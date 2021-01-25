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Автор Василий Амирджанов

В Кремле отрицают массовость протестов и пеняют Западу

Политика

Протесты 23 января 2021 года побили прежние российские рекорды по участникам и задержаниям более чем за десятилетие.

Протест в поддержку Навального. Самые яркие моменты

Происки международного закулисья

Митинги в поддержку арестованного Алексея Навального, который после его отравления и ареста в аэропорту "Шереметьево" с лёгкой руки российских властей закрепил за собой международный статус политика, собрали по всей стране десятки тысяч людей. По некоторым данным, более трёх тысяч граждан были задержаны силовиками.

Масштабная кампания властей по недопущению массовости акций протеста фактически обернулась рекламой несанкционированных митингов. Тем не менее во всём происходящем власти снова стали винить тайных игроков международного закулисья. Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 1" сенатор Андрей Климов:

"Сенаторская комиссия имеет основания полагать, что за всеми этими мероприятиями явно прослеживаются действия иностранных государств и всё это происходит при содействии зарубежных специалистов".

Отечественный МИД в который раз пожурил посольство США в России за публикацию на своём сайте исчерпывающей информации для своих граждан о местах, времени и маршрутах движения участников акций протеста. По идее, нет ничего предосудительного, когда дипломаты разъясняют своим соотечественникам ситуацию, чтобы те не попали под горячую руку силовиков.

Всю существующую информацию по теме можно было с большей лёгкостью почерпнуть в соцсетях, и, вероятно, этими источниками и воспользовались иностранные дипломаты. Правда официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 23 января была строга и решительна:

"Американским коллегам придётся объясняться на Смоленской площади".

Задача из непростых. Это как потребовать объяснений от героя фильма режиссёра Александра Серого "Джентльмены удачи" Василия Алибабаевича за своё предупреждение гражданам:

"Эй, гражданина, ты туда не ходи! Ты сюда ходи, а то снег башка попадёт. Совсем мёртвый будешь!"

Раскачка без раскачки

Данные независимых источников и МВД по количеству пришедших поддержать отечественного оппозиционера разнятся. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков был категоричен в своих оценках:

"Это (акции протеста. — Ред.) выгодно тем, кто хочет дальше качать ситуацию. На самом деле не качается, потому что вы не забывайте, вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина".

В интернете предостаточно видеосвидетельств и фотографий, чтобы составить своё личное впечатление и не опираться на суфлёрский текст федеральных теленовостей в представлении общей картины 23 января 2021 года. В репортажах федеральных телеканалов зрителям рассказали о:

  • "политической педофилии" оппозиционеров (участии несовершеннолетних в акциях протеста. — Ред.);
  • 19 гражданах, заражённых коронавирусом, среди митингующих;
  • раздаче бесплатных защитных масок гражданам;
  • угощении силовиками протестующих чаем с печеньем.

Без внимания телезрителей остались жёсткие задержания, в том числе и одного из создателей движения "Бессмертный полк", которому силовики сломали руку. Не рассказали зрителям и историю из TikTok о двух молодых питерских влюблённых, которых силовики хотели определить в автозак, но незнакомый мужчина предложил полиции себя вместо них, чтобы не портить правоохранителям отчётность по задержаниям. Полицейский согласился, взял незнакомца под руку и препроводил в автозак под аплодисменты собравшихся вокруг граждан.

Возможно, фразой текущего момента станет реплика репортёра одного из федеральных телеканалов, который, комментируя забрасывание силовиков снежками, заявил, что протестующие действовали по некой методичке. По идее, теперь каждый обладающий тайным знанием лепки снежков может считаться потенциальным экстремистом.

Запотевшее забрало

В Санкт-Петербурге, у площади Восстания, пятидесятилетняя женщина вежливо поинтересовалась у троих омоновцев, которые вели под руки одного из задержанных в автозак:

"Зачем вы его схватили, ребята?"

В ответ она услышала резкое требование покинуть проезжую часть и получила сильный удар ногой в живот. Упала, сильно ударилась затылком об асфальт и оказалась на койке в больнице имени Джанелидзе в состоянии средней тяжести:

  • сотрясение головного мозга;
  • закрытая черепно-мозговая травма;
  • гематома затылка.

Позднее с букетом цветов боец ОМОН навестил женщину, сообщив, что произошедшее для него — "личная трагедия":

"Извините, меня за пять минут до этого залили газом, у меня запотело забрало, я не видел, что происходит".

Добрая женщина великодушно приняла извинения и поблагодарила служивого за цветы. До визита "героя дня" извинения потерпевшей принесло командование подразделения. Петербурженке несказанно повезло. Страшно себе представить, если бы в момент инцидента у неё в руках был бумажный стаканчик или росгвардеец вывихнул бы при ударе ногу.

Расшифровка правосудия

Федеральные телеканалы застенчиво обходят стороной первопричину выхода граждан на акции протеста. Цепочка действий, предпринятая властями в отношении Алексея Навального за последние годы, подвела ситуацию к логичному промежуточному итогу.

Оппозиционера уже начинают воспринимать как собирательный образ гражданина, столкнувшегося с агрессивной государственной системой. Симпатии и антипатии к нему как к человеку постепенно ушли на третий план, оставив на поверхности только лишь суть.

Некоторые массмедиа представили расшифровку судебного заседания, которое не ангажированные юристы выделяют как одно из уникальных даже для современной России. Один из оппозиционных телеканалов экранизировал эту вишенку на торте современного отечественного правосудия.

Актёры Юлия Ауг, Анатолий Белый и Евгений Стычкин читают эту расшифровку, и она доступна в интернете. В этой экранизации нет ничего лишнего, только картина, которая объясняет мотивы, выведшие граждан на улицы своих родных городов.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы протесты андрей климов мария захарова дмитрий песков алексей навальный протесты 23 января 2021 года
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