Пока не приедет: в Крыму не дождались Лукашенко

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что готов принять президента Белоруссии Александра Лукашенко в любой момент. Но на сегодняшний день официальных контактов у Крыма и Белоруссии нет, сказал глава республики.

Отвечая на вопрос о том, готов ли он принять президента Белоруссии, Сергей Аксёнов заявил, что решающее слово за президентом России.

"Как Владимир Владимирович решит. Он пригласил президента Белоруссии, а я всегда и во всем поддерживаю нашего лидера. Конечно, будем принимать Александра Григорьевича. Это братский славянский народ", — сказал Аксёнов в интервью ТАСС.

По его словам, в Крыму продолжает действовать белорусский санаторий, хотя количество туристов уменьшилось из-за отсутствия нормального транспортного сообщения.

По словам Аксёнова, никаких официальных контактов на сегодняшний день у властей Крыма и Белоруссии нет.

"Никаких. Лишь на уровне народной дипломатии. Представители белорусской общины Крыма активно общаются, поддерживают отношения, ездят к землякам. И предприниматели торгуют независимо, так сказать, от политики. На прошлогоднем экономическом форуме в Ялте были, но в большинстве — инкогнито", — сказал Аксёнов.

В конце ноября Александр Лукашенко в интервью РИА "Новости" заявил, что собирается посетить Крым и об этом есть договорённость с Владимиром Путиным.

"У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем. (…) Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым", — заявил тогда Лукашенко.

По его словам, эта поездка будет означать признание полуострова территорией России. "Хотя ни для меня, ни для Путина это не секрет, и, более того, это просто какой-то вопрос, которого не существует", — подчеркнул тогда президент Белоруссии.

Кроме того, Александр Лукашенко сказал, что де-факто и де-юре Крым является российским.

После этого заявления Сергей Аксёнов заявил, что решение лидера Белоруссии о визите на полуостров соответствует духу братских отношений. Глава Крыма выразил уверенность, что Александр Лукашенко сможет оценить уникальную природу Крыма, памятники истории и культуры, гостеприимство. "Этот визит откроет колоссальные возможности в плане развития отношений Белоруссии и Крыма", — сказал Аксёнов.

Спустя почти месяц после интервью Александра Лукашенко никакой информации о его визите в Крым не было. И глава Крыма о перспективах посещения полуострова президентом Белоруссии высказывается сдержанно.