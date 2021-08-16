Почему россиянам наплевать на состав Госдумы — взгляд изнутри

В сентябре в России пройдут выборы. К ним уже сейчас приковано внимание доброй половины планеты. И лишь россияне, кажется, наблюдают со стороны за тем, как "бодаются" в предвыборной кампании политики и партии.

Почему так? Откуда такая апатия и равнодушие к событию, которое должно — по идее — определить судьбу страны на следующие несколько лет?

Своим видением ситуации в студии программы "Точка зрения" на Pravda. Ru поделилась секретарь Объединённой коммунистической партии, а также кандидат в Государственную Думу по 197-му Кунцевскому избирательному округу Москвы Дарья Митина.

Читайте начало интервью: Экс-депутат Госдумы: "Эх, был Парламент в наше время, не то, что нынешнее племя"

— Да здесь всё просто, на самом деле. Государственная Дума в последние годы превратилась в чисто номинальный орган. Который ничего не решает. Хотя бы потому, что парламентское большинство — партия власти — не даёт шансов.

"ЕР" обладает конституционным большинством — более 300 голосов принадлежит правящей партии. Это значит, что ни одна депутатская инициатива — альтернативная, оппозиционная — не получит одобрения ни в профильном комитете, ни на совете Думы, ни на пленарном заседании. И сами депутаты чувствуют себя достаточно никчемными персонажами.

Это не мы. Мы могли внести любое предложение и провести его, не просто предложить, но и пролоббировать любой закон, мы могли внести любую поправку в бюджет, можно сказать, с голоса без подготовки. Мы могли заложить в бюджет любое наше чаяние, любое пожелание избирателей, любой объект федеральной целевой программы и так далее. Наш голос стоил очень дорого.

Поскольку в Думе ситуация была равновесная, примерно одинаковое было количество — немножко был перевес на нашей стороне численный — но, тем не менее, каждый голос имел вес. При голосовании каждого вопроса шла охота за каждым голосом.

По нашей Думе лоббисты ходили с утра до вечера по коридорам, по кабинетам, уговаривали, убеждали, аргументировали. Сейчас уже эта работа совершенно излишняя.

Тишь да гладь

Депутаты Госдумы

Сейчас в любой структуре, что в государственной, что в министерстве, что в ведомстве, что в какой-то коммерческой корпорации человеку, который отвечает за связи с Парламентом, не нужно ходить к депутатам, не нужно убеждать, агитировать, дискутировать и так далее. Он приходит к руководителю фракции, причём, как правило, понятно, какой фракции, даже не заходя в три другие, и всё потихонечку решает.

И в итоге получается, что в Думе заседает такой четырёхглавый дракон:

одна большая партия власти, одна такая большая, развитая, увесистая, мясистая голова и три таких маленьких, убогеньких, слабеньких, рудиментарных головки.

И, к сожалению, парламентская оппозиция, даже если она сама того не хочет, но сами обстоятельства, сама политическая структура власти ставит этих людей в зависимость, и люди прекрасно понимают, что они — винтик в очень своеобразной системе.

Я помню, в позапрошлом созыве ещё, когда Путин избрался в 2012 году президентом, тогда по любому вопросу коллективно встают коммунисты, встают жириновцы, выходят эсеры и начинается процесс согласования. Сейчас такого нет.

Все проголосовали. Кого-то убедили, кого-то подкупили, кого не убедили, те не проголосовали, но абсолютно это ни на что не повлияло. 300 голосов плюс энное количество — любой практически вопрос набирает.

Истина рождается только в споре

— Когда были в Думе противостояния — битвы и баталии — это хорошо? Когда идёт противостояние исполнительной и законодательной власти, когда законодательная власть блокирует действия и предложения исполнительной власти и наоборот? Либо все-таки должен быть какой-то паритет?…

— Это зависит от того, какая власть исполнительная.

Условно говоря, в той же Белоруссии такого нет. Есть некая симфония. И большую часть народа, как мы видим, всё устраивает.

На самом деле, мне кажется, что Парламент должен быть парламентом при любой власти. У него должен быть свой голос, своя позиция. Это не значит, что нужно конфликтовать обязательно, доводить всё до конфронтации и упираться до последнего. Нет. Есть согласительные процедуры;

есть согласительные комиссии;

есть межведомственные комиссии;

с правительством можно работать. В принципе, даже тогда любые вопросы можно было согласовывать.

Многое зависит от правительства

Допустим, правительство Примакова, я помню, очень скрупулёзно подходило к работе с депутатским корпусом. Я помню, как Валентина Ивановна Матвиенко до часу ночи сидела и с нами в Думе, и нас к себе приглашала. И действительно мы не расходились до тех пор, пока всё до последней строчки не было согласовано.

Сейчас такого нет. Сейчас никто ни с кем не то, что согласовывает, никто ни с кем не советуется.

Просто поступают императивы, звонят кремлёвские функционеры, уполномоченные работать с Думой. А работа с Думой проста: дал сигнал, дал указивку, есть, принял.

Вот так, что называется, "под козырёк". Это, наверное, неправильно. Тогда вообще возникает вопрос, зачем, в принципе, Парламент? Можно восстановить прямое президентское правление. Ельцин нас постоянно, что называется, на крючке держал, он постоянно нам угрожал. Всё время обещал распустить Думу, установить прямое президентское правление. Один раз он Думу расстрелял, несколько раз грозился разогнать.

Но потом был найден такой паллиативный вариант. Это так называемое указное право. То есть все меньше и меньше значения имели законы, которые принимала Дума, а все принципиальные нововведения вводились президентскими указами.