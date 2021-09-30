Новый закон: никаких больше президентов, только Путин

Власти России намерены унифицировать наименования глав регионов, чтобы по всей России они звучали одинаково.

Планируется, что называться они будут не "губернатор" и не "президент", а именно глава. Исключение сделано для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Основную проблему, по мнению экспертов, тут представляет Татарстан с его президентом.

Само название поста напоминает о непростом периоде выстраивания отношений между центром и регионами в 90-е годы. Что характерно, попытка унификации должностей глав российских регионов, по словам авторов, не является главной темой упомянувшего эту проблему законопроекта.

Создателями документа являются Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников. В их разработке «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» о Татарстане нет ни слова. Но говорят теперь именно о нем.

Во времена президентства Дмитрия Медведева раздавались мнения, что глава государства может быть только один, и это - президент. Остальные согласились и спокойно переименовались, начиная с Рамзана Кадырова. Но факт в том, что глава Татарстана по-прежнему именуется президентом Республики Татарстан.

Учитывая протест Казани, в Кремле тогда решили не настаивать – «рано». Теперь проект, скорее всего, будет принят, так как содержит своего рода «компенсацию» для глав регионов по поводу сроков пребывания у власти. Этот вопрос не касается ситуаций увольнения в связи с утратой доверия и внедрением других дисциплинарных процедур.

Законопроект также должен усилить взаимодействие между уровнями власти и станет логичным развитием поправок к Конституции 2020 года.

Напомним, власти Татарстана в лице Минтимера Шаймиева всегда говорили примерно одно и то же о суверенности региона. При этом его слова не имеют никакого отношения к сепаратизму," Казань и Москва навеки вместе", утверждал он.

По сути, многие республики – от Литвы и Молдавии до РСФСР и Азербайджана – отрицали в своих действиях сепаратистские намерения. Но как только история предоставила им такую возможность, все кидались в попытки национального возрождения.

В принципе, такого развития событий следовало ожидать, учитывая характер политического развития России последнего десятилетия, считает эксперт Игорь Полежаев.

Такого года унификация суть залог устойчивости страны в условиях усиливающегося внешнего давления. Страна напоминает осаждённую крепость, а внутри осаждённой крепости действует жёсткий режим и отношения строго ранжированы.

По мнению эксперта, именно в этом ключе в Татарстане отменили обязательность изучения татарского языка, а совсем недавно произошло слияние ТАИФа и СИБУРа.

Это всё звенья одной цепи. А уже в ближайшем будущем пройдут унификацию и названия региональных законодательных собраний.

Часть регионов, такие как автономные округа и Еврейскую автономную область, скорее всего, могут вообще ликвидировать через слияние, учитывая, что разговоры об объединении регионов вновь возобновились, подытожил эксперт.

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