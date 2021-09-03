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Автор Любовь Степушова

Юрист о словах Путина о "внимательном прочтении" Конституции по вопросу отдачи Японии Курил

Политика » Власть » Кремль

Из выступления Владимира Путина на ВЭФ можно понять, что передача Японии двух островов Южных Курил под мирный договор им не исключается.

Юрист о словах Путина о "внимательном прочтении" Конституции по вопросу отдачи Японии Курил

Путин: Россия и Япония готовы работать на основе Декларации 1956 года

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос модератора, меняет ли позицию России в переговорах с Японией по Курилам положение в Конституции, которое закрепляет территориальную целостность России, ответил, что не меняет с точки зрения заинтересованности в заключении мирного договора.

"Это не меняет наш подход с точки зрения заинтересованности в заключении мирного договора, — подчеркнул президент. — Отсутствие такого документа в наших отношениях — нонсенс", цитирует "Российская газета"

Путин напомнил, что была договорённость с прежним премьер-министром (Японии Синдзо Абэ) о том, что стороны готовы выстроить эту работу на основе "известных документов 50-х годов". Однако японские партнёры постоянно меняли свою позицию, и этот процесс. похоже, бесконечный, сказал Путин.

Далее модератор уточнил, аннулируют ли поправки в Конституцию о территориальной целостности упомянутую декларацию 50-х годов.

"Надо посмотреть внимательно на эту декларацию и на то, что есть в Конституции, и сделать соответствующие выводы", — ответил Путин.

О чём говорят Декларация 1956 года и Конституция РФ

Напоминаем, что Декларация 1956 года между СССР и Японией предусматривала, что СССР соглашался на передачу Японии островов Хабомаи и острова Шикотан с тем условием, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения Мирного договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией.

Новый же пункт Конституции о территориальной целостности записан в следующей редакции:.

Ст. 67 п. 2.1 Конституции РФ: "Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются".

Исходя из слов президента Путина, становится ясно, что он, в принципе, готов на условия документа 1956 года, если Япония уберёт базы США со своей территории раз и навсегда, а "внимательный подход" обусловлен возможностью делимитации, демаркации, редемаркации.

Официальная позиция РФ — желателен мирный договор

В комментарии для Pravda.Ru юрист-международник в Адвокатской палате Валерий Ванин отметил, что Российская Федерация (РФ) намерений о передаче каких-либо территорий из юрисдикции Российской Федерации в юрисдикцию Японии официально не излагала. РФ занимает позиции, что "ей желательно заключить мирный договор без условия передачи территорий".

В Японии же считают, что раз Россия хочет мирный договор, значит, Российская Федерация хочет передать территории. Но этот вывод умозрительный и не соответствует действительности, сказал эксперт.

"Российская Федерация считает ненормальным отсутствие мирного договора. Российская Федерация готова совместно экономически использовать Курильские острова. Но передавать территорию из юрисдикции Российской Федерации — таких намерений и таких предметных переговоров не было и, очевидно, уже не будет с учётом поправок к Конституции", — сказал Валерий Ванин.

Он напомнил, что в Декларации 1956 года обсуждалась возможность передачи островов при условии деоккупации Японии со стороны США, но это условие Япония не выполнила. Поэтому Токио, даже чисто формально, не может говорить "б", не сказав "а", претендуя на территории по Декларации 1956 года.

"Логично было бы провести деоккупацию, вывести все американские войска с территории Японии, а потом уже говорить, что мы выполнили положения Декларации и давайте рассмотрим следующий шаг, а именно обсудим (а не передадим) передачу части территорий этих островов. Но Япония же этого не делает и, очевидно, уже не сделает", — отметил для Pravda.Ru юрист.

За передачу островов президенту будет объявлен импичмент

В 1956 году не было нормативных актов, запрещающих передачу территорий, сейчас такой нормативный акт появился, продолжил Валерий Ванин.

"Даже если президент (Путин) был бы готов передать эти острова, то сейчас нет такой юридической возможности. Потому что следующий шаг — импичмент президенту как нарушителю Конституции", — сказал юрист.

Отвечая на вопрос, можно ли "подогнать" отдачу островов под делимитацию с последующей демаркацией границы, Валерий Васин отметил, что эти действия подразумевают урегулирование территориального вопроса, когда до этого была спорная ситуация, и демаркация "как бы оканчивает спор".

По словам юриста, в данной ситуации "совершенно бесспорно, чётко установлены государственные границы Российской Федерации и положения о демаркации никак не подпадают под данную ситуацию".

Напомним, что в 1991 году под предлогом делимитации границ Михаил Горбачёв заключил с Китаем пограничный договор, по которому граница была демаркирована — проведена по фарватеру Амура. В итоге остров Даманский, за который советские солдаты проливали кровь, окончательно отошёл Китаю.

В 2004 году Владимир Путин и Ху Цзиньтао под этим же предлогом подписали соглашение, по которому остров Тарабаров (43,3 квадратных километра) полностью отошёл Китаю, а территория Большого Уссурийского острова была поделена — 40% досталось КНР, а 60% России.

Готова ли Япония вывести американские войска

Среди российских востоковедов распространено мнение, что японцы никогда не пойдут на деоккупацию своих территорий, хотя это открывает им путь к дальнейшим переговорам с РФ.

Ссориться с США, которым понадобится размещение систем ПРО, а возможно, и ракет средней дальности (если не против России, то против Китая), Япония якобы не будет. Даже если за это ей пообещают уступки по Южным Курилам. Однако надо учесть, что американские базы — это не принципиальный вопрос для Японии, в отличие от "возврата северных территорий". Это как для России — возврат Крыма.

На референдуме, который прошёл в 2019 году, 72% жителей японской провинции Окинава высказались против сохранения военной базы США, занимающей 18% территории острова.

В 2019 году японская сторона уже отказалась от наращивания расходов на американские базы, что стало причиной разногласий с США.

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Курилы - Японии, Приморью - могильник?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
Темы владимир путин
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