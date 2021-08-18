Кандидат в депутаты: "У четырёхглавого дракона — Госдумы — "рабочая" только одна голова"

Во всех принятых за последнее время властью непопулярных решениях народ привычно уже "клянёт" президента и правящую партию "Единая Россия", которая составляет в парламенте страны конституционное большинство.
И как бы забывает, что, помимо единороссов, в Госдуме есть и другие политические силы. Почему так? И есть ли хоть малюсенький шанс, что после сентябрьских выборов что-то изменится?
Своим видением ситуации в студии программы "Точка зрения" на Pravda.Ru поделилась секретарь Объединённой коммунистической партии, а также кандидат в Государственную Думу по 197-му Кунцевскому избирательному округу Москвы Дарья Митина.
Читайте начало интервью:
Экс-депутат Госдумы: "Эх, был Парламент в наше время, не то, что нынешнее племя" (часть первая);
Почему россиянам наплевать на состав Госдумы — взгляд изнутри (часть вторая);
Сегодняшняя российская Дума живёт по законам "указного права" (часть третья).
— Я, честно говоря, не очень понимаю, что коммунисты делают в Государственной Думе и что делают там же эсеры и ЛДПР.
Просто есть другая опасность, что, если вот этих партий, пусть они там кривые, косые, недостаточно оппозиционные, пусть они мурзилочные, холуйские и так далее, но, если их в Думе не будет, то мы получим украинский вариант.
Из украинской Рады вычистили коммунистов — и сразу общество деградировало, рухнуло, можно сказать, на столетие, вернулось назад на целый век. Притом, что КПУ уже была и разложившаяся, и коррумпированная — как и КПРФ — и такая, и сякая. Но, тем не менее, само по себе изменение парламентской конструкции породило вот такую деградацию.
И сейчас мы со скрежетом зубов воспринимаем существующую в России парламентскую схему четырёхголовую.
Но наша задача, чтобы в Думе было больше партий, больше субъектов политической жизни. Потому что если будет меньше, то тогда вообще какой смысл?
Тогда однопартийная система, одна "Единая Россия" всё решает.
Если в Думе появятся хотя бы 2-3 другие политические силы, уже политический процесс будет в значительной степени оживлён, уже Дума будет не такая холуйская.
Сейчас, например, условно говоря, тот же совет Думы на 75% состоит из членов "Единой России". Потому что по пакетному соглашению абсолютное большинство комитетов оказалось в руках единороссов.
Но такая система. Победил — получает всё.
Эти голоса мультиплицируются, и в итоге коммунистам с барского плеча какие-то огрызки — "на тебе, Боже, что мне негоже". Каких-то два заштатных комитетика выделили.
А всё остальное — ключевые экономические комитеты — это всё в руках "Единой России".
И никакой возможности там провести какие-то альтернативные решения просто нет.
Мы, коммунисты, за советскую власть, вообще за другую принципиальную структуру всего общества. Но хотя бы на данном этапе давайте буржуазный парламент сделаем немножко более совершенным и придадим ему голос и вес.
Потому что сидеть просто так, заседать в мягком кресле, греть, пардон, задницу и ничего не мочь сделать, зачем такая Дума?
— Народ в большей степени волнует способность законодательной власти сделать его жизнь более комфортной и, желательно, сытой. А у нас законы принимаются какие-то "мелкотравчатые": штрафовать тех, кто едет через полторы сплошные линии, например. А про то, что нужно обеспечить людей хорошей работой, стабильной зарплатой — тишина.
Насколько способна — и способна ли в принципе — Дума как-то всё-таки повлиять на экономический блок правительства, на экономическую политику, на то, чтобы у нас всё-таки строились заводы-пароходы и средства производства, а не просто искали, где бы ещё выжать бы из населения, какой бы ещё штрафик придумать?
— Я не вижу, чем нынешняя Дума, вот в нынешнем её состоянии, в нынешнем её статусе, может на что-то повлиять. И дело не в том, что там какие-то там глупые депутаты, ленивые, нерадивые и так далее. Нет, в основном, так сказать, нормальные депутаты. Но смысл не в персоналиях, а именно в политической структуре, в системе.
То есть людей загнали в такую систему, когда их голос ничего не значит. Я прекрасно помню, что такое был голос Юрия Дмитриевича Маслюкова, который возглавлял Комитет по экономике в Государственной Думе нашего созыва. Его слушали везде, его слушал Ельцин.
Напомню, что у нас в 1998 году была такая немножко странноватая ситуация: левоцентристское Правительство Примакова при правом президенте Ельцине.
Так вот, какой бы Ельцин там ни был ненавистник коммунистов, изверг, палач и так далее, он Маслюкова слушал очень внимательно, прислушивался.
И то, что мы, так сказать, не вымерли и не упали до конца, это большая заслуга именно того правительства. То есть мы инерцией работы Правительства Примакова живём до сих пор, хотя прошло 20 с лишним лет.
И сейчас, когда бездарность нынешнего экономического правительства видна невооружённым глазом, прежде всего потому, что при Ельцине баррель нефти стоил 8 долларов, сейчас сколько? До 20-22 поднимался несколько раз, по-моему.
Значит, Путину повезло и он попал на благоприятную экономическую конъюнктуру, но, как говорится, и нам всем автоматически повезло, потому что немножко хотя бы вот этот жирок накопился за так называемые тучные годы. Сейчас, правда, он уже стремительно испаряется.
Гораздо быстрее, чем накапливался — коронавирус и всё.
Но тем не менее, благодаря благополучной внешней конъюнктуре сырьевой удалось не свалиться совсем уже в тартарары.
Но при этом люди не могут не то, что работать по специальности, они не могут заниматься тем же предпринимательством, хотя на словах вроде как предпринимательство поддерживается.
Единственное предпринимательство, которое у нас поддерживается, это крупный бизнес, точнее, сверхкрупный. Монополистические, так сказать, олигархические структуры, которые можно пересчитать по пальцам двух рук, поддерживаются. И даже в кризис они получили поддержку от государства. Хотя ожидаемо было, что поддержат мелкого предпринимателя, который просто просел.
Да, граждане получили три раза по десять тысяч. А ведь в африканских странах и то по сто долларов ежемесячно выплачивают не на семью, а на едока. Получается, что антикризисных мер в России нет.
Конечно, мы ещё не побираемся, и не видно на улице умирающих от голода. Но сколько это всё продлится, пока не очень понятно.
А всё потому, что экономический блок бездарен, хотя и был много раз переформатирован, и люди новые пришли. По итогу — это всё тасование одной и той же, импотентной совершенно, колоды, которая ничего не может предложить. И даже приход "успешного реформатора" Мишустина ситуацию не спасает.
Поэтому, чем больше левоориентированных оппозиционеров будет в Думе, тем больше будет, так сказать, стимула для Правительства что-то делать, так как постоянно будут ему палочкой, так сказать, в жирное седалище тыкать.
Даже с этой точки зрения, конечно, нужно эту Думу избрать, так сказать, левоориентированную.
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