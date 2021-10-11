Зачем правительство решилось на узбекистанизацию России

Российские власти после китаизации Дальнего Востока решились на узбекистанизацию всей России. Всё будет сделано "без шума и пыли".

23 субъекта РФ готовы отдаться узбекам

1 октября 2021 года состоялась видеоконференция министра сельского хозяйства Узбекистана Джамшида Ходжаева с представителями Минсельхоза России и его ведомств. С российской стороны переговоры вёл заместитель министра сельского хозяйства России Сергей Левин.

Ходжаев предложил для начала предоставить российские земли сельхозназначения узбекским предприятиям для выращивания нескольких видов сельскохозяйственной продукции в России с последующим вывозом в Узбекистан. Об этом сообщает uzbek.life.

В будущем Узбекистан планирует арендовать до одного миллиона гектаров. Выращивать узбеки своими силами будут несколько культур, среди них

масличные,

соя,

пшеница.

"Эта встреча стала логическим продолжением переговоров с Дмитрием Патрушевым (министр сельского хозяйства) во время второго заседания совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран в Москве в июне этого года. Сюда входят масличные культуры, соя и пшеница, которые подходят для выращивания в России", — сказал Джамшид Ходжаев.

В свою очередь, Левин сообщил, что 23 субъекта России уже выразили предварительную заинтересованность в поддержке этого проекта. По словам Левина, сейчас в России есть порядка 8-13 миллионов гектаров земли, которую можно ввести в сельхозоборот.

Узбекистан отметился в последние месяцы активными негативными действиями в отношении русского языка. Можно ли поощрять Ташкент такими преференциями? Или это условие Узбекистана для вступление в ЕАЭС и Москва на него идёт, чтобы получить очередного "союзника"?

Ряд вопросов имеется и в области характера эксплуатации земли арендаторами из Узбекистана. Не будет ли оно хищническим? А также в плане появления на территории РФ Узбекистана или его граждан в качестве собственников с дальнейшим вариантом отчуждения приобретённой земли.

Политическое решение без смысла для России

Эти опасения разделяет главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор Василий Узун. В комментарии для Pravda.Ru он отметил, что в данном "политическом решении" он видит смысл, если земля будет использоваться экстенсивно в животноводстве (разведение телят, овец) и при минимальных материальных затратах России.

Эксперт предупредил, что вся земля в РФ распределена и у неё есть собственники.

"Если речь идёт о том, что граждане Узбекистана хотят арендовать землю и заняться сельским хозяйством в России, это одна постановка вопроса. Другая постановка, если Узбекистан как государство хочет арендовать у российского собственника землю. Последствия могут быть самыми неблагоприятными, потому что в этом случае появляется чужое государство, которое на нашей территории что-то организует", — сказал Pravda.Ru Василий Узун.

По мнению эксперта, "с китайцами в этом плане не получилось и вряд ли получится с другим государством-арендатором".

"Нужны понятные действия, кто что будет делать, а пока эти сообщения вызывают сопротивление у наших людей. К тому же если узбекам разрешают, то сначала это же нужно разрешить российским гражданам. Потому что есть овцеводы Дагестана, которые тоже могут захотеть арендовать эти земли. И, конечно, у них преимущество, и если что-то делать, то в первую очередь для них", — отметил для Pravda.Ru эксперт.

Политолог Владимир Барканов также считает, что вопрос не проработан юридически.

В комментарии для Pravda.Ru эксперт отметил, что проект вряд ли реализуем. Выдача земель в аренду мигрантам из Узбекистана — "это вряд ли полезно для земледелия, для политики, для политико-социального устройства России".

Китайцы уже завладели землями на Дальнем Востоке

Однако проект с китайцами не так уж и провалился, как утверждает Василий Узун, просто власти предпочитают это не афишировать. В Забайкальском крае в 2015 году было принято решение о передаче в аренду на 49 лет китайской компании 115 тысяч гектаров земель сельхозназначения. Был подписан протокол о намерениях. Сведений о его реализации нет, но это не значит, что он не реализован.

"Без шума и пыли" он реализован в Хабаровском крае, Еврейской автономной области (ЕАО). В 2018 году сообщалось, что китайская корпорация "Дунцзинь" взяла в аренду на 49 лет 120 тысяч гектаров земли под Хабаровском и выращивает там соевые бобы.

В 2019 году в исследовании журналистов BBC отмечено, что в некоторых районах Дальнего Востока у китайцев в обороте находится больше половины сельхозземли. Например, в Ленинском районе ЕАО китайцы арендуют около 62 тысячи из 81 тысячи гектаров посевной земли. Иногда земли оформляются по серым схемам, через русских жён, например. А то и вполне легально — через продажу земли паями бывшими колхозниками. То есть эти земли уже не российские, а китайские.

В целом российское законодательство очень лояльно к китайцам: они могут зарегистрировать на своё имя российскую компанию, и та уже относительно легко получает землю в аренду до 49 лет, сообщили журналисты.

Арендаторы российскую землю не берегут, а собственники — отчуждают

По мнению российских учёных, когда китайцы эксплуатируют сельскохозяйственные земли не на своей территории, они их не берегут. "Они начинают эксплуатировать землю так, в том числе внося в неё химические компоненты, что почва истощается", — сказал РИА "Новости" гендиректор Института приоритетных региональных проектов Николай Миронов. По его мнению, китайские инвесторы ориентируются на интересы Китая, а не России, и этот проект вряд ли даст новые рабочие места для жителей России.

Российские власти расписались в очередной раз в неумении или нежелании решать проблемы России своими силами. Сдача земли в долгосрочную аренду на 49 лет по российским законам предполагает дальнейшую передачу её в собственность. Это значит, что российские территории будут активно и компактно заселять китайцы, узбеки и так далее и вытеснять местное население. Это грозит дальнейшим сепаратизмом в тяжёлый для Российской Федерации час.

Читайте по теме:

Чиновник назвал "тупыми" критиков челленджа с заменой русского на узбекский

Выполнял спецзадание Украины: ФСБ задержала гражданина Узбекистана на границе РФ

Прозападная позиция Узбекистана несёт России серьёзную угрозу

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.