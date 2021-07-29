Алексей Маслов: Путин сделал последнее предложение Японии

Владимир Путин послал сигнал Японии по Южным Курилам, объявив одновременно о "беспрецедентных" предложениях Токио и о поездке туда премьера Михаила Мишустина.

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Об этом в программе «Точка зрения» сказал профессор, и.о директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

По его словам, негативная реакция Японии на обозначенный вызов была просчитана, но это последнее реальное предложение Москвы Токио, других не будет:

"Экономика отдельно — политика отдельно, не хотите — не надо".

Алексей Маслов уверен, что Россия будет развивать острова и без Японии, именно эта перспектива была настоящей целью визита премьера на Итуруп, а затем по Дальнему Востоку и в Сибирь.

Беспрецедентность мер по Южным Курилам связана не привлечением японского капитала, а российского. Вероятно, государство возьмёт на себя затраты на транспортные перевозки с островов на континент, освободит бизнес от ряда основных налогов, будет выделять кредиты под низкий процент, сказал Алексей Маслов.

«Мы подумаем над тем, чтобы освободить здесь от обязанностей налогоплательщиков, которые работают здесь и инвестируют сюда в фактически основные виды деятельности", - сказал Михаил Мишустин на Итурупе.

Алексей Маслов отметил, что в России меняется концепция экономического развития. Условная «партия Японии», которая делала ставку на японский капитал в обмен на возвращение двух островов Южных Курил, и условная «партия Китая», которая ставила на китайские инвестиции в обмен на запуск Китая на Дальний восток, перестали влиять на действия правительства.

Россия сделала ставку на собственные ресурсы, собственные инвестиции, пример — это то, что сейчас происходит на БАМе, сказал эксперт.

В программе "Точка зрения" также обсуждались следующие вопросы:

какое влияние на Японию имеют США в вопросе о принадлежности Южных Курил;

почему Япония слабеет, может ли Россия стать драйвером развития японской экономики;

в каком случае Япония откажется от притязаний на острова. Уступит ли Россия?

Смотрите программу «Точка зрения» с участием Алексея Маслова на странице Pravda.Ru в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, Facebook. Ведёт программу Любовь Степушова.