Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Олег Артюков

"Система замерла в ожидании": в России объявлено о масштабной реформе

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 16 ноября объявил о начале административной реформы. Вернее сказать, стартует она с 1 января 2021 года. Но с другой стороны, некоторые наблюдатели полагают, что реформа началась еще на прошлой неделе, с отставки нескольких министров.

"Система замерла в ожидании": в России объявлено о масштабной реформе

"Как и ожидалось, отставки министров было некоей прелюдией, началом серьёзной работы. Как утверждают злые языки, Михаил Владимирович объявит о реформе госаппарата. Система замерла в ожидании", — написал в своем телеграм-канале политолог Леонид Давыдов.

Реформу откладывать более нельзя

И Михаил Владимирович о старте реформы объявил. По словам Мишустина, речь идет об оптимизации системы госуправления.

Откладывать эту реформу более нельзя, подчеркнул он. "Важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент", — сказал он на совещании с вице-премьерами.

"Поэтому предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января и не растягивать ее, а провести за три месяца — до 1 апреля", — отметил председатель правительства.

При этом Мишустин напомнил, что речь о необходимости оптимизации системы государственного управления заходит уже не в первый раз, но сроки неоднократно переносились. Действительно планы Минфин разрабатывал еще осенью 2019 года, но затем они сдвинулись из-за смены правительства и пандемии коронавируса.

Об основных контурах будущей оптимизации ранее сообщал "Коммерсант". В следующем году будут сокращены пять процентов центральных аппаратов министерств и ведомств, а также десять процентов штатов территориальных органов. В основном за счет незаполненных вакансий. Кроме того, планируется сокращение части заместителей министров и заместителей глав ведомств правительства.

Однако главный смысл реформы не в сокращения, а в рационализации системы управления в министерствах. Федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ) зачастую дублируют функции друга друга, что мешают их эффективному взаимодействию.

Ну и кроме того, отдельную проблему составляет зарплата госслужащих — низкие оклады и дополнительные выплаты к ним (поощрения, премии и т. д.), которые бывают значительными, но не гарантированы.

Не первая реформа

Стоит заметить, что по состоянию на 1 июля 2019 года в России было около 855 тысяч госслужащих, из них 603 тысячи человек — федеральные чиновники, 252 тысяч — госслужащие регионов. В органах местного самоуправления работают еще 395 тысяч муниципальных служащих.

За последние 20 лет в России неоднократно реформировали систему управления. Наиболее заметным действием были сокращения аппарата чиновников. Ну или декларации о сокращении, поскольку ощутимо этот самый аппарат не сокращался.

Сейчас, впрочем, речь идет исключительно о федеральных органах исполнительной власти (пока, во всяком случае). И настрой заявлен серьезный. Ведь оптимизация нацелена не только на сокращение госслужащих и изменение системы оплаты их труда.

В конечном счете, речь о более эффективной реализации в том числе и национальных проектов. Так что, можно полагать, что ход оптимизации будет на постоянном контроле, а не ограничится формальным объявлением о старте реформы.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы михаил мишустин сокращение чиновников административная реформа
Новости Все >
Турецкие военные в Азербайджане: как реагирует Кремль?
Роспотребнадзор установил новый срок выполнения анализа на коронавирус
Харитонов показал последствия избиения Яндиевым
Эксперт - о локдауне в Бурятии: "Это выстраданное решение"
Додон призвал своих сторонников не выходить на митинги и протесты
Гоген Солнцев устроил скандал перед похоронами Армена Джигарханяна
Ямальским исследователям удалось "охомутать" первого песца на Гыдане
Турчак: Нужно отложить рассмотрение проекта об изъятии детей через суд
Додон планирует оспорить результаты выборов через суд
Турция готовится отправить своих военных в Азербайджан
Последние материалы
Врачи объяснили, как не пропустить диабет
В Москве из-за тёплой погоды начали набухать почки вербы
Пригожин оценил вероятность бойкота новогодних телешоу артистами
Лукашенко пообещал перераспределить полномочия президента
Бывший стилист Пугачёвой назвал Галкина "пэтэушником"
Армия обороны Карабаха не прекратит существование
Врач назвал способ остановить пандемию за две недели
Первый российский регион ввёл локдаун из-за коронавируса
Названа причина драки Яндиева, Харитонова и Абдо
Украина для Турции - партнёр или разменная монета?
Популярное
Российский шоу-бизнес
Штурм объяснила, зачем Колтовой взял замужнюю женщину в полёт

Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.

Штурм объяснила, зачем Колтовой взял замужнюю женщину в полёт
"Боитесь?": Путин пошутил на совещании с военными
Кремль
"Боитесь?": Путин пошутил на совещании с военными
Российский шоу-бизнес
Джигарханян перед смертью повторно женился на Татьяне Власовой
Российский шоу-бизнес
Бывшая жена Джигарханяна отказалась прийти на его похороны
Василий Амирджанов "Роскосмос" может стать торгово-развлекательным холдингом Василий Амирджанов Игорь Буккер Археологи отыскали место совершения чудес Иисусом Игорь Буккер Любовь Степушова Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации? Любовь Степушова
Комментарии
"Система замерла в ожидании": в России объявлено о масштабной реформе
Лукашенко пообещал перераспределить полномочия президента
Лукашенко пообещал перераспределить полномочия президента
В Москве на вакцинацию от коронавируса выделят 10 млрд рублей
Конец заморозке? Приднестровский конфликт могут начать решать
"Роскосмос" может стать торгово-развлекательным холдингом
Виноваты ли крымские татары в том, что Севастополь был сдан фашистам?
Виноваты ли крымские татары в том, что Севастополь был сдан фашистам?
Мария Шукшина: Джигарханяна добили не годы, а "доблестные" ток-шоу
У Белоруссии есть только два возможных пути
Соловьевские трели от "армянского радио"
Мария Шукшина: Джигарханяна добили не годы, а "доблестные" ток-шоу
Мария Шукшина: Джигарханяна добили не годы, а "доблестные" ток-шоу
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Нападки Александра Дворкина на индуистов России. Рассказ потерпевшего
Волочкова порадовала поклонников очередным шпагатом
"Декоммунизация" Тарусы — предтеча "ленинопада" и майдана?
"Роскосмос" может стать торгово-развлекательным холдингом
"Декоммунизация" Тарусы — предтеча "ленинопада" и майдана?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников