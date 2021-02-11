Конституции могут понадобиться новые поправки

Активность властей, вызванная недавними акциями протеста, может породить инициативу закрепить в Конституции единомыслие.

Страх и молчание

Последние десятилетия правящая политическая элита постепенно адаптировала отечественное законодательство к системе координат так называемой суверенной демократии. На любое право гражданина всегда найдётся масса оговорок, которые фактически сводят его на нет.

Вроде бы Конституция России позволяет гражданам выражать своё мнение различными способами, включая и участие в акциях протеста, а на деле отчего-то одни массовые мероприятия сразу становятся незаконными, а другие, в поддержку власти — легитимными.

В социальных сетях активно обсуждается ситуация, в которую попали граждане, включая и известных в стране людей, после их участия в митингах 23 и 31 января 2021 года или дистанционной поддержки протестующих.

В Новосибирске уволили преподавателя промышленно-энергетического колледжа Алексея Алексеева. Мужчина подозревает, что всему виной его посты в соцсети "ВКонтакте" накануне митинга 23 января. Алексееву уже попеняли, что он якобы призывал граждан принять участие в акции протеста. По тексту явного призыва не наблюдается, но притянуть за уши под требуемые выводы можно что угодно.

Актриса Юлия Ауг рассказала журналистам, что после её интервью Deutsche Welle, в котором она назвала Россию тоталитарным государством и поддержала протестующих соотечественников, её сняли с главной роли в кино:

"В 2021 году за то, что ты думаешь вразрез с линией и направлением партии и правительства, ты можешь быть уволен, твою страницу могут убрать с сайта театра, к тебе могут прийти люди и пообещать — если ты будешь продолжать говорить то, что думаешь, тебя могут уволить, тебя могут снять с главной роли. В 2020 году, примерно в это время, после моего интервью в Deutsche Welle меня за день до начала съёмочного периода сняли с главной роли".

Возможно, Юлии Ауг ещё и прилетит за ролик, в котором она, Анатолий Белый и Евгений Стычкин читают расшифровку суда над Алексеем Навальным. Актриса посетовала:

"То, что сейчас моих коллег — таких как Саша Бортич, Яна Иртеньева, Варя Шмыкова, Максим Виторган — запугивают и пытаются пригрозить лишением быть в профессии, об этом нельзя молчать и этого нельзя допускать. Потому что репрессивная машина именно так и работает. Репрессивная машина работает на страхе и на умолчании".

Ожидая "волчьего билета"

Сейчас уже принято сдерживаться, как в советское время, чтобы ненароком не называть вещи своими именами. Вероятно, можно нажить массу проблем, если вспомнить, что манипулирование людьми посредством устрашения называется знакомым всем словом "террор".

Ещё накануне протестных дней в массмедиа было множество сообщений, что силовики то к одному оппозиционеру нагрянули с обыском, то другого задержали. Поводы всегда найдутся, был бы кандидат:

студентов пугают отчислением из вуза;

сотрудников некоторых компаний и бюджетников — увольнениями;

артистов — "волчьими билетами", то есть фактическим отлучением от профессии.

Достаётся и гражданам, которые никаким боком не относятся к оппозиции, но, вероятно, теперь задумаются, кого им поддерживать. К антропологу Александре Архиповой нагрянули полицейские. Её идентифицировали по видео с камеры видеонаблюдения в районе проведения акций протеста.

Женщины не было дома, и ей не пришлось объяснять представителям власти очевидное. Архипова во время митинговых страстей проводила с коллегами опрос граждан в рамках своей исследовательской работы. К слову, учёные узнали, что в акции в поддержку Алексея Навального 23 января 2021 года в Москве участвовало:

4% несовершеннолетних от общего числа собравшихся;

42% граждан впервые приняли участие в митингах.

Весьма любопытный результат с теми, кто впервые вышел. Вполне может статься, что в какой-то момент заработает схема геометрической прогрессии, которую никакими превентивными визитами силовиков не купируешь. Тем более поводов для протеста власти предоставляют предостаточно.

Александре Архиповой повезло, в отличие от её коллеги, который занимался той же работой, но в другом российском городе. К мужчине пришли полицейские, составили протокол и выписали штраф за участие в несанкционированной акции.

Подсвеченные фонариками

Идея сторонников Навального выйти на следующую акцию протеста с включёнными фонариками на смартфонах не на шутку возмутила вице-спикера Государственной думы Петра Толстого. Выступая на пленарном заседании, депутат сравнил такой креатив с действиями коллаборационистов во время блокады Ленинграда, "когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации".

Политик в который раз повторил выдержки из текста, который традиционно повторяют представители правящей политической элиты и их медиамассовка:

про мобилизацию молодёжи западными кукловодами;

про технологии цветных революций;

про угрозу России от протестной деятельности.

Пётр Толстой в этот раз решительно призвал "не лебезить перед диванно-фейсбучным меньшинством":

"Хватит защищаться! Надо идти вперёд! Мы уже дважды подпускали захватчиков поближе к себе. Один раз гнали до Парижа, второй до Берлина. Сила в правде! Победа будет за нами!"

Закрепление единомыслия

Называть захватчиками своих соотечественников, которые не разделяют взгляды правящей политической элиты, это всё равно что объявить гражданскую войну или призвать к политическому террору в классическом большевистском варианте.

Тезисы Петра Толстого впрямую говорят о трендах. Может, уже и не стоит правящей партии стесняться и предложить новые поправки в Конституцию, в которых:

закрепить роль "Единой России" как руководящей и направляющей;

привести массмедиа к советскому знаменателю;

руководителя государства избирать на пеньке и на безальтернативной основе;

разрешить массовые акции исключительно в поддержку власти.

Вот только в этом случае стоит воздержаться от заимствования лозунга "Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи!", чтобы уж окончательно не погрузиться в эстетику противоречивого и нездорового фарса.

А вот учредить главный праздник "День силовика" — архиважная задача, как сформулировал бы вождь мирового пролетариата товарищ Ленин. Для полного погружения в казарменную эстетику можно дополнить идею каникулами дней на десять. Визиты полиции тогда будут восприниматься как колядки, а не как банальные политические преследования. Слоган утвердить, опираясь на традиции, переданные нам предками:

"Сила есть, ума — не надо!"