Тридцать лет Беловежским соглашениям: СССР можно было спасти

Тридцать лет назад, 8 декабря 1991 года, в Белоруссии были подписаны Беловежские соглашения, которые привели к быстрому распаду СССР.

Председатель Комиссии Верховного Совета РСФСР по бюджету, планам, налогам и ценам, Первый заместитель Председателя Верховного Совета РФ (в 1991 году) Юрий Воронин рассуждает в "Новых Известиях" на тему событий 30-летней давности.

По словам российского президента Владимира Путина, распад СССР являлся крупнейшей геополитической катастрофой прошлого века. После распада СССР 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей.

Воронин напомнил, что после провала ГКЧП в ноябре 1991 года в Ново-Огарёве возобновился процесс консультаций между представителями республик по вопросу о проекте Союзного договора.

Руководители республик наперегонки выходили из состава СССР, к 1 декабря из Союза фактически сбежали все, кроме России и Казахстана.

А президент СССР Михаил Горбачёв по-прежнему продолжал писать послания парламентариям всех республик, призывая их обсудить и подписать Союзный договор.

Хотя договор был составлен так, что подписывать его было невозможно. Целью государства нового типа объявлялось "формирование гражданского общества". Способствовал бы его образованию государственный переворот, произведённый вопреки воле народа, высказанной на референдуме 17 марта 1991 года. А главное — убиралась Конституция СССР.

8 декабря Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич заявили о роспуске СССР и создании СНГ — Содружества Независимых Государств. Впоследствии Геннадий Бурбулис, Сергей Шахрай, Егор Гайдар и Андрей Козырев часто говорили о том, что они якобы "спасли разваливающийся Советский Союз от кошмара гражданской войны".

Егор Гайдар напрямую приписывал авторство документа себе. Но на самом деле Сергей Шахрай предложил, подготовил все формулировки и написал документы о распаде и прекращении существования СССР.

Его позиция заключалась в том, что Советский Союз был учреждён в 1922 году четырьмя республиками:

РСФСР,

УССР,

БССР

и ЗСФСР.

Так как последнего уже давно не было, три республики имели якобы полное юридическое право зафиксировать, что "Советский Союз как субъект международного права прекращает своё существование". Куда делись в его исполнении ещё 12 республик — непонятно.

Когда эти люди писали документы о создании СНГ, никто не подумал о судьбе русскоязычного населения в созданных государствах. За десятки лет идея "Русского мира" так и не нашла способов стать политикой. По персоналиям известно, что в последующих оправданиях звучали разные концепты, такие как "трагедия человека, Родина которого перестала существовать".

Но главная концепция о гибели государства у его уничтожителей звучит так: "Творцом распада СССР был народ". Хотя тот же Кравчук и правда решительно открещивался от слова Союз.

Правда много позже, 5 июня 2005 года, Кравчук в Раде сказал, что "если бы он знал, что будет твориться на Украине, он дал бы себе скорее отрубить руку, чем подписать Беловежские соглашения".

Тем не менее Михаил Горбачёв тогда обладал всеми полномочиями, чтобы не дать катастрофе состояться. Он не исполнил своих прямых обязанностей и должен быть привлечён к ответственности за развал государства.

В тот же день, 8 декабря 1991 года, Джордж Буш созвал пресс-конференцию и объявил, что "СССР больше не существует", что США победили в холодной войне". По его словам, на ликвидацию Советского Союза ушло пять триллионов долларов.

Ельцин же убеждал всех, что развал СССР — это "объективный, всемирно-исторический" процесс, закономерное следствие тех процессов, которые развивались в течение последнего времени.

Любой мало-мальски сведущий юрист понимает, что без предварительного изменения Конституции СССР ни один орган РСФСР, а тем более должностное лицо не имели права подписывать какой-либо документ о прекращении действий Договора об образовании СССР.

Это, как минимум, было антиконституционно. Верховный Совет РСФСР нарушил более 30 статей действовавшей в то время Конституции РСФСР, в которой содержалось упоминание Союза ССР.

Стоит отметить, что пять народных депутатов, членов Верховного Совета РСФСР — Бабурин С. Н., Исаков В. Б., Константинов И. В., Полозков С. А., Лысов П. А. — открыто выступили против развала СССР и проголосовали "против" ратификации Соглашения о создании СНГ.

Именно тогда заявленная победа Америки в холодной войне положила начало новой американской идеологии — триумфализма. Гибель СССР стала следствием действий Михаила Горбачёва и его окружения, а также Бориса Ельцина и его окружения.

СССР не просто исчез с карты — сама Россия потеряла 30% территории, население сократилось в два раза, с 300 до 150 миллионов, произошло искусственное расчленение русского и других народов.

По сути, российские неодемократы предприняли всё возможное, чтобы уничтожить великую державу, страну, в которой выросли.

События 30-летней давности оказались роковыми и для российской экономики, которая не может встать на ноги уже более 25 лет….

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