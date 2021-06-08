Минус председатель: пойдет ли "Единая Россия" на выборы без Медведева

Менее чем через две недели в Москве должен пройти предвыборный съезд "Единой России". В самой партии мероприятие, которое пройдет 19 июня, называют "важнейшим". И едва ли можно назвать случайным появление информации, что председатель партии Дмитрий Медведев может не возглавить ее на выборах.

Разные варианты

По словам секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, съезд — "это важнейшее партийное мероприятие в преддверии стартующих сентябрьских выборов".

"Все ключевые и стратегические решения по избирательной кампании, по утверждению списков наших кандидатов, программы партии, с которой мы пойдем на выборы, за основу будут приниматься именно там", — заявил Турчак.

А тем временем, сообщает РБК, в Кремле на основании социологических опросов тестируют разные варианты федеральной части списка "Единой России" на выборах. В нем может быть от трех человек — вообще же, по закону, в головной части списка любой партии может быть до 15 человек…

Список федеральной части "Единой России" на думских выборах с 2007 года возглавляет один человек. В 2007 году это был Владимир Путин. В 2011 и 2016 годах — Дмитрий Медведев. Причем в первом случае он еще не был председателем партии — "Единую Россию" Медведев возглавил в 2012 году.

По данным РБК, тестируется несколько вариантов списка. И не во всех из них присутствует Дмитрий Медведев. Издание со ссылкой на источники поясняет, что лидерство председателя партии сейчас не прибавило бы "Единой России" с точки зрения рейтинга. Кроме того, сейчас у партии есть некоторое преимущество в повестке, а лидерство Медведева с его социологическими показателями может вызвать "ненужные разговоры и обсуждения", пояснил один из источников.

В случае, если председателя партии и в самом деле не будет в федеральном списке, то его отсутствие могут объяснить тем, что Дмитрий Медведев будет руководить избирательной кампанией партии, оставаясь при этом в должности заместителя главы Совбеза.

Интриги добавил собеседник издания в "Единой России", который заявил, что никаких комментариев по данному вопросу до съезда не будет.

Ради дополнительного внимания к съезду?

Насколько реален подобный вариант развития событий? Вообще говоря, было бы неожиданно, если бы председатель партии, которая позиционируется как ведущая политическая сила страны, не возглавил ее во время избирательной кампании. Да, в 2011 году Дмитрий Медведев был президентом, а в 2016-м возглавлял правительство. Но разве это было непременным условием для того, чтобы возглавлить список "Единой России" на выборах?

Возможен и вариант, что таким образом привлекают внимание к партийному съезду в середине июня. Хотя это мероприятие и так будет пользоваться вниманием прессы, но почему бы не добавить интриги?

В общем, малореально, чтобы имени председателя партии не было во главе списка. Хотя нельзя исключать варианта, что список возглавят несколько человек. Так было в первые годы существования партии, вполне можно попробовать еще раз.