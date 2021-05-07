Почему россияне не устраивают "восстание бедных"

Российская оппозиция постоянно задается вопросом, почему не происходит массового возмущения граждан тяжёлым социально-экономическим положением.

Аналитики тоже пытались найти ответ и пришли к выводу, что проблема кроется в количестве реальных доходов россиян.

Резкое обострение проблемы могло иметь место в случае, когда нужда и бедствия угнетённых классов входят в резонанс с их желанием изменений своей жизни в лучшую сторону.

Такая ситуация могла выстрелить в России в промежутке между 2015–2017 годами, когда доходы стремительно падали.

Но тогда актуальной была установка "Крым наш!" — которая, кстати, хоть и была одной из причин снижения доходов, но одновременно и нивелировала этот негатив.

Эксперты проекта "Сигналы" пишут о том, что налицо "всего лишь" уход с трёхлетнего плато вниз.

За три года Кремль сформировал у части россиян привычку к бедности, но продолжает раздавать адресные социальные "печеньки", ставя людей в зависимость от щедрот государства. Вывод напрашивается плачевный — никаких реформ Москва в ближайшее время не планирует.

Что касается протестной активности на эту тему, то в первом квартале 2021 года городами с высоким уровнем протестной активности стали Астрахань,

Красноярск,

Якутск.

Города с уровнем протестной активности выше среднего:

Владивосток,

Иркутск,

Калининград,

Курган,

Магнитогорск,

Петрозаводск,

Саратов,

Сургут,

Тамбов,

Тюмень,

Улан-Удэ.

Самый низкий уровень протестной активности демонстрируют

Владимир,

Воронеж,

Калуга,

Кострома,

Липецк,

Череповец,

Чита

и Ярославль.

Сетевые авторы пишут, что во втором квартале 2020 года коронавирусный локдаун, остановка бизнеса, резкий рост безработицы привели к снижению доходов и, что не менее важно, повышению неопределённости в жизни россиян.

Разумеется, в третьем квартале, по мере восстановления нормальной работы экономики и повышения потребительской активности, протестная волна пошла на спад. Однако в конце года на смену общественному успокоению пришла следующая волна страхов, раздражения и готовности протестовать

Однако в марте-апреле произошло восстановление нормального функционирования экономических механизмов, которое привело к снижению неопределённости и растерянности россиян.

Они стали более уверенно смотреть в будущее тех предприятий, где они работают.

Наличие условно ясных перспектив стабильного заработка привело к падению неопределённости, растерянности и вместе с этим снижению интереса к протестам и участию в них.

"Толкователь" по этому поводу высказал мнение, что Россия сейчас идёт один в один по пути Казахстана, модель транзита которого и будет ролевой для России.

Отметим, что поправки в российскую Конституцию в 2020-м просто впрямую списывались с казахстанского варианта. В России из "казахского транзита" пока не хватает только усиления роли "Единой России", но этом могут попытаться обеспечить на выборах в ГД — 2021.

Даже Навальный — это аналогия бывшего министра и олигарха Мухтара Аблязова. Его в итоге посадили, потом помиловали (под напором Запада), теперь он обитает на свои миллиарды долларов во Франции. Но продолжает из эмиграции руководить остатками протеста, что очень напоминает "Волкова со товарищи"…

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