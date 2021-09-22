Прозападная позиция Узбекистана несёт России серьёзную угрозу

Великобритания и США активизировались в Узбекистане, где это приветствуют. А в ОДКБ Узбекистан возвращаться не хочет, что Россия косвенно поощряет, хотя прозападная позиция Ташкента несёт ей непосредственную угрозу.

Лондон и Ташкент — друзья во всём

9 сентября в Лондоне в Палате лордов прошёл круглый стол с участием парламентской делегации из Ташкента под руководством первого заместителя председателя верхней палаты парламента Содика Сафоева. Узбекистан назван лордами "надёжным другом и перспективным торговым партнером Великобритании".

21 сентября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи. Заявлено, что состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в Афганистане и международных усилиях по содействию мирному развитию страны, обсуждались другие вопросы регионального сотрудничества.

Стратегическая эра отношений с США

Отношения Ташкента с Вашингтоном также развиваются бурными темпами. Они вступили в "новую эру стратегического партнерства " ещё при Дональде Трампе, а в июле, принимая Камилова, госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что США и при республиканцах, и при демократах углубляют стратегическое партнерство с Узбекистаном

"Узбекистан является важным партнером для региональной безопасности ", — указал Блинкен в "Твиттер".

При этом, отношение США к Узбекистану нельзя назвать партнёрским. Вашингтон каждый раз указывает Ташкенту на "торговлю людьми" (принудительный труд при сборе урожая хлопка), "оставаясь в искоренении этого зла надёжным партнёром Узбекистана". Также требуется обеспечить свободу вероисповедания. За ликвидацию этих недостатков "прогрессирующему" Ташкенту обещана "техническая помощь для вступления в ВТО", хотя это полумертвая организация, в которой уже давно не работает арбитраж ( по вине тех же американцев).

При этом, западные эксперты заявляют, что Узбекистану далеко даже до "умеренно свободной" страны.

Это отношение нисколько не мешает Ташкенту повышать уровень сотрудничества с США. Так, США, Узбекистан, Пакистан и Афганистан объявили о создании новой площадки для консультаций по урегулированию внутриафганского кризиса.

Россия поощряет Узбекистан в его многовекторности

А теперь давайте припомним, требует ли что-нибудь Россия от Узбекистана за передачу технологий (Спутник V), привилегированный доступ трудовых мигрантов на рынок РФ, военную помощь по отражению угрозы с юга. Последнее имеет особенное значение. Так президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев принял участие в саммите ОДКБ в Душанбе 16 сентября, а вооруженные подразделения этой страны наряду с подразделениями из России и Таджикистана с 1 по 10 августа участвовали в учениях по охране таджикско-афганской границы.

Москва ничего не требует от Ташкента, наоборот открыто заявляет, что никого не ставит перед геополитическим выбором. Что же поделать, заявляет Владимир Путин в отношении Азербайджана (но и к Узбекистану это относится тоже) — это теперь независимая страна и вольна выбирать партнёров. Вольна — никто не спорит, но подсказывать выбор, как это делает Запад, как президент это активно делает с прививками, очень даже можно.

Из-за соседства с Афганистаном и роли в переговорах с Талибаном* у Ташкента появилась возможность эксплуатировать многовекторность по максимуму, но зачем этому способствовать?

США и Британии на своих "островах" грозит разве что единичный теракт, а сможет ли Россия закрыть открытую границу с республиками Средней Азии, если оттуда хлынут беженцы и "беженцы"? Совершенно точно, что 6221 км границ самого Узбекистана с соседними странами закрыть будет невозможно, если армия Узбекистана не будет в составе ОДКБ.

Кто будет защищать "внеблоковый" Узбекистан?

Узбекистан в 1992 году был одним из создателей ОДКБ, а в 1999 году по собственной инициативе отказался продлевать договор о членстве в организации, тем самым юридически выйдя из ее состава.

Сейчас Ташкент заявляет, что нет необходимости вступать туда снова, его армия не выдержит нашествия боевиков.

Об этом сказал Pravda. Ru редактор информационного сайта AsiaTerra Алексей Волосевич.

"Узбекская армия, несмотря на все громкие заявления, слаба, поэтому любая, даже словестная поддержка, в том числе, со стороны Великобритании, узбекской армии не помешает, чтобы "соседи с юга видели, что зарываться в отношении Узбекистана и других стран Центральной Азии не стоит", — сказал он.

По словам Алексея Волосевича, Узбекистан не хочет быть в ОДКБ из-за опасений, что Россия через эту организацию хочет "затащить" его в свой союз "с последующим включением Узбекистана в состав России".

"Эти все фантастические опасения усиленно подогреваются местными националистами. Есть мнение во власти, что военные решения с Россией можно решать в двухстороннем формате, не вступая в ряды ОДКБ. Но в случае, если какая-то угроза возникнет с юга реальная, это будет желательным", — сказал Алексей Волосевич.

Журналист убеждён, что сотрудничество Узбекистана с Западом "не будет вредно и для России", "потому что талибы* потенциально хуже и опаснее, чем весь Запад, вместе взятый, поскольку они распространяют идеологии исламского экстремизма и служат вдохновляющим примером для всех экстремистов мира".

Вероятно, так же думает и Ташкент.

О том, что его устраивает двусторонний формат отношений с РФ подтвердил Pravda. Ru директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" (Ташкент), эксперт Научно-экспертного клуба "Центральная Азия плюс" ИМЭМО РАН Бахтиёр Эргашев.

Вопрос нового вступления Узбекистана в ОДКБ, по его мнению, "очень проблемный", потому что хорошо развивается сотрудничество с Россией в области военно-технического сотрудничества на основе договора об основах союзнических отношений с Россией.

"Мы покупаем вертолеты, самолеты, бронетехнику, различные виды вооружения, мы с Россией создаем предприятия по модернизации и ремонту бронетехники на территории Узбекистана. Узбекские офицеры и курсанты обучаются в российских военных ВУЗах. Проводятся совместные учения, в которых участвуют и узбекские, и российские военнослужащие. И это двухстороннее сотрудничество, как мне представляется, пока удовлетворяет и Узбекистан, и Россию", — сказал эксперт.

По его словам, Узбекистан сейчас "вряд ли" будет вступать в ОДКБ, тем более, что концепция внешней политики в новой редакции в 2019 году говорит о том, что Узбекистан не имеет права вступать в военно-политические блоки.

"Для того чтобы снова вступить в ОДКБ, нужно будет менять очень серьезно принципы внешней политики Узбекистана. К этому Узбекистан сам не готов. И его полностью, насколько я понимаю, удовлетворяет уровень сотрудничества с Россией, двухсторонние отношения с Россией для Узбекистана более приоритетны и понятны, и более эффективны, чем членство в ОДКБ", — сказал Бахтиёр Эргашев.

То есть Ташкент лелеет своё лидерство в регионе, но умирать своих солдат за Казахстан или Киргизию посылать не хочет. А хочет выгодной дружбы с Западом, а если "с юга" нападут, то чтобы русский, казахстанский, киргизский солдат пришёл и спас.

* запрещённые в РФ организации

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