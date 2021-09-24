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Автор Александр Шторм

Из-за преемника-2024 начнется войны чиновников и элит

Политика

Эксперты считают, что при передаче российским президентом Владимиром Путиным поста своему преемнику, в "Единой России" могут возникнуть серьезные разногласия.

Из-за преемника-2024 начнется войны чиновников и элит

Об этом рассказал политолог, генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Он отметил, что многим непонятно, что за конгломерат политических сил собран в партии власти.

У руля находится экс-президент России Дмитрий Медведев, в списках — Сергей Шойгу с Сергеем Лавровым и куча региональных тяжеловесов.

Не исключено, что опора на такую партию может вполне ослабить президентскую власть. Разумеется, пока Владимир Путин у руля, все в ЕР хорошо, но если начнется трансфер власти от Путина к кому-то другому, то как поведет себя партия власти, совершенно не очевидно.

Гращенков говорит о возможных серьезных проблемах ЕР в случае реального транзита власти в 2024 году. В своем разговоре с изданием "Деловой квартал" политолог пояснил, что Путин реально и объединяет всех членов партии, выступая в роли баланса, которому постоянно приходится сглаживать внутренние конфликты.

Если говорить о кандидатуре преемника. то никто не знает планов Путина наверняка.

К примеру, оппозиционер Геннадий Гудков предположил, что преемником Путина станет глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Медийная активность последнего говорит в пользу этой версии, поскольку ее считают подготовкой к еще более высокому посту во власти.

А по мнению главы ЛДПР Владимира Жириновского, лучшим из всех возможных преемников президента является он сам.

В 2024 году вообще все может пойти не по сценарию Кремля, если Путин действительно решит передать власть своему преемнику.

Редакционный директор Forbes Николай Усков утверждает, что Путин в любом случае одержит победу на выборах-2024. Но вот гарантий того же для преемника никто дать не может и ЕР вполне способна столкнуться с серьезными трудностями.

Усков подчеркнул, что в ситуации транзита роль парламентских партий, обладающих и высокой трибуной, и широкой региональной сетью, скачкообразно возрастет. Появляются основания как для торга с преемником, так и для разных дерзких проектов вроде выдвижения альтернативных кандидатов. Путин победит, а вот преемник — далеко не факт, пояснил эксперт.

Отметим, что другой эксперт, профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло вообще не верит в существование каких-либо "списков возможных преемников" Путина.

"Я убеждён, его нет в природе. Потому что Путину списки не нужны, чтобы подбирать себе помощников, соратников и возможных продолжателей его дела в будущем".

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Рассекречено: будет ли Путин баллотироваться в 2024 году?
Куратор: Олег Артюков
Темы сергей шойгу сергей лавров единая россия илья гращенков андрей манойло дмитрий медведев владимир жириновский
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