаре. К тому же такими выступлениями коммунисты невольно засветили часть российского плана "Б" по Украине.

По этому поводу депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов дал пояснения, что коммунисты рассчитывают на достаточно оперативное прохождение своего документа через Совет нижней палаты.

Руководитель партии Геннадий Зюганов пояснил, что государство обязано обеспечить безопасность граждан РФ. Он отметил, что в Донбассе сегодня есть как минимум 600 тысяч человек с российскими паспортами (а СМИ сообщают — до 100% жителей ЛДНР получат гражданство РФ). В сложившейся ситуации их никак нельзя оставлять без защиты.

Зюганов также выразил надежду, что инициатива левых будет положительно воспринята в этот раз, хотя они уже несколько лет пытаются эту идею продвигать.

Хотя если раньше КПРФ только заявляла, что считает такое признание ДНР и ЛНР со стороны России необходимым, то теперь коммунисты ратуют за проведение юридической процедуры. Хотя именно сейчас президенту какие-то обязывающие форматы как раз не слишком удобны.

Ровно по этой причине пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 19 января пояснил, что пока не ознакомился с содержанием инициативы. Но уже 20 января руководство вошло в курс дела.

Ответ был "подвешен" — Кремль готов комментировать "лишь решение всей Госдумы, а не проект, инициированный одной фракцией".

При этом ранее председатель "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов сразу же подтвердил, что поддерживает предложение КПРФ. В ЛДПР же заявили, что коммунисты навязывают свои решения и мешают российской власти принимать те меры, которые будет диктовать ситуация. В пояснениях прозвучала идея, что "вся Украина должна вновь стать частью России".

Мнение властей РФ об инициативе в двух словах можно выразить так: она спровоцирует новую жёсткую реакцию Запада вплоть до новых "жесточайших" санкций против РФ. Соответственно, коммунисты пытаются вмешаться во внешнюю политику, а это исключительная компетенция президента.

К тому же немалую досаду вызывает провал переговоров о гарантиях безопасности.

К примеру, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий дал понять, что "если НАТО и США отказываются от наших предложений, то начинает реализовываться план "Б", при котором это заявление, возможно, найдёт реализацию".

Со своей стороны, глава Политической экспертной группы Константин Калачёв считает, что инициатива активно раскручивается и внесена вовремя, поскольку "это часть игры в ходе больших переговоров РФ и Запада".

Она может оказаться инструментом давления, это некое предложение, заведомо неприемлемое для оппонентов России. КПРФ выступает тут в роли злой оппозиции, потому картинка для Запада — "мы-то сами за безопасность, хотим оживить Минские соглашения, но если на нас будут давить, то выступим на стороне требований народа".

"Это пистолет у виска Зеленского и Украины, с одной стороны. С другой стороны, признание, начало международных отношений, ввод военного контингента по просьбе республик может развязать руки США и НАТО, которые тогда поставят угрожающие РФ ракетные системы на Украине", — пояснил источник Pravda.Ru.

При этом он заметил, что считает инициативу "удачной" и "возможной к развитию в случае захождения кризиса в тупик".

Ранее Александр Казаков, советник первого главы ДНР Александра Захарченко, сообщил "Накануне.ру":

"Захарченко был за признание и придерживался позиции "сейчас признание ДНР и ЛНР, а потом возьмём всю Украину".

Однако первый заместитель главы комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил: с признанием не нужно спешить, пока есть хотя бы один шанс на выполнение Украиной Минских соглашений.

"Это (признание ДНР и ЛНР) идёт вразрез с нашей подписью под Минскими соглашениями, именно это является препятствием для формального признания ДНР и ЛНР. Чисто человеческие сочувствие, меры поддержки и всё остальное мы осуществляем и должны осуществлять, но официальное признание на государственном уровне означает выход из Минских соглашений, и именно в этом причина, почему до сих пор такого признания не было", — отметил депутат.

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