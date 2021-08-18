Кандидат в депутаты: "У четырёхглавого дракона — Госдумы — "рабочая" только одна голова"

Во всех принятых за последнее время властью непопулярных решениях народ привычно уже "клянёт" президента и правящую партию "Единая Россия", которая составляет в парламенте страны конституционное большинство.

И как бы забывает, что, помимо единороссов, в Госдуме есть и другие политические силы. Почему так? И есть ли хоть малюсенький шанс, что после сентябрьских выборов что-то изменится?

Своим видением ситуации в студии программы "Точка зрения" на Pravda.Ru поделилась секретарь Объединённой коммунистической партии, а также кандидат в Государственную Думу по 197-му Кунцевскому избирательному округу Москвы Дарья Митина.

Читайте начало интервью:

Экс-депутат Госдумы: "Эх, был Парламент в наше время, не то, что нынешнее племя" (часть первая);

Почему россиянам наплевать на состав Госдумы — взгляд изнутри (часть вторая);



Сегодняшняя российская Дума живёт по законам "указного права" (часть третья).

— Я, честно говоря, не очень понимаю, что коммунисты делают в Государственной Думе и что делают там же эсеры и ЛДПР.

Просто есть другая опасность, что, если вот этих партий, пусть они там кривые, косые, недостаточно оппозиционные, пусть они мурзилочные, холуйские и так далее, но, если их в Думе не будет, то мы получим украинский вариант.

Из украинской Рады вычистили коммунистов — и сразу общество деградировало, рухнуло, можно сказать, на столетие, вернулось назад на целый век. Притом, что КПУ уже была и разложившаяся, и коррумпированная — как и КПРФ — и такая, и сякая. Но, тем не менее, само по себе изменение парламентской конструкции породило вот такую деградацию.

И сейчас мы со скрежетом зубов воспринимаем существующую в России парламентскую схему четырёхголовую.

Но наша задача, чтобы в Думе было больше партий, больше субъектов политической жизни. Потому что если будет меньше, то тогда вообще какой смысл?

Тогда однопартийная система, одна "Единая Россия" всё решает.

Если в Думе появятся хотя бы 2-3 другие политические силы, уже политический процесс будет в значительной степени оживлён, уже Дума будет не такая холуйская.

Сейчас, например, условно говоря, тот же совет Думы на 75% состоит из членов "Единой России". Потому что по пакетному соглашению абсолютное большинство комитетов оказалось в руках единороссов.

Абсолютно непропорционально количеству полученных голосов;

абсолютно непропорционально полученных ими процентов.

Но такая система. Победил — получает всё.

Эти голоса мультиплицируются, и в итоге коммунистам с барского плеча какие-то огрызки — "на тебе, Боже, что мне негоже". Каких-то два заштатных комитетика выделили.

А всё остальное — ключевые экономические комитеты — это всё в руках "Единой России".

И никакой возможности там провести какие-то альтернативные решения просто нет.

Коммунисты за то, чтобы эта Дума изменилась

Мы, коммунисты, за советскую власть, вообще за другую принципиальную структуру всего общества. Но хотя бы на данном этапе давайте буржуазный парламент сделаем немножко более совершенным и придадим ему голос и вес.

Потому что сидеть просто так, заседать в мягком кресле, греть, пардон, задницу и ничего не мочь сделать, зачем такая Дума?

Где необходимые экономические законы?

— Народ в большей степени волнует способность законодательной власти сделать его жизнь более комфортной и, желательно, сытой. А у нас законы принимаются какие-то "мелкотравчатые": штрафовать тех, кто едет через полторы сплошные линии, например. А про то, что нужно обеспечить людей хорошей работой, стабильной зарплатой — тишина.

Насколько способна — и способна ли в принципе — Дума как-то всё-таки повлиять на экономический блок правительства, на экономическую политику, на то, чтобы у нас всё-таки строились заводы-пароходы и средства производства, а не просто искали, где бы ещё выжать бы из населения, какой бы ещё штрафик придумать?

— Я не вижу, чем нынешняя Дума, вот в нынешнем её состоянии, в нынешнем её статусе, может на что-то повлиять. И дело не в том, что там какие-то там глупые депутаты, ленивые, нерадивые и так далее. Нет, в основном, так сказать, нормальные депутаты. Но смысл не в персоналиях, а именно в политической структуре, в системе.

То есть людей загнали в такую систему, когда их голос ничего не значит. Я прекрасно помню, что такое был голос Юрия Дмитриевича Маслюкова, который возглавлял Комитет по экономике в Государственной Думе нашего созыва. Его слушали везде, его слушал Ельцин.

Напомню, что у нас в 1998 году была такая немножко странноватая ситуация: левоцентристское Правительство Примакова при правом президенте Ельцине.

Так вот, какой бы Ельцин там ни был ненавистник коммунистов, изверг, палач и так далее, он Маслюкова слушал очень внимательно, прислушивался.

И то, что мы, так сказать, не вымерли и не упали до конца, это большая заслуга именно того правительства. То есть мы инерцией работы Правительства Примакова живём до сих пор, хотя прошло 20 с лишним лет.

Экономика 90-х годов

И сейчас, когда бездарность нынешнего экономического правительства видна невооружённым глазом, прежде всего потому, что при Ельцине баррель нефти стоил 8 долларов, сейчас сколько? До 20-22 поднимался несколько раз, по-моему.

Значит, Путину повезло и он попал на благоприятную экономическую конъюнктуру, но, как говорится, и нам всем автоматически повезло, потому что немножко хотя бы вот этот жирок накопился за так называемые тучные годы. Сейчас, правда, он уже стремительно испаряется.

Гораздо быстрее, чем накапливался — коронавирус и всё.

Но тем не менее, благодаря благополучной внешней конъюнктуре сырьевой удалось не свалиться совсем уже в тартарары.

Но при этом люди не могут не то, что работать по специальности, они не могут заниматься тем же предпринимательством, хотя на словах вроде как предпринимательство поддерживается.

Единственное предпринимательство, которое у нас поддерживается, это крупный бизнес, точнее, сверхкрупный. Монополистические, так сказать, олигархические структуры, которые можно пересчитать по пальцам двух рук, поддерживаются. И даже в кризис они получили поддержку от государства. Хотя ожидаемо было, что поддержат мелкого предпринимателя, который просто просел.

Да, граждане получили три раза по десять тысяч. А ведь в африканских странах и то по сто долларов ежемесячно выплачивают не на семью, а на едока. Получается, что антикризисных мер в России нет.

Конечно, мы ещё не побираемся, и не видно на улице умирающих от голода. Но сколько это всё продлится, пока не очень понятно.

А всё потому, что экономический блок бездарен, хотя и был много раз переформатирован, и люди новые пришли. По итогу — это всё тасование одной и той же, импотентной совершенно, колоды, которая ничего не может предложить. И даже приход "успешного реформатора" Мишустина ситуацию не спасает.

Поэтому, чем больше левоориентированных оппозиционеров будет в Думе, тем больше будет, так сказать, стимула для Правительства что-то делать, так как постоянно будут ему палочкой, так сказать, в жирное седалище тыкать.

Даже с этой точки зрения, конечно, нужно эту Думу избрать, так сказать, левоориентированную.