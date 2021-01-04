Выборы-2021: сохранит ли "Единая Россия" большинство в Госдуме

Одной из главных интриг избирательной кампании в 2021 году является то, удастся ли "Единой России" сохранить большинство в Госдуме.

Шансы "Единой России"

Вернее сказать, конституционное большинство. Потому как пока очень сложно предполагать, что единороссы могут потерять простое большинство в нижней палате российского парламента.

Да, в ходе единого дня голосования в 2020 году партия власти потеряла какое-то количество мест в ряде региональных и городских парламентов. Но даже там, где это произошло, "Единая Россия" сохранила над ними контроль. Так что есть ли основания полагать, что на выборах в Госдуму будет по-другому?

Политолог Дмитрий Гусев полагает, что "Единой России" есть все шансы, чтобы получить большинство на следующих выборах в Госдуму.

"Какие плюсы есть у партии? Во-первых, у партии есть лидер — президент. Президент — политик в стране с самым большим рейтингом. Второе, у партии запрос на обновление. Будут снова интересные люди в списках и кандидаты по одномандатным округам", — сказал эксперт "Правде.Ру".

Обновление "Единой России"

По мнению президента Российской ассоциации политических консультантов Алексея Куртова, "Единая Россия" сейчас старательно идет по пути обновления и кадрового, и руководящего состава.

"У них сейчас такая политика очень внимательного отношения к замене руководителей, особенно в региональных отделениях. Это заметно, это уже второй год идет эта работа. Эта работа идет навстречу представлениям избирателей, они говорят: нам надо менять людей", — сказал политолог.

По его словам, "Единая Россия" во время пандемии коронавируса показала себя как партийная структура, которая взаимодействует с населением, причем на эпизодически, а на постоянной основе.

"Отмечу работу "Единой России" и с добровольцами, и с людьми, которые помогают организованно. Конечно, были такие комментарии, что все заслуги приписывают себе, ставят символику "Единой России" на коробках с продуктами и прочим. Тем не менее, "Единая Россия" — это партия, представленная во власти, кому как не власти этой партии было взаимодействовать с волонтерами", — сказал политолог "Правде.Ру".

"Во времена COVID, наверное, в первый раз за все время появилась обоснованность и правильность слияния партии власти с самой властью. Не зря называют "Единую Россию" партией бюрократов. Бюрократия в этом отношении помогла партии, а партия помогла бюрократии в организации помощи людям. Это люди замечают, надо сказать, во многих регионах", — считает эксперт.

По мнению Алексея Куртова, "эти вещи сейчас очень заметны, создают неплохой фон для того, чтобы "Единая Россия" начала "разгоняться" в электоральном поле к выборам".