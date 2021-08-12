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Как проголосовать на выборах в Госдуму, чтобы потом не пожалеть

Правда ТВ » Точка зрения

На выборы в Госдуму надо идти голосовать — лучше не он-лайн, и выбор надо сделать в пользу одномандатника, который вам подходит по политической позиции.

Как проголосовать на выборах в Госдуму, чтобы потом не пожалеть

Об этом в программе "Точка зрения" сказал исполнительный директор, кандидат политических наук в международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

По словам эксперта, именно одномандатники будут решать, каким будет российский парламент после выборов 19 сентября 2021 года, потому что рейтинг партий примерно одинаков: позиции "Единой России" близки к позиции КПРФ, а ЛДПР - к "Справедливой Россией — За правду".

При этом "Единая Россия" научилась привлекать формально беспартийных одномандатников в свою фракцию в Думе — можно быть во фракции, но не быть членом партии. Перейдёт ли такой человек во фракцию "Единой России", что обеспечит её конституционное большинство в новом парламенте, можно узнать посмотрев его страницу в социальных сетях, сказал эксперт.

Станислав Бышок уверен, что боязнь вмешательства извне долго будет определять формирование Думы в плане наличия там нормальной оппозиции, однако надо пытаться всё же своими голосами этому способствовать.

Из оргмоментов властей в этом плане эксперт называет "усушку явки" путём дискредитации оппозиционных кандидатов, например, Павла Грудинина или Льва Шлоссберга, а также электронное голосование, которое всячески через админресурс продвигается среди бюджетников. Эти меры призваны определить победу "Единой России".

В программе также обсуждались вопросы:

  •  чем вызвана унылость избирательной кампании — рост цен на "борщевой набор" под контролем "Единой России" явно не способствует повышению рейтинга партии;
  • являются ли оппозиционные парламентские партии "креатурой Кремля";
  • партия "Родина" и партия "Новые люди" — это те партии, за которые надо голосовать условно патриотам и либералам?
  • будут ли протесты после выборов.

Всего на выборы в Госдуму выдвинулось 6 389 кандидатов от 15 партий, в том числе самовыдвиженцы. 225 кандидатов будет избрано по партийным спискам, и 225 кандидатов — по одномандатным округам: — от "Единой России" выдвинуты кандидаты в 220 из 225 одномандатных округов, — от КПРФ и ЛДПР на выборы идут по 225 кандидатов во всех 225 одномандатных округах, — от "Справедливой России — За правду" выдвинуты кандидаты в 223 из 225 одномандатных округов, — от "Яблока" выдвинуты кандидаты в 161 из 225 одномандатных округов, — от "Новых людей" выдвинуты кандидаты в 212 из 225 одномандатных округов, и тд.

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Автор: Любовь Степушова
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