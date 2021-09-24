Выполнял спецзадание Украины: ФСБ задержала гражданина Узбекистана на границе РФ

На границе РФ сотрудники ФСБ задержали мужчину, который выполнял спецзадание Украины. Гражданин Узбекистана действовал в интересах силовиков.

По информации ТАСС, незаконное пересечение государственной границы из Украины в Россию пресекли специалисты Пограничного управления ФСБ по Брянской области. Они проверили документы у подозреваемого и выяснили, что это гражданин Узбекистана 1981 года рождения. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

Во время беседы с задержанным удалось выяснить, что два года назад он конфиденциально стал сотрудничать с правоохранительными органами Украины. Под видом человека, который хочет нелегальным способом проникнуть в Россию, обвиняемый обзавёлся контактами с представителями криминальных кругов. За 27 тысяч гривен он попросил посодействовать ему в переходе на территорию РФ.

"Цель конспиративного мероприятия — создание условий для задержания пособников при попытке организации незаконной переправки иностранца в РФ", — отмечают в ФСБ.

Однако задержанный признался, что операция пошла не так, как планировалось. Пособников не задержали, а мужчине пришлось для поддержания легенды нарушить границу между государствами.

В одежде гражданина Узбекистана нашли технические устройства, позволяющие делать фотографии и записывать аудио. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Вместе с тем Украина признала факт нарушения границы и потребовала вернуть иностранца.

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