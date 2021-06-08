Менее чем через две недели в Москве должен пройти предвыборный съезд "Единой России". В самой партии мероприятие, которое пройдет 19 июня, называют "важнейшим". И едва ли можно назвать случайным появление информации, что председатель партии Дмитрий Медведев может не возглавить ее на выборах.
По словам секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, съезд — "это важнейшее партийное мероприятие в преддверии стартующих сентябрьских выборов".
"Все ключевые и стратегические решения по избирательной кампании, по утверждению списков наших кандидатов, программы партии, с которой мы пойдем на выборы, за основу будут приниматься именно там", — заявил Турчак.
А тем временем, сообщает РБК, в Кремле на основании социологических опросов тестируют разные варианты федеральной части списка "Единой России" на выборах. В нем может быть от трех человек — вообще же, по закону, в головной части списка любой партии может быть до 15 человек…
Список федеральной части "Единой России" на думских выборах с 2007 года возглавляет один человек. В 2007 году это был Владимир Путин. В 2011 и 2016 годах — Дмитрий Медведев. Причем в первом случае он еще не был председателем партии — "Единую Россию" Медведев возглавил в 2012 году.
По данным РБК, тестируется несколько вариантов списка. И не во всех из них присутствует Дмитрий Медведев. Издание со ссылкой на источники поясняет, что лидерство председателя партии сейчас не прибавило бы "Единой России" с точки зрения рейтинга. Кроме того, сейчас у партии есть некоторое преимущество в повестке, а лидерство Медведева с его социологическими показателями может вызвать "ненужные разговоры и обсуждения", пояснил один из источников.
В случае, если председателя партии и в самом деле не будет в федеральном списке, то его отсутствие могут объяснить тем, что Дмитрий Медведев будет руководить избирательной кампанией партии, оставаясь при этом в должности заместителя главы Совбеза.
Интриги добавил собеседник издания в "Единой России", который заявил, что никаких комментариев по данному вопросу до съезда не будет.
Насколько реален подобный вариант развития событий? Вообще говоря, было бы неожиданно, если бы председатель партии, которая позиционируется как ведущая политическая сила страны, не возглавил ее во время избирательной кампании. Да, в 2011 году Дмитрий Медведев был президентом, а в 2016-м возглавлял правительство. Но разве это было непременным условием для того, чтобы возглавлить список "Единой России" на выборах?
Возможен и вариант, что таким образом привлекают внимание к партийному съезду в середине июня. Хотя это мероприятие и так будет пользоваться вниманием прессы, но почему бы не добавить интриги?
В общем, малореально, чтобы имени председателя партии не было во главе списка. Хотя нельзя исключать варианта, что список возглавят несколько человек. Так было в первые годы существования партии, вполне можно попробовать еще раз.
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