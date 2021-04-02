Нехватка кадров: у "Единой России" дефицит кандидатов в Сибири?

В "Единой России" уже несколько недель проходит регистрация кандидатов на участие в праймериз. В партии уже несколько лет проводят подобную процедуру, отбирая таким образом кандидатов в депутаты.

"Дефицит" кандидатов в Сибири

Сейчас в российских регионах ситуация разная. Например, в Сибири за две недели зарегистрировались только около пяти десятков кандидатов.

Надо заметить, что речь не только о выборах в Госдуму. В некоторых регионах в этом году пройдут выборы в законодательные собрания. Во многих городах пройдут выборы в горсоветы и гордумы. И везде кандидатам от "Единой России" нужно проходить через процедуру предварительного отбора. Руководство партии считает это эффективным способом отобрать наиболее подходящих кандидатов.

Если на выборы в Госдуму кандидаты более-менее регистрируются, то вот с отбором на выборы местного уровня ситуация не в пример хуже. Например, нет пока что нет или почти нет желающих стать кандидатами от "Единой России" на выборах в горсоветы Кемерова и Новокузнецка.

Впрочем, в некоторых регионах — например, в Хакасии и Туве — пока не нашлось кандидатов для праймериз и на выборах в Госдуму.

Почему "Единая Россия" испытывает "дефицит" желающих идти на праймериз в сибирских регионах? Да и есть ли этот "дефицит", корректно ли считать эту ситуацию проблемой для партии?

Гонка преследования

Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин полагает, что происходящее вообще не является проблемой для "Единой России".

"Если вы посмотрите, как происходит регистрация для участия в праймериз, то наиболее сильные кандидаты появляются в конце. Это зависит от индивидуальной стратегии. И первые две недели всегда регистрация идет более медленно, а последнюю неделю идет наиболее активно", — сказал Костин "Правде.Ру".

"Поскольку это связано с принципом конкуренции. Здесь как в гонке преследования, тот, кто стартует последним, имеет преимущество. Понятно, что политические тяжеловесы, у которых высокий рейтинг, большая база поддержки, могут пойти и в начале. Их "запас прочности" позволяет им стартовать и не бояться того, кто будет за спиной", — считает эксперт.

"А так это достаточно понятная стратегия, когда наиболее сильные кандидаты, кто собирается реально побороться за победу в предварительном голосовании, откладывают заявление о собственном участии. В велоспорте в гонке преследования спортсмены до последнего стоят, потому что считается, что тот, кто стартует первым, имеют наименьшие шансы победить. Хотя, конечно, так случается далеко не всегда, но как правило", — сказал Константин Костин.