Герман Клименко: "Электронное голосование — вопрос доверия к государству"

В сентябре в России будут проходить выборы в Государственную Думу, и голосование уже с прошлой недели открыли в интернете. Желающие могут зарегистрироваться и "на удалёнке" сделать свой выбор.

Насколько это безопасно и застраховано от вмешательств и вбросов?

Об этом в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru своим мнением поделился известный медиаэксперт Герман Клименко.

— Отношение к электронному голосованию — это в первую очередь вопрос не технологий, а страстей, которые кипят. Я смотрел комментарии на эту тему, они крайне заумны: блокчейн, три способа авторизации, сравнение с Эстонией, с кем-то ещё.

Но, всё-таки, в первую очередь голосование — это вопрос веры. То есть, та часть москвичей, которые верят в цифру, берёт и голосует, а та, которая не верит, — разоблачает.

Причем самое удивительное в этой истории, что главными разоблачителями электронного голосования, оказалась моя же индустрия. Казалось бы, люди, которые внутри неё, должны понимать разницу между бумажками и электронным голосованием.

Если мы хотим достоверность какую-то получить, мы должны понимать, что цифра лучше проверяется, она более доступная для всех.

Что происходит на этих тысячах избирательных участков — никому не дано узнать.

А цифра, даже если кто-то вмешается, даже если какой-то ужасный программист прибежит и намутит чего-то, это видно сразу.

У нас же некая дремучесть — на удивление — присутствует. Хотя это и неудивительно.

Меня всегда удивляло, что, например, великие физики были верующими. Казалось бы: ты материалист, и в какой-то момент времени твой объём знаний превалирует, и ты говоришь: "Да, там что-то есть".

Так же и с нашими техническими специалистами, которые то ли в раже, что им не достался заказ, то ли ещё по какой-то причине, начинают "охоту на волков".

Вообще, вся история с дискуссией по электронному голосованию больше всего похожа на то, когда люди на голубом глазу говорят:

"Торговля лекарствами в Интернете будет опаснее, чем в аптеках".

Я всё время говорю:

"Сейчас в Facebook достаточно написать ссылочку на магазин, к тебе тут же кто-то прибежит разбираться. А в маленькой левой аптечке вам точно могут продать товар низкого качества, и за это никто не будет отвечать, кроме, возможно, этой маленькой аптечки, которую закроют".

Вопрос вокруг электронного голосования — "палка о двух концах"

Техническая часть истории. К ней, кстати, ни у кого по-серьёзному нет вопросов.

Но там дальше возникает вопрос:

Сейчас создание площадок курирует Касперский. Раньше москвичи голосовали по московскому коду. Вопрос: кому мы больше доверяем: государству или частнику?

Практическая часть истории. Отношение людей к голосованию в принципе.

Я считаю, что каждый гражданин должен голосовать. И мне нравится пример Греции: ты не проголосовал — какая-то сумма штрафа. Или, допустим, не проголосовал — не можешь служить в каких-то структурах. Вот как сейчас с прививками.

Поэтому вопрос вокруг электронного голосования — это не вопрос использования блокчейна, а это действительно вопрос веры, вопрос доверия. Граждане наши по-разному относятся к государству. И недоверие переливается на электронное голосование.

А ведь это удобно: даже очень ленивый избиратель, которого ломает куда-то идти, на какой-то участок, который остался со старых добрых времён и с соответствующей атрибутикой в виде музыки и буфетов — сидя дома, берёт и голосует.

Честно говоря, мне технологически безумно нравится.

Понятно и доступно или как?..

— А как всё же с точки зрения "понятности"? У нас же всё-таки не все с гаджетами на "ты"…

— Мы вообще очень пытливые люди. Вот нам написали на бумажке "надо сделать "а" и "б"". А вдруг можно нажать здесь?

Понятно, что программисты всегда сталкиваются с пытливостью нашего населения. Они же как-то исходят из того, что мы с вами законопослушные люди, а мы, вроде, ничего не нарушаем, но мы нажмём не на ту кнопочку, мы возьмём и закроем браузер в самый ответственный момент.

То есть, конечно же, всё это предусмотрено. Система встраивается в mos.ru, корректно интегрируется с Госуслугами — везде пошаговые подсказки.

Проблема в том, что такие сервисы всегда подвергаются массовым, знаете, даже не DDoS-атакам, а пользовательским. Помните, как обваливались сервисы из-за наплыва желающих что-то получить немедленно?

А вообще, сейчас, по сути, те, кто голосуют электронно, совершают благую вещь — бета-тестирование, то есть, проверяют, как всё это работает ценой своих, может быть, даже голосов.

— Сейчас всё чаще вспоминают обвинения во вмешательстве в выборы в США. Стоит ждать мести?

— Обвинения во вмешательстве в выборы наших хакеров там, где основное голосование идёт по почте… Это вообще, по-моему, нонсенс. Потому что вмешаться в почтовое отправление даже нам затруднительно, мы могли вмешаться только в мозги.

Так что 40 тысяч голосов, которые тогда нашли американцы, — это как-то смешно.

В техническую сторону вопроса у нас, я уверен, никаких вмешательств не будет. Хотя бы потому, что если попробуете уехать за рубеж и зайти на сайт Госуслуг, то вам не удастся — он отсечён там полностью. По IP из-за рубежа не обслуживается история.

То есть, с аппаратной точки зрения вмешательства, я вообще сильно не переживаю, у нас достаточно неплохая защита. Я вообще не помню случаев, чтобы наши госсайты взламывались.