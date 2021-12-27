EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Пока не приедет: в Крыму не дождались Лукашенко

Политика

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что готов принять президента Белоруссии Александра Лукашенко в любой момент. Но на сегодняшний день официальных контактов у Крыма и Белоруссии нет, сказал глава республики.

Пока не приедет: в Крыму не дождались Лукашенко

Отвечая на вопрос о том, готов ли он принять президента Белоруссии, Сергей Аксёнов заявил, что решающее слово за президентом России.

"Как Владимир Владимирович решит. Он пригласил президента Белоруссии, а я всегда и во всем поддерживаю нашего лидера. Конечно, будем принимать Александра Григорьевича. Это братский славянский народ", — сказал Аксёнов в интервью ТАСС.

По его словам, в Крыму продолжает действовать белорусский санаторий, хотя количество туристов уменьшилось из-за отсутствия нормального транспортного сообщения.

По словам Аксёнова, никаких официальных контактов на сегодняшний день у властей Крыма и Белоруссии нет.

"Никаких. Лишь на уровне народной дипломатии. Представители белорусской общины Крыма активно общаются, поддерживают отношения, ездят к землякам. И предприниматели торгуют независимо, так сказать, от политики. На прошлогоднем экономическом форуме в Ялте были, но в большинстве — инкогнито", — сказал Аксёнов.

В конце ноября Александр Лукашенко в интервью РИА "Новости" заявил, что собирается посетить Крым и об этом есть договорённость с Владимиром Путиным.

"У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем. (…) Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым", — заявил тогда Лукашенко.

По его словам, эта поездка будет означать признание полуострова территорией России. "Хотя ни для меня, ни для Путина это не секрет, и, более того, это просто какой-то вопрос, которого не существует", — подчеркнул тогда президент Белоруссии.

Кроме того, Александр Лукашенко сказал, что де-факто и де-юре Крым является российским.

После этого заявления Сергей Аксёнов заявил, что решение лидера Белоруссии о визите на полуостров соответствует духу братских отношений. Глава Крыма выразил уверенность, что Александр Лукашенко сможет оценить уникальную природу Крыма, памятники истории и культуры, гостеприимство. "Этот визит откроет колоссальные возможности в плане развития отношений Белоруссии и Крыма", — сказал Аксёнов.

Спустя почти месяц после интервью Александра Лукашенко никакой информации о его визите в Крым не было. И глава Крыма о перспективах посещения полуострова президентом Белоруссии высказывается сдержанно.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Куратор: Олег Артюков
Темы крым белоруссия сергей аксёнов александр лукашенко
Новости
Первый канал упрекнули в нагнетании трагизма вокруг смерти Градского
Глава МИД РФ Лавров уличил Зеленского в совершении безбашенных поступков
Поклонники сравнили новогоднюю ёлку Макеевой с могильным венком
Политолог раскритиковал идею введения QR-кодов в общественных местах
Билан признался, что у него проблемы с алкоголем: "Не могу остановиться"
Лавров подверг сомнению возможность небывалых санкций против России
Лавров заявил, что Запад может "замотать" требование РФ по нерасширению НАТО
Елена Воробей показала, как выглядит её взрослая дочка
Песков: нужно повысить уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ
Лавров: Запад устраивает истерику вокруг РФ, но Путин знает, как вести диалог
Последние материалы
Лавров: новый подход ЕС к России – это "политическая камасутра"
Первый канал упрекнули в нагнетании трагизма вокруг смерти Градского
Пока не приедет: в Крыму не дождались Лукашенко
Глава МИД РФ Лавров уличил Зеленского в совершении безбашенных поступков
Поклонники сравнили новогоднюю ёлку Макеевой с могильным венком
Политолог раскритиковал идею введения QR-кодов в общественных местах
Аналитик Зубец: как решится спор России и ЕС в ВТО
Билан признался, что у него проблемы с алкоголем: "Не могу остановиться"
Анн Голон: "Анжелика" — это символ красоты и страсти к жизни!"
Лавров подверг сомнению возможность небывалых санкций против России
Популярное
Мировая кооперация
ЕС нанёс контрудар России за удачные действия Москвы в ВТО

ЕС отомстил России за выигранное дело в рамках ВТО и за смелость оспаривать там вожделенный "углеродный налог", от которого РФ пострадает больше других.

ЕС нанёс контрудар России за удачные действия Москвы в ВТО
В Раде предсказали реакцию на "ультиматум Путина": "Янки начнут сворачиваться"
Мир. Новости мира
В Раде предсказали реакцию на "ультиматум Путина": "Янки начнут сворачиваться"
Происшествия
СКР раскрыл подробности убийства семьи в Красноярском крае
Мир. Новости мира
Дипломат США Волкер придумал, как "остановить вымогательство" России
Ирина Шлионская Останки гигантов на острове Санта-Каталина: мистификация или?.. Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Русские добавили креатива в английскую традицию новогодних поздравлений Дмитрий Соколов Любовь Степушова ЕС нанёс контрудар России за удачные действия Москвы в ВТО Любовь Степушова
Общество
Путин рассказал, как выбирает новогодние подарки внукам
Политика. Новости и аналитика
Путин: ответ на отказ США по гарантиям безопасности может быть "самым разным"
На Украине, похоже, новый челлендж: покажи средний палец властям
Мир. Новости мира
На Украине, похоже, новый челлендж: покажи средний палец властям
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников