Крым наш с 1792 года по "вечному и нерушимому" договору

Россия имеет все юридические права на Крым согласно Ясскому мирному договору, заключённому между Российской и Османской империями в 1792 году.

Как рассказал URA.RU историк, заслуженный учитель РФ Александр Снегуров, данным договором Россия усилила свои позиции на юге.

Кроме того, в договоре упоминались:

Северное Причерноморье,

включение Крыма,

усиление позиции России на Кавказе и Балканах,

кроме того, России отходили земли между Южным Бугом и Днестром (современная Молдавия).

Сам договор носит имя румынского сегодня города Яссы. Грузия также выиграла от его заключения, так как Турция отказалась от претензии на неё.

По словам военного эксперта Бориса Юлина, в победы русско-турецкой войне 1787-1791 годов огромный вклад внесли полководец Александр Суворов и флотоводец Фёдор Ушаков. Сюда относятся взятие Измаила и полный разгром турецкого флота.

В этом ряду особо выделяется штурм крепости Измаил, где гарнизон был численностью сравним с атакующей армией. Крепость, которая считалась самими турками неприступной. В целом, Ясский мирный договор лишил Османскую империю статуса великой державы — после того, как война между Россией и Турцией шла с 1787-го по 1791 год.

Так что в 2014 году полуостров вернулся в состав России вполне законно даже на основаниях "нерушимого и вечного" (как тогда его называли) договора.

Напомним, в начале 2014 года в результате референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с Россией, Крым вернулся в состав страны.

А ещё раньше, 5 сентября 1991 года, состоялся последний V съезд народных депутатов Советского Союза, на котором было принят Закон "Об органах государственной власти и управления Союза ССР в переходный период" за номером 2392-I.

Тогда признана Декларация о суверенитете Крыма. Но первоначальный статус Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика потеряла в 1945 году, будучи преобразована в Крымскую область, а 26 апреля 1954 года она и вовсе была передана в состав Украинской ССР без учёта мнения жителей полуострова.

Что характерно, Никита Хрущёв якобы опирался на экономические факторы — территориальная близость и тесные связи хозяйствующих субъектов,. Также он стремился "не допустить развития украинского национализма".

Украина впервые упомянула о Крымской АССР в своей Конституции 19 июня 1991 года. Ранее в январе прошёл референдум о государственном и правовом статусе Крыма, где 93% крымчан при явке в 81% выразили желание восстановить автономный статус региона как субъекта СССР и участника Союзного договора.

Украина автономию Крыма методично уничтожала, а в 1995 году упразднила должность президента Республики Крым и отменила Конституцию. Мировое сообщество молчало.

Так что все утверждения о якобы "нелегитимности" референдума 2014 года вступают в конфронтацию с нормами международного права.

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