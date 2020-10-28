Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Александр Шторм

Реформы Конституции "под Верховного" заканчиваются печально

Центр "Сонар" опубликовал новое исследование о конституционных реформах, проеденных в разное время в странах-бывших советских республиках.

Реформы Конституции "под Верховного" заканчиваются печально

Работа приурочена как к прошедшему "путинскому обнулению" и внесению поправок в Конституцию РФ, так и ко грядущим изменениям в Конституции Белоруссии и озаглавлена "Победит ли новая Конституция кризис? К грядущей конституционной реформе Беларуси".

Авторы рассматривают несколько государств, где происходили и происходят, как политические массовые протестные акции, так и изменения в основном законе этих стран.

В числе объектов исследования:

  • Белоруссия,
  • Украина,
  • Молдова,
  • Кыргызстан
  • Армения.

Авторы доклада проводят очевидную мысль: конституционные реформы, как успешные так и нет, в вышеназванных странах были своеобразным ответом на разного рода политические конфликты.

  1. Где-то, как на Украине, в Молдавии и в Белоруссии — это противоречия между исполнительной и законодательной ветвями власти. И в зависимости от того, кто в этих конфликтах побеждал, менялась и конституция, определяя статус государства в спектре от суперпрезидентской до парламентской республики.
  2. Где-то, как в Кыргызстане — это клановый и диаспоральный конфликт, который регулярно обнажает себя в силовой форме, отбрасывая "политическую ретушь".
  3. Где-то, как в Армении и на Украине силен и внешний фактор воздействия. Например, лоббирование своих интересов со стороны США и ключевых стран Европы.

Что касается непосредственно Белоруссии, то авторы исследования говорят о том, что все предыдущие изменения Конституции в этой стране были как раз систематической работой по наращиванию Лукашенко своих полномочий в пику парламенту.

При этом, Лукашенко решение этого вопроса делегировал именно народу методом референдума. И, что характерно, тогда народ ему доверял и голосовал за те изменения, которые предлагал именно президент, а не парламент.

Но, по мнению экспертов "Сонара", кредит народного доверия необходимо регулярно "обновлять".

Потому, что сейчас Лукашенко столкнулся не с противодействием со стороны парламента, а с протестом значительной части именно белорусского общества.

Поэтому, как отмечают авторы доклада, "как видим, текущий политический кризис в Беларуси — не уникальная ситуация на постсоветском пространстве. Его суть заключается в устойчивом общественном конфликте. Как правило, он складывался ещё в начале 90-х, в момент обретения государственности, и заключался в возможности доступа к властному ресурсу различных групп общества.

Национальный, этнический, территориальный факторы в этом конфликте могут быть первичными либо сопутствующими обстоятельствами, а конституция и её реформирование — попытки создать и легитимизировать систему доступа этих групп к властному ресурсу.

Поскольку споры и несогласие при этом неизбежны, а 90-е годы для всех постсоветских стран были непростым периодом, все указанные республики пережили искушение простыми решениями: концентрация власти у президента, который становится верховным арбитром.

Однако даже в Беларуси это решение смогло обеспечить лишь временный баланс интересов".

Несбалансированность же системы полномочий между различными группами элит или даже ветвей власти эксперты видят в истории становления независимости и суверенитета постсоветских республик.

Государства строились на этих территориях стихийно, а, часто и в состоянии определенного рода эйфории политических и экономических элит. Но эйфория закончилась, а проблемы остались.

При этом, есть и попытки постоянного внешнего вмешательства, которые периодически откровенно тормозят политическое развитие этих государств. Как, например, в случае с вмешательством США в процесс заключения ключевых договорённостей между Молдовой и Приднестровьем с Гагаузией.

Ярчайшим примером даже не вмешательства, а внешнего контроля в постоянном режиме по ключевым вопросам и назначениям в этом списке является Украина. Посольство США вмешалось даже в решение того, у каких государств эта страна будет и не будет закупать вакцину от коронавируса.

Белоруссия в этом плане, конечно, выгоднее отличается, от вышеперечисленных государств. Хотя бы куда большей устойчивостью и стабильностью политической системы. Но и у неё есть свои изъяны в плане застарелой проблемы преемственности.

Говоря о конституционном референдуме еще 1996 года, авторы доклада указывают: "заключение такого договора в 1996 году во многом опиралось на личный рейтинг Лукашенко и кредит доверия избирателей. Конституция 1996 года — это конституция под личность Лукашенко, которая стала элементом политической системы РБ.

Другой белорус не может стать президентом Беларуси с полномочиями Лукашенко хотя бы потому, что для этого ему необходимо пройти тот же путь: конфликт с парламентскими элитами, его разрешение через референдум и вотум доверия избирателей на суперпрезидентские полномочия. Во всех остальных случаях Беларуси нужна новая конфигурация политической системы страны и новая конституция".

Грядущие же конституционные изменения в Белоруссии в данном контексте — это в первую очередь возобновление "кредита доверия" Лукашенко со стороны белорусского общества. Но выдаст ли ему общество такой кредит в очередной раз — большой вопрос.

Впрочем, есть и еще один вывод.

"Политическая практика показывает, что если правящие элиты и Верховный правитель с помощью реформы Конституции хотят провернуть маленький гешефт, то завершается все очень печально"- пишут аналитики.

Они поясняют причины - правящие элиты думают, что их манипуляции с конфигурацией власти непонятны широким массам и внешним игрокам.

"Понятны и ещё как. Поэтому манипулятивная реформа Конституции всегда идёт рука об руку с многовекторностью. Доказано Ворониным, Акаевым, Саргсяном, Бакиевым, Кучмой и Януковичем",- заключают эксперты.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы конституция нора саргсян леонид кучма виктор янукович курманбек бакиев конституционная реформа обнуление президентских сроков
Новости Все >
У 82% заражённых COVID-19 выявили дефицит витамина D
Минюст России предложил штрафовать живодёров на 200 тысяч рублей
В "Формуле-1" установят потолок зарплат с 2023 года
Отец Агутина попал в реанимацию в тяжёлом состоянии
Прокуратура Анкары возбудила против "Charlie Hebdo" уголовное дело
Беспилотники помогут археологам найти следы древних мадьяров
Сергей Шойгу дал указание помочь Курганской области в борьбе с COVID-19
На Сахалине выяснили причину массовой гибели рыбы
Скандал в "Реале": Бензема попросил Менди не давать мяч Винисиусу
Кристина Асмус заявила, что её замужество было "для галочки"
Последние материалы
Боевой петух убил полицейского на Филиппинах
Жириновский призвал не финансировать партии, которые против бюджета
В США создали робота с ногами-колёсами
Эксперт: беспорядки в США могут начаться прямо в ходе выборов
Ольга Орлова рассказала о карьере "через постель"
В нижнекаменском колледже покончил с собой преподаватель
Песков: Нет потребности в финансовой поддержке компаний из-за COVID
Врачи объяснили, кому не страшен COVID-19
Снова цензура: Роскомнадзор против "Facebook" и "Twitter"
У переболевших COVID-19 мужчин могут быть проблемы с зачатием ребёнка
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко рассказал, откуда у организаторов забастовок деньги

Александр Лукашенко уверен: стачки на белорусских предприятиях финансируются из-за рубежа.

Лукашенко рассказал, откуда у организаторов забастовок деньги
Забастовка провалилась. Что делать Тихановской? Мнение эксперта
Мир. Новости мира
Забастовка провалилась. Что делать Тихановской? Мнение эксперта
Здоровье
Какие лекарства помогут не заболеть COVID-19 - список от Минздрава
Общество
Эпидемиолог рассказал о людях, которые не заболевают коронавирусом
Наталия Красовская "Бей или беги" — реакция в условиях коронакризиса Наталия Красовская Василий Амирджанов Зюганов требует агитпропа и воюет с тарусобандеровцами Василий Амирджанов Любовь Степушова Карабах&Идлиб: о чём Путин предупредил Эрдогана Любовь Степушова
Комментарии
Что Эрдоган сказал про Карабах и мождахедов
Турция в Нагорном Кара﻿бахе — участник или посредник
Роль Турции в Карабахе
Сейчас просто невозможно примирить Армению и Азербайджан
Белорусские прот﻿есты — прелюдия к будущим событиям в России
Политолог Бондаренко: цельной Украины больше нет
Запад готовит провокацию с "жертвами русской вакцины"
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Лукашенко приказал отчислить из вузов всех протестующих студентов
Иммунитет: мифы и правда
Лукашенко приказал отчислить из вузов всех протестующих студентов
Запад готовит провокацию с "жертвами русской вакцины"
Разведка Швейцарии: Россия хочет действовать наравне с США
На "задворках России": Киев предложил Лондону создать базу у российских границ
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Шнуров рассказал, как россияне воспринимают больницы
Правила ухода за пористыми волосами
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников