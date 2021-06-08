EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Минус председатель: пойдет ли "Единая Россия" на выборы без Медведева

Политика

Менее чем через две недели в Москве должен пройти предвыборный съезд "Единой России". В самой партии мероприятие, которое пройдет 19 июня, называют "важнейшим". И едва ли можно назвать случайным появление информации, что председатель партии Дмитрий Медведев может не возглавить ее на выборах.

Минус председатель: пойдет ли "Единая Россия" на выборы без Медведева

Разные варианты

По словам секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, съезд — "это важнейшее партийное мероприятие в преддверии стартующих сентябрьских выборов".

"Все ключевые и стратегические решения по избирательной кампании, по утверждению списков наших кандидатов, программы партии, с которой мы пойдем на выборы, за основу будут приниматься именно там", — заявил Турчак.

А тем временем, сообщает РБК, в Кремле на основании социологических опросов тестируют разные варианты федеральной части списка "Единой России" на выборах. В нем может быть от трех человек — вообще же, по закону, в головной части списка любой партии может быть до 15 человек…

Список федеральной части "Единой России" на думских выборах с 2007 года возглавляет один человек. В 2007 году это был Владимир Путин. В 2011 и 2016 годах — Дмитрий Медведев. Причем в первом случае он еще не был председателем партии — "Единую Россию" Медведев возглавил в 2012 году.

По данным РБК, тестируется несколько вариантов списка. И не во всех из них присутствует Дмитрий Медведев. Издание со ссылкой на источники поясняет, что лидерство председателя партии сейчас не прибавило бы "Единой России" с точки зрения рейтинга. Кроме того, сейчас у партии есть некоторое преимущество в повестке, а лидерство Медведева с его социологическими показателями может вызвать "ненужные разговоры и обсуждения", пояснил один из источников.

В случае, если председателя партии и в самом деле не будет в федеральном списке, то его отсутствие могут объяснить тем, что Дмитрий Медведев будет руководить избирательной кампанией партии, оставаясь при этом в должности заместителя главы Совбеза.

Интриги добавил собеседник издания в "Единой России", который заявил, что никаких комментариев по данному вопросу до съезда не будет.

Ради дополнительного внимания к съезду?

Насколько реален подобный вариант развития событий? Вообще говоря, было бы неожиданно, если бы председатель партии, которая позиционируется как ведущая политическая сила страны, не возглавил ее во время избирательной кампании. Да, в 2011 году Дмитрий Медведев был президентом, а в 2016-м возглавлял правительство. Но разве это было непременным условием для того, чтобы возглавлить список "Единой России" на выборах?

Возможен и вариант, что таким образом привлекают внимание к партийному съезду в середине июня. Хотя это мероприятие и так будет пользоваться вниманием прессы, но почему бы не добавить интриги?

В общем, малореально, чтобы имени председателя партии не было во главе списка. Хотя нельзя исключать варианта, что список возглавят несколько человек. Так было в первые годы существования партии, вполне можно попробовать еще раз.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Темы выборы в госдуму дмитрий медведев
Новости
Правительство поддержало закон о запрете россиянам шуметь по ночам
В ГИБДД считают незначительным количество жертв ДТП с электросамокатами
В Конгресс США внесли резолюцию о переносе Олимпиады-2022 из Пекина
В Госдуме предрекли серьёзные последствия для УЕФА из-за формы сборной Украины
Лимонады и соки ухудшают память и уменьшают размер мозга
Юрист объяснил, как правильно разделить ипотечную квартиру после развода
Торг уместен: эксперт объяснил, как Байдену строить диалог с Путиным
В Якутии животные ожили после 24 тыс. лет "заморозки" и начали размножаться
Учения по-польски: МиГ-29 открыл огонь по своему "напарнику"
Шевченко ушёл от ответа про форму сборной Украины с Крымом
Последние материалы
В Конгресс США внесли резолюцию о переносе Олимпиады-2022 из Пекина
Китай и США обвинили друг друга в создании Covid-19
В Госдуме предрекли серьёзные последствия для УЕФА из-за формы сборной Украины
Лимонады и соки ухудшают память и уменьшают размер мозга
Юрист объяснил, как правильно разделить ипотечную квартиру после развода
Торг уместен: эксперт объяснил, как Байдену строить диалог с Путиным
Учения по-польски: МиГ-29 открыл огонь по своему "напарнику"
В Якутии животные ожили после 24 тыс. лет "заморозки" и начали размножаться
Шевченко ушёл от ответа про форму сборной Украины с Крымом
Сборная России перед Евро-2020 прошла проверку на коронавирус
Популярное
Фитнес
Почему у культуристок растут "член" и волосы на теле?

Фигуры многих культуристов приводят в смущение, а иногда даже пугают. В этом виноваты стероиды, тестостерон, утрата эстрогенов у женщин, замедление выработки мужских гормонов у мужчин.

Почему у культуристок растут "член" и волосы на теле?
Украинские журналисты показали, как вода из Днепра просочилась в Крым
Новости Украины
Украинские журналисты показали, как вода из Днепра просочилась в Крым
Бывший СССР
Эксперт прокомментировал отказ Казахстана от совместных санкций ЕАЭС
Евросоюз
Новая Меркель намерена остановить "Северный поток - 2"
Любовь Степушова Зачем Азербайджан раздувает дело Абдуллаева Любовь Степушова Василий Амирджанов Военно-патриотические рефлексии стали причиной травли Василий Амирджанов Соломон Соловьев Знак зодиака 7 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев
Общество
В Коммунарке от COVID-19 скончался народный артист России Валерий Лонской
Энергетика
Польша входит в жёсткую конфронтацию с Германией
В Японии задержан третий помощник капитана рыболовецкого судна "Амур"
Происшествия
В Японии задержан третий помощник капитана рыболовецкого судна "Амур"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников