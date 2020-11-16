"Система замерла в ожидании": в России объявлено о масштабной реформе

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 16 ноября объявил о начале административной реформы. Вернее сказать, стартует она с 1 января 2021 года. Но с другой стороны, некоторые наблюдатели полагают, что реформа началась еще на прошлой неделе, с отставки нескольких министров.

"Как и ожидалось, отставки министров было некоей прелюдией, началом серьёзной работы. Как утверждают злые языки, Михаил Владимирович объявит о реформе госаппарата. Система замерла в ожидании", — написал в своем телеграм-канале политолог Леонид Давыдов.

Реформу откладывать более нельзя

И Михаил Владимирович о старте реформы объявил. По словам Мишустина, речь идет об оптимизации системы госуправления.

Откладывать эту реформу более нельзя, подчеркнул он. "Важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент", — сказал он на совещании с вице-премьерами.

"Поэтому предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января и не растягивать ее, а провести за три месяца — до 1 апреля", — отметил председатель правительства.

При этом Мишустин напомнил, что речь о необходимости оптимизации системы государственного управления заходит уже не в первый раз, но сроки неоднократно переносились. Действительно планы Минфин разрабатывал еще осенью 2019 года, но затем они сдвинулись из-за смены правительства и пандемии коронавируса.

Об основных контурах будущей оптимизации ранее сообщал "Коммерсант". В следующем году будут сокращены пять процентов центральных аппаратов министерств и ведомств, а также десять процентов штатов территориальных органов. В основном за счет незаполненных вакансий. Кроме того, планируется сокращение части заместителей министров и заместителей глав ведомств правительства.

Однако главный смысл реформы не в сокращения, а в рационализации системы управления в министерствах. Федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ) зачастую дублируют функции друга друга, что мешают их эффективному взаимодействию.

Ну и кроме того, отдельную проблему составляет зарплата госслужащих — низкие оклады и дополнительные выплаты к ним (поощрения, премии и т. д.), которые бывают значительными, но не гарантированы.

Не первая реформа

Стоит заметить, что по состоянию на 1 июля 2019 года в России было около 855 тысяч госслужащих, из них 603 тысячи человек — федеральные чиновники, 252 тысяч — госслужащие регионов. В органах местного самоуправления работают еще 395 тысяч муниципальных служащих.

За последние 20 лет в России неоднократно реформировали систему управления. Наиболее заметным действием были сокращения аппарата чиновников. Ну или декларации о сокращении, поскольку ощутимо этот самый аппарат не сокращался.

Сейчас, впрочем, речь идет исключительно о федеральных органах исполнительной власти (пока, во всяком случае). И настрой заявлен серьезный. Ведь оптимизация нацелена не только на сокращение госслужащих и изменение системы оплаты их труда.

В конечном счете, речь о более эффективной реализации в том числе и национальных проектов. Так что, можно полагать, что ход оптимизации будет на постоянном контроле, а не ограничится формальным объявлением о старте реформы.