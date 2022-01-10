Россия имеет все юридические права на Крым согласно Ясскому мирному договору, заключённому между Российской и Османской империями в 1792 году.
Как рассказал URA.RU историк, заслуженный учитель РФ Александр Снегуров, данным договором Россия усилила свои позиции на юге.
Кроме того, в договоре упоминались:
Сам договор носит имя румынского сегодня города Яссы. Грузия также выиграла от его заключения, так как Турция отказалась от претензии на неё.
По словам военного эксперта Бориса Юлина, в победы русско-турецкой войне 1787-1791 годов огромный вклад внесли полководец Александр Суворов и флотоводец Фёдор Ушаков. Сюда относятся взятие Измаила и полный разгром турецкого флота.
В этом ряду особо выделяется штурм крепости Измаил, где гарнизон был численностью сравним с атакующей армией. Крепость, которая считалась самими турками неприступной. В целом, Ясский мирный договор лишил Османскую империю статуса великой державы — после того, как война между Россией и Турцией шла с 1787-го по 1791 год.
Так что в 2014 году полуостров вернулся в состав России вполне законно даже на основаниях "нерушимого и вечного" (как тогда его называли) договора.
Напомним, в начале 2014 года в результате референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с Россией, Крым вернулся в состав страны.
А ещё раньше, 5 сентября 1991 года, состоялся последний V съезд народных депутатов Советского Союза, на котором было принят Закон "Об органах государственной власти и управления Союза ССР в переходный период" за номером 2392-I.
Тогда признана Декларация о суверенитете Крыма. Но первоначальный статус Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика потеряла в 1945 году, будучи преобразована в Крымскую область, а 26 апреля 1954 года она и вовсе была передана в состав Украинской ССР без учёта мнения жителей полуострова.
Что характерно, Никита Хрущёв якобы опирался на экономические факторы — территориальная близость и тесные связи хозяйствующих субъектов,. Также он стремился "не допустить развития украинского национализма".
Украина впервые упомянула о Крымской АССР в своей Конституции 19 июня 1991 года. Ранее в январе прошёл референдум о государственном и правовом статусе Крыма, где 93% крымчан при явке в 81% выразили желание восстановить автономный статус региона как субъекта СССР и участника Союзного договора.
Украина автономию Крыма методично уничтожала, а в 1995 году упразднила должность президента Республики Крым и отменила Конституцию. Мировое сообщество молчало.
Так что все утверждения о якобы "нелегитимности" референдума 2014 года вступают в конфронтацию с нормами международного права.
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